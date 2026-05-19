Tecno

Pasos para restaurar una foto vieja de un familiar o mascota y obtener una imagen en alta definición

Con solo una imagen digitalizada y una instrucción bien escrita, la restauración de retratos antiguos y fotos de mascotas se volvió más simple, rápida y accesible

Guardar
Google icon
Gemini permite eliminar manchas, grietas y pérdida de color en fotografías deterioradas, facilitando la preservación de la memoria familiar sin recurrir a expertos ni programas complejos de edición digital - crédito Restauración hecha con Gemini
Gemini permite eliminar manchas, grietas y pérdida de color en fotografías deterioradas, facilitando la preservación de la memoria familiar sin recurrir a expertos ni programas complejos de edición digital - crédito Restauración hecha con Gemini

La restauración de fotos antiguas, ya sean retratos familiares o imágenes de mascotas, dejó de ser exclusiva de expertos en edición digital. Actualmente, cualquier persona puede recuperar y mejorar fotografías deterioradas usando herramientas de inteligencia artificial.

Este avance permite rescatar recuerdos valiosos, mejorar la calidad de archivos antiguos y preservar la historia visual de una familia con apenas unos pasos y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

PUBLICIDAD

La importancia de estas tecnologías radica en su accesibilidad: basta un dispositivo digital y conexión a internet para restaurar imágenes afectadas por el tiempo, las manchas o el desgaste. Recuperar un retrato de abuelos, padres o mascotas se volvió un proceso sencillo y asequible, permitiendo que las nuevas generaciones mantengan vivos sus recuerdos.

Basta una buena digitalización, un prompt claro y unos segundos de procesamiento para transformar imágenes afectadas por el tiempo en archivos renovados, listos para compartir, imprimir o guardar durante años - crédito Restauración con Gemini
Basta una buena digitalización, un prompt claro y unos segundos de procesamiento para transformar imágenes afectadas por el tiempo en archivos renovados, listos para compartir, imprimir o guardar durante años - crédito Restauración con Gemini

¿Qué es Gemini y cómo ayuda a restaurar fotos antiguas?

Gemini es una inteligencia artificial desarrollada por Google que simplifica la edición y restauración de imágenes. Utiliza modelos avanzados como Imagen 3 y el sistema nano banana para interpretar instrucciones escritas (prompts) y aplicarlas directamente sobre una fotografía digital.

PUBLICIDAD

Esta tecnología permite reparar defectos, restaurar colores y mejorar la resolución en cuestión de segundos, respetando los rasgos y detalles originales de los retratos.

Funciones principales de Gemini

  • Restauración de daños: elimina manchas, grietas, rasgaduras y otros deterioros visibles.
  • Colorización: transforma fotos en blanco y negro en versiones a color con resultados realistas.
  • Mejora de resolución: incrementa la nitidez y los detalles de archivos digitales de baja calidad.
  • Edición selectiva: permite modificar zonas específicas de la imagen sin afectar el resto del retrato.

Desde el año pasado (2025) la herramienta ganó popularidad por su capacidad de transformar recuerdos familiares en archivos digitales renovados, listos para compartir o imprimir.

Mano de una persona sosteniendo un celular con el logo de Gemini de Google en la pantalla.
Con Gemini se puede restaurar retratos familiares, colorear imágenes en blanco y negro y mejorar la nitidez de archivos antiguos ya es una posibilidad real para cualquier persona con internet y un dispositivo digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primer paso: digitalizar la fotografía antigua

Para restaurar una imagen usando Gemini, es necesario contar primero con una versión digital de la foto. Si la imagen solo existe en papel, se debe tomar una fotografía con un móvil de buena calidad o escanearla.

Recomendaciones para una mejor digitalización:

  • Asegurar buena iluminación y evitar sombras.
  • Enfocar correctamente para captar la mayor cantidad de detalles.
  • Utilizar una resolución alta al escanear para facilitar el trabajo de la IA.

El archivo digital resultante servirá como base para todo el proceso de restauración.

Cómo cargar la imagen en Gemini

Una vez que la foto antigua está digitalizada, el siguiente paso es ingresar al portal web de Gemini o utilizar la aplicación móvil oficial. Desde allí, el usuario debe seleccionar la imagen deseada y dirigirse al chat de Gemini, donde se encuentra la función de generación y edición de imágenes, identificada con el icono de banana.

El secreto del prompt: instrucciones claras para un resultado óptimo

La calidad de la restauración depende en gran medida del prompt, la instrucción textual que se le da a la inteligencia artificial. Es fundamental describir de manera precisa el resultado esperado para que el sistema actúe de forma adecuada.

Gemini se ha convertido en una opción cada vez más utilizada para reparar imágenes deterioradas y devolverles claridad, ayudando a preservar historias personales que parecían condenadas al desgaste del tiempo
Gemini se ha convertido en una opción cada vez más utilizada para reparar imágenes deterioradas y devolverles claridad, ayudando a preservar historias personales que parecían condenadas al desgaste del tiempo

Ejemplos de prompts efectivos:

  • “Restaura este retrato familiar, elimina las manchas y las grietas.”
  • “Agrega color respetando los tonos originales.”
  • “Mejora la nitidez y haz que parezca una fotografía digital actual.”

El usuario puede combinar varias instrucciones en un solo prompt para obtener un resultado más completo.

Tras enviar el prompt, Gemini procesa la imagen y genera una versión restaurada en unos segundos. Es recomendable revisar el resultado para asegurarse de que cumple con las expectativas y, si es necesario, ajustar el prompt o realizar una segunda edición enfocada en áreas específicas.

Una vez conforme con la restauración, la imagen puede descargarse en alta definición, lista para ser impresa, compartida digitalmente o archivada como parte del legado familiar.

Ventajas y consideraciones de la restauración con IA

  • Accesibilidad: no requiere conocimientos de edición ni software profesional.
  • Rapidez: el proceso completo se realiza en minutos.
  • Preservación: ayuda a conservar la memoria visual familiar y la historia personal.

La adopción de herramientas como Gemini democratiza la posibilidad de restaurar fotos antiguas y facilita que cualquiera pueda transformar imágenes deterioradas en recuerdos renovados, listos para durar muchas generaciones más.

Temas Relacionados

Restaurar imagenGeminiFotos antiguasMascotaGenerar imagenTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Meta reorganiza su plantilla: 7.000 empleados pasarán a roles de IA antes de una ola de despidos

La transformación que impulsa la compañía contempla el recorte de alrededor de 8.000 personas

Meta reorganiza su plantilla: 7.000 empleados pasarán a roles de IA antes de una ola de despidos

El auge de la IA comienza a generar caos entre desarrolladores y gestores de Linux

El auge de herramientas de inteligencia artificial para detectar vulnerabilidades está aumentando la carga de trabajo de los mantenedores de Linux

El auge de la IA comienza a generar caos entre desarrolladores y gestores de Linux

Haz estas dos preguntas si te llaman diciendo que tu dinero corre peligro

El aumento de estafas mediante llamadas telefónicas pone en riesgo contraseñas y cuentas bancarias de los usuarios, así que es clave saber cómo actuar

Haz estas dos preguntas si te llaman diciendo que tu dinero corre peligro

Elon Musk advierte que en 5 años la IA superará a la inteligencia humana y habrá 100 millones de robots humanoides

El fundador de Tesla y SpaceX aseguró que el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y la robótica duplicará el tamaño de la economía mundial en poco tiempo

Elon Musk advierte que en 5 años la IA superará a la inteligencia humana y habrá 100 millones de robots humanoides

Todos los códigos de Free Fire que puedes canjear este 19 de mayo de 2026

Los jugadores pueden acceder a diferentes recompensas como diamantes, skins y objetos exclusivos a través del portal oficial de Garena

Todos los códigos de Free Fire que puedes canjear este 19 de mayo de 2026

DEPORTES

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

Se confirmó el árbitro de la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba

El ex jugador de futsal que disputará el Mundial con Suecia: la historia de Taha Ali

El detrás de escena de la convocatoria de Neymar a la selección de Brasil: la videollamada con Ancelotti y un rol sin privilegios

Con Cristiano Ronaldo, Portugal dio la lista de 27 convocados para el Mundial: el jugador que quedaría afuera y las sorpresivas ausencias

TELESHOW

Wanda Nara enfrentó las críticas tras ganar su Martín Fierro y habló de la situación judicial de Martín Migueles

Wanda Nara enfrentó las críticas tras ganar su Martín Fierro y habló de la situación judicial de Martín Migueles

Georgina Barbarrosa habló del abrazo con Moria Casán después de 25 años: “Me dijo algo muy lindo”

Martín Fierro 2026: cuál fue el rating de la gran fiesta de la televisión

Noelia Marzol presentó su nueva casa: rodeada de naturaleza, con diseño moderno y la calidez de lo simple

El nuevo look de Evangelina Anderson se llevó todas las miradas en la noche de los premios Martín Fierro

INFOBAE AMÉRICA

El Louvre prepara una transformación histórica con una segunda entrada y un megaespacio para la ‘Mona Lisa’

El Louvre prepara una transformación histórica con una segunda entrada y un megaespacio para la ‘Mona Lisa’

Guatemala revive sus leyendas con una noche de misterio en el Palacio Nacional

Arqueros salvadoreños desafiarán a la élite continental en el Grand Prix de Las Américas en Chile

República Dominicana registra más de 200 motociclistas fallecidos en los primeros meses del año, 85% no usaban casco

Bajo la sombra de la duda: Joven dominicana muere en su apartamento y reporte preliminar revela anoxia cerebral