Cómo mejorar la velocidad del WiFi en casa: tres trucos que harán la diferencia

Ubicar el router en un punto central y elevado mejora la cobertura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener buen WiFi en casa no depende solo del plan contratado. La velocidad real que llega a cada habitación puede caer por la ubicación del router, la interferencia de otros equipos y la congestión cuando varios dispositivos usan la red al mismo tiempo.

Con tres ajustes puntuales y sin gastar demasiado es posible notar una mejora inmediata en estabilidad y rendimiento.

PUBLICIDAD

Si la conexión inalámbrica es lenta o se corta con frecuencia, el primer paso es identificar si el problema es de cobertura (señal débil en ciertos ambientes) o de capacidad (muchos equipos conectados, saturación de la banda o mala configuración).

Evitar paredes gruesas, muebles cerrados y metal reduce la pérdida de señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, casi siempre conviven ambos factores: el router está mal ubicado y, además, la red opera en una banda congestionada o con firmware desactualizado.

PUBLICIDAD

Esta guía reúne tres trucos concretos que suelen marcar la diferencia, incluso en hogares con múltiples usuarios, videollamadas y streaming simultáneo.

Reubicar el router: más alto, más al centro y con menos obstáculos

El cambio más subestimado —y uno de los más efectivos— es mover el router. La señal WiFi se degrada cuando atraviesa paredes, puertas, muebles voluminosos y superficies metálicas.

PUBLICIDAD

Por eso, colocar el equipo en una esquina, dentro de un mueble o detrás del televisor suele traducirse en “zonas muertas” y caídas de velocidad.

Conectarse a 5 GHz o 6 GHz suele dar más velocidad que 2,4 GHz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regla práctica es simple: el router debe quedar lo más centrado posible respecto de los ambientes donde se usa Internet, y en una posición elevada (por ejemplo, sobre un estante). A menor cantidad de obstáculos, mejor.

PUBLICIDAD

Si el equipo tiene antenas externas, conviene probar una disposición mixta: una antena vertical y otra horizontal. Ese ajuste ayuda a mejorar el alcance para dispositivos ubicados en diferentes orientaciones (por ejemplo, un televisor fijo y un teléfono que se usa en movimiento).

Cambiar de banda (y reducir interferencias): 5 GHz o 6 GHz cuando sea posible

Muchos hogares siguen conectados casi por inercia a la red de 2,4 GHz. Esa banda tiene una ventaja: llega más lejos. Pero también suele estar más congestionada, porque la usan muchos dispositivos (propios y de vecinos) y es más propensa a interferencias.

PUBLICIDAD

Alejar el router del microondas y otros equipos ayuda a bajar interferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu router es de doble banda o triple banda, el segundo truco es priorizar la conexión a 5 GHz o 6 GHz cuando estés relativamente cerca del router. En condiciones normales, esas bandas ofrecen más velocidad y menos interferencia, aunque con menor alcance que 2,4 GHz.

En la práctica, el mejor esquema suele ser híbrido: 5/6 GHz para trabajo, streaming y consolas cerca del router; 2,4 GHz para equipos más lejos o ambientes donde la señal de 5/6 GHz llega débil.

PUBLICIDAD

Actualizar el firmware y ordenar el tráfico: seguridad, QoS y equipos más nuevos

El tercer truco combina mantenimiento y configuración: actualizar el firmware del router y ajustar el manejo del tráfico.

Actualizar el firmware del router puede mejorar rendimiento y estabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fabricantes publican actualizaciones que mejoran rendimiento y seguridad, y no tenerlas al día puede implicar desde inestabilidad hasta un peor manejo de múltiples conexiones.

PUBLICIDAD

En paralelo, conviene asegurar la red con una contraseña robusta y, si está disponible, cifrado WPA3.

Una red insegura no solo es un problema de privacidad: también puede convertirse en una vía de consumo de ancho de banda por accesos no autorizados, con impacto directo en la velocidad percibida.

PUBLICIDAD

Otro ajuste que suele “salvar” videollamadas y partidas online es la calidad de servicio (QoS), una función presente en muchos routers que permite priorizar ciertos usos (por ejemplo, videoconferencias o juegos) por sobre descargas o actualizaciones.

Activar QoS prioriza videollamadas y juegos cuando la red se satura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No aumenta mágicamente la velocidad contratada, pero sí mejora la experiencia cuando hay competencia por el ancho de banda.

En cualquier caso, una buena práctica final es medir: hacer un test de velocidad cerca del router y luego repetirlo en los ambientes problemáticos. Esa comparación permite saber si el problema principal era cobertura, congestión o una combinación de ambas.