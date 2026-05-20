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Violencia doméstica en Panamá crece y supera los 6,000 casos en 4 meses

El aumento de las denuncias por violencia intrafamiliar enciende las alertas sobre el impacto social, psicológico y económico que deja este delito en Panamá

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Panamá registró más de 6,000 denuncias por violencia doméstica entre enero y abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Panamá registró más de 6,000 denuncias por violencia doméstica entre enero y abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia doméstica continúa creciendo en Panamá y consolidándose como uno de los principales problemas sociales y de seguridad que enfrenta el país.

Las estadísticas más recientes del Ministerio Público reflejan un aumento sostenido de las denuncias relacionadas con agresiones dentro del entorno familiar, una realidad que expertos y organismos internacionales vinculan con afectaciones psicológicas, desintegración familiar, violencia intergeneracional y altos costos para los sistemas de salud y justicia.

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Entre enero y abril de 2026, Panamá registró 6,089 denuncias por violencia doméstica, lo que representa un incremento de 16.8% frente al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 5,215 casos.

El delito concentra la mayor cantidad de denuncias dentro de los casos relacionados con el orden jurídico familiar y el estado civil, que en total sumaron 8,272 expedientes durante los primeros cuatro meses del año.

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Las cifras del Ministerio Público muestran además que la violencia doméstica supera ampliamente otros delitos relacionados con el entorno familiar, como el maltrato a menores, los delitos contra la familia y el maltrato al adulto mayor. Solo en abril de 2026 se reportaron 1,572 denuncias de violencia doméstica en el país.

Mosaico de seis fotos: mano con pañuelo sobre plato roto, brazo con hematoma, hombre en puerta, maleta junto a cama, maleta y marco, manos con móvil oscuro.
Mujeres, niños y adultos mayores figuran entre las principales víctimas de violencia familiar, según organismos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la violencia intrafamiliar constituye una de las principales amenazas para la salud física y mental de millones de personas en el mundo, especialmente mujeres, niños y adultos mayores.

El organismo sostiene que las víctimas pueden sufrir depresión, ansiedad, estrés postraumático, aislamiento social, pérdida de oportunidades laborales y afectaciones permanentes en su bienestar emocional.

Por su parte, ONU Mujeres ha señalado que la violencia dentro del hogar también tiene consecuencias económicas para los países debido al impacto que genera en productividad, atención médica, asistencia social y procesos judiciales.

Además, diversos estudios internacionales indican que los niños que crecen en entornos violentos tienen mayores probabilidades de repetir patrones de agresión o convertirse en víctimas en su vida adulta.

Las estadísticas en Panamá muestran que el problema tiene una fuerte concentración territorial. Panamá Oeste aparece como la zona con mayor incremento porcentual en este tipo de delitos, al pasar de 1,326 casos en 2025 a 1,983 denuncias en 2026, un aumento de 50%. San Miguelito registró un incremento de 45%, mientras Herrera reflejó un aumento de 37%.

Un joven sentado en penumbra, con una mano cubriendo su rostro. Una lámpara de escritorio ilumina parcialmente su cabeza y hombros. El fondo está oscuro con una ventana.
Especialistas advierten que crecer en ambientes violentos puede generar secuelas emocionales permanentes en menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también detalla que la provincia de Panamá concentra la mayor cantidad total de denuncias, con 2,286 casos relacionados con delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil. Panamá Oeste ocupa el segundo lugar con 1,983 expedientes y Chiriquí aparece en tercera posición con 1,068 denuncias.

A la par del incremento de las estadísticas, continúan registrándose nuevos casos que alimentan la preocupación de las autoridades. Uno de los hechos más recientes ocurrió en Arraiján, donde un hombre de 25 años fue detenido e imputado por los delitos de violencia doméstica y quebrantamiento de medidas de protección, luego de presuntamente hostigar e insultar a su madre.

De acuerdo con la investigación presentada por la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, el imputado habría incumplido una medida de protección emitida el 30 de marzo de 2026, mediante la cual se le ordenaba abstenerse de ejercer actos de violencia y hostigamiento contra la víctima.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó riesgos procesales como peligro de fuga, destrucción de pruebas y riesgo para la víctima, elementos que fueron avalados por el Juzgado de Garantías para ordenar la detención preventiva.

Especialistas en salud mental advierten que muchos casos de violencia doméstica permanecen ocultos por miedo, dependencia económica o temor a represalias, por lo que consideran que las cifras oficiales podrían representar solo una parte del problema real.

Una mujer con moretones visibles alrededor de los ojos se sienta en una mesa de cocina de madera, sosteniendo una taza con ambas manos, con libros abiertos y un tazón verde.
Panamá Oeste registró un aumento de 50% en los delitos relacionados con el orden jurídico familiar y el estado civil durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organismos internacionales también han alertado que el silencio de las víctimas y la normalización de la violencia dentro del hogar dificultan la prevención temprana y la intervención institucional.

El informe del Ministerio Público refleja además aumentos en otros delitos relacionados con el entorno familiar. Los casos de maltrato al adulto mayor crecieron 55%, mientras que los delitos contra la familia aumentaron 54% en comparación con el mismo período del año pasado.

Para organismos internacionales, el combate contra la violencia doméstica requiere políticas públicas integrales que incluyan prevención, atención psicológica, educación emocional, fortalecimiento de las redes comunitarias y protección efectiva para las víctimas.

Naciones Unidas ha reiterado que la violencia en el hogar no constituye un asunto privado, sino un problema de derechos humanos y de salud pública con efectos directos sobre el desarrollo social y económico de los países.

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