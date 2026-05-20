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La contundente respuesta de Mirtha Legrand sobre el Martín Fierro que recibió Wanda Nara

En medio de los cuestionamientos en la terna por mejor conductora, la Chiqui se expresó al respecto

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Mirtha Legrand se refirió al premio Martín Fierro otorgado a Wanda Nara (Video: LAM, América)

La noche de los Martín Fierro 2026 dejó más que galardones y discursos: generó un intenso debate alrededor de la terna de conducción femenina, especialmente tras la consagración de Wanda Nara como ganadora frente al resto de sus competidoras, como Georgina Barbarossa, Moria Casán, Verónica Lozano, Mariana Fabbiani, Pamela David y Karina Mazzocco . Mirtha Legrand, símbolo vigente de la televisión argentina, no esquivó la pregunta y se pronunció con claridad frente a los cuestionamientos en la Comida Anual Solidaria de la Fundación Fernández. “Si la votaron, por algo será”, sentenció ante la prensa, estableciendo su postura respecto a la legitimidad del reconocimiento y defendiendo el proceso de votación en la industria televisiva.

La diva de 99 años participó del tradicional evento en el Palacio Libertad. Su llegada despertó la atención de los presentes y la prensa, en una nueva muestra de actividad y compromiso social, apenas horas después de la extensa gala de premiación del Martín Fierro. Chiquita, presidenta honoraria de la institución, se mostró sonriente y agradecida, después de superar una fuerte bronquitis que la obligó a suspender la conducción de su programa La noche con Mirtha durante tres emisiones. “Estoy muy feliz de estar acá, muy feliz. Hago un esfuerzo porque me acosté tarde anoche con los premios Martín Fierro, pero bueno, no podía faltar. Aquí estoy”, dijo ante los cronistas apostados en el lugar.

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La elección de Wanda como mejor conductora fue uno de los focos más comentados de la última edición de los Martín Fierro. A la consulta directa sobre la polémica, Mirtha respondió con mesura: “Bueno, si la votaron, yo respeto los votos siempre. Respeto las votaciones. Si la votaron, por algo será”. Su frase, breve pero contundente, funcionó como respuesta autónoma a la controversia, reafirmando un principio de respeto hacia el mecanismo de elección de APTRA y hacia la figura de la ganadora.

Cena anual Fundacion Hospital Fernandez
Mirtha Legrand, presidenta honoraria de la Fundación Fernández, junto a Miriam y Mariana Bagó, el ministro de Salud porteño Fernán Quirós y Héctor Vidal Rivas (Gustavo Gavotti)

Los cronistas presentes insistieron sobre la conformación de la terna y la posibilidad de tener una favorita personal, señalando a otras candidatas como Georgina Barbarossa y Vero Lozano. Legrand reconoció la calidad de todas las nominadas: “Las que estaban convocadas eran todas buenas. En la lista eran siete”. De ese modo, evitó tomar partido por alguna postulante en particular y destacó el nivel general de la competencia, reforzando la idea de que el premio resultó de una votación legítima entre profesionales destacadas.

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La conversación con la prensa también permitió conocer detalles sobre el estado de salud de la conductora, tema recurrente dada su longevidad y vitalidad. “Muy bien. Tuve una bronquitis que me tuvo a mal traer, pero ya estoy perfecta. Muy bien”, afirmó Mirtha. Sostuvo además que nunca dudó de su presencia en la gala benéfica, pese a las dificultades recientes.

La velada solidaria de la Fundación Fernández congregó a figuras destacadas y renovó el protagonismo de la diva en el ámbito social porteño. Para la ocasión, apostó por un estilismo clásico: un vestido largo de terciopelo azul noche, de mangas largas y silueta recta, pieza de alta costura que subrayó su impronta elegante. El color, tendencia marcada para este 2026, no pasó inadvertido entre los asistentes y la prensa.

Cena anual Fundacion Hospital Fernandez
Mirtha Legrand posó junto a Miriam de Bagó, Carlos Damin, Fernán Quirós, Valeria Ambrosio y Héctor Vidal Rivas

En su intercambio con los medios, la diva compartió su visión sobre la fiesta de los Martín Fierro: “Muy bien, fantástico. Fue una fiesta estupenda, muy bien organizada. Muy bien, todo el mundo contento y feliz. Algunos que perdieron, bueno, un poco apesadumbrados, pero fue todo magnífico”. La apreciación de la conductora subrayó el clima general de satisfacción y celebración, aunque reconoció que quienes no obtuvieron premios vivieron el contraste de la expectativa.

Para finalizar, compartió su visión sobre el discurso de Lizy Tagliani respecto de las denuncias recibidas: “Me pareció muy, muy dramático. Muy, muy duro”. Así las cosas, la gala, atravesada por emociones y declaraciones, cerró con la confirmación de que, a sus 99 años, Mirtha Legrand mantiene intacta su presencia activa en los eventos centrales de la cultura y la solidaridad argentinas.

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Mirtha LegrandWanda NaraCena solidaria Fundación FernándezEvento solidarioMartín FierroMejor conductora

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