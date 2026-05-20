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La indignación de Marcela Baños por los premios Martín Fierro: “¡Hace 27 años que conduzco un programa en vivo!”

La conductora cuestionó la falta de valoración a Pasión de sábado. “No me van a contar lo que es la televisión, es muy injusto”, afirmó

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Marcela Baños expresó su descontento con los Premios Martín Fierro, la estatuilla a Wanda Nara y las declaraciones de Georgina Barbarossa (Video: Intrusos, América)

La 54° entrega de los Premios Martín Fierro dejó expuestas tensiones y reclamos que siguen generando repercusión en el mundo televisivo. Entre los puntos más discutidos, la voz de Marcela Baños se alzó con fuerza para denunciar, entre otras cosas, la falta de reconocimiento a Pasión de Sábado y cuestionar el sistema de premiación de APTRA.

Baños, conductora con 27 años de experiencia y referente en la televisión musical, manifestó su malestar tras la última ceremonia. “Todos deberían pasar una vez por Pasión para ver lo que es hacer Pasión de Sábado, porque de verdad es muy difícil, porque tengo más de veinte bandas que entran y salen, salen por un lado, entran por el otro. Tribuna que me llama, que saludame, decime, sacame la foto. Entonces, cuando yo veo esto, digo qué injusto que es. De verdad lo digo, es re injusto”.

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El reclamo apuntó a la falta de valoración de un ciclo con 37 años de historia en la pantalla, que nunca obtuvo el premio mayor. “¿No se merece el de oro Pasión de sábado? De verdad se los digo, ¿no se merece el de oro?”, preguntó efusivamente en vivo, tras enumerar la cantidad de artistas y figuras que pasaron por el programa. Además, detalló la exigencia de conducir ocho horas seguidas, con decenas de músicos en vivo y la interacción constante con el público.

Marcela Baños, una mujer rubia de mediana edad con blusa plateada brillante, gesticula con las manos alzadas y expresión de enojo en un set de televisión
La presentadora Marcela Baños expresa su descontento y visible enojo con la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) por la controversia en los Premios Martín Fierro.

La conductora, cuyo programa perdió en su terna contra La Peña de Morfi, remarcó que la ausencia de premios responde a una cuestión estructural y de vínculos en la industria: “Porque no tengo un marido famoso, un marido millonario, no le debo nada. Porque soy una mina que entré por un casting, que vengo solita, me siento, me voy sola… Porque no tengo todo el padrinazgo, no tengo a nadie que habla por mí, todo es por mí. Todo lo que conseguí es por mí”.

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En este sentido, señaló que año tras año la historia se repite: “No nos merecemos nunca nada, siempre en el fondo del tacho, siempre para APTRA o para Telefe, porque de verdad, yo no sé si es un tema de APTRA, es un tema de Telefe, no sé de quién es el tema, pero siempre pasa lo mismo con los mismos. Eso es lo que yo veo en los Martín Fierro y por eso siempre me voy del orto, porque me da bronca, porque realmente queremos ganarlo, porque sentimos que realmente lo merecemos”.

La crítica se inscribi+o en una discusión más amplia sobre los criterios de premiación en la televisión argentina. El malestar de la conductora se hizo eco en otros programas y en redes sociales, donde la legitimidad de APTRA quedó nuevamente bajo la lupa. El reclamo se potenció al recordar la cantidad de figuras musicales que surgieron o se consolidaron en Pasión de Sábado, entre ellos Rodrigo, Pocho la Pantera, Pablo Lescano, Karina, Ángela Leiva, Rocío Quiroz, el Polaco, la banda de Carlitos y muchos otros. La propia Baños invitó a toda la televisión a presenciar la dinámica del programa, convencida de que el esfuerzo que implica no es reconocido.

Georgina Barbarossa habló con Baby Etchecopar sobre su enojo por la premiación a Wanda Nara en los Martín Fierro 2026 (VIdeo: Basta Baby)

Incluso, se tomó un tiempo para cuestionar el discurso de Lizy Tagliani, conductora entonces de La Peña de Morfi, al momento de recibir el premio: “Con todo el respeto del mundo, Lizy, te adoro y te banco, pero terminan hablando de temas que no tienen nada que ver, que yo entiendo que el discurso lo tenía que meter en ese momento, pero estás premiando un programa musical. No se habló de música”.

Pero sin dudas el capítulo más importante de controversia se dio con el triunfo de Wanda Nara en la terna de mejor conductora, desplazando a figuras históricas como Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa. Esta decisión generó sorpresa y cuestionamientos en el ambiente.

En las primeras horas del martes, Georgina se mostró visiblemente molesta al aire en su programa, A la Barbarossa, y sentenció: “No voy a ir más a los Martín Fierro, me parece una falta de respeto. Yo pensé que como le dieron el del programa a Vero, me iban a dar el de conductora. No me gustó que lo ganara Wanda porque hace 27 años que estoy conduciendo y creo que me lo merecía. Así que dije ‘otra vez’. Quería irme y llegar a casa”.

La emoción de Wanda Nara al ser distinguida sobre el escenario por su labor en MasterChef

El resultado de la terna reavivó la discusión sobre los criterios que utiliza APTRA para definir a las ganadoras. Marcela Baños intervino en Intrusos para señalar que, al igual que Barbarossa, lleva un largo tiempo al frente del ciclo. “Yo también tengo veintisiete años en la conducción”.

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