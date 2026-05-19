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Google presenta Android Halo: mantiene tu IA Gemini trabajando mientras tu no estás con el celular

Productividad sin límites: Android Halo elimina la necesidad de abrir aplicaciones; una notificación en la parte superior del dispositivo muestra en tiempo real cómo la IA gestiona tu agenda

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En Google IO se evidenció que el análisis del producto y los descuentos por pagar con ciertas tarjetas del usuario o Cashback, lo hace Gemini, la IA de Google. (Infobae)

Google reveló hoy Android Halo, un sistema que permite a los usuarios de teléfonos Android visualizar en tiempo real lo que realiza su agente inteligente desde cualquier pantalla del dispositivo. Este anuncio se conoció en medio de Google I/O donde está Infobae presente debido a la importancia de los anuncios para todos los seguidores de la tecnología, como la inteligencia artificial, en el mundo.

La compañía confirmó que Halo se integrará este año y ofrecerá actualizaciones automáticas en la parte superior del teléfono cada vez que el agente asuma una tarea, habilite modo en vivo, haga compras o envíe un mensaje.

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Josh Woodward, VP de Google Labs, Gemini App y AI Studio afirmó en la presentación exclusiva a medios:“Ha sido un año emblemático para la aplicación Gemini. El año pasado en Google I/O, Gemini servía a 400 millones de usuarios. Hoy, más de 900 millones de personas en 230 países y más de 70 idiomas acuden a Gemini en busca de ayuda cada mes”.

Android Halo permitirá que todos tengan un asistente trabajando así el celualr esté apagado o bloqueado.
Android Halo permitirá que todos tengan un asistente trabajando así el celualr esté apagado o bloqueado.

Cómo se ajusta Android Halo al desarrollo de inteligencia artificial

El avance de Android Halo llega en el marco de una transformación mayor del ecosistema de inteligencia artificial de Google. En 2023, la aplicación Gemini contaba con 400 millones de usuarios y en la actualidad supera los 900 millones mensuales en 230 países y más de 70 idiomas.

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Los nuevos desarrollos involucran integración con Gemini Spark y Gemini Intelligence, que ofrecerán capacidades ampliadas y preceden el lanzamiento de Gemini para macOS y la expansión de agentes en servicios como Canva, OpenTable e Instacart.

Es importante entonces tener en cuenta que con la llegada de estas soluciones, Google redefine el papel de los agentes inteligentes. Mientras Android Halo concentrará la gestión de tareas en tiempo real y sin interrupciones para el usuario, Gemini Spark introduce una lógica de autonomía operativa: ya no se espera que el usuario haga preguntas, sino que el agente actúe como socio activo realizando tareas bajo directivas específicas.

Gemini Spark es una de las apuestas más importantes que, a mi juicio, impactará todas las áreas de profesiones del ser humano para bien con productividad.
Gemini Spark es una de las apuestas más importantes que, a mi juicio, impactará todas las áreas de profesiones del ser humano para bien con productividad.

Según Google, Spark puede analizar cargos ocultos en cuentas, sintetizar información de Gmail o automatizar resúmenes y comunicaciones laborales, todo bajo un sistema seguro en la nube y con integración al entorno Workspace.

Gemini Spark convierte al asistente en socio activo y autónomo

La capacidad de Gemini Spark redefine la relación entre usuarios y agentes digitales. Entre las funciones anunciadas se encuentran la programación de tareas recurrentes, la revisión automática de bandejas de entrada y la creación integral de flujos de trabajo que incluyen desde la toma de notas hasta la generación de contenidos y su distribución por correo electrónico. Según la presentación, Spark emplea el sistema denominado Antigravity y será compatible con aplicaciones de productividad de Google y servicios externos mediante conectores MCP, ampliando el alcance de los agentes personales.

La actualización también trae el sistema Neural Expressive, un rediseño completo de la experiencia Gemini en web, Android e iOS, con nuevas animaciones, colores y respuesta háptica. Google prometió la integración de dialectos regionales y respuestas visuales avanzadas que incluyen líneas de tiempo, videos narrados y gráficos dinámicos. Esto busca, según la empresa, convertir la interacción con el asistente en una experiencia más personalizada y enriquecedora.

Con Android Halo, el usuario de dispositivos avanzados verá el progreso, las notificaciones y el estado del agente siempre visible en la pantalla, eliminando la necesidad de cambiar de aplicación o interrumpir una tarea. El lanzamiento, previsto para finales de este año, incluirá funcionalidades adicionales para dispositivos con Gemini Intelligence. Google anticipó que dará más detalles cuando comience el despliegue.

La Aplicación de Gemini de Google está integrada con todas las tareas que hace un usuario como búsquedas, videos en YouTube, Worspace, etc.
La Aplicación de Gemini de Google está integrada con todas las tareas que hace un usuario como búsquedas, videos en YouTube, Worspace, etc.

Gemini Daily Brief, otra funcionalidad presentada hoy, permite a los suscriptores de Estados Unidos recibir todas las mañanas un resumen automático con actualizaciones urgentes de Gmail, eventos del calendario y listas de prioridades. Esta integración busca centralizar la gestión informática diaria en una única interfaz personalizada.

Spark, basado en Gemini 3.5, funcionará en la nube, lo que garantiza que los procesos y análisis continúen incluso cuando el usuario cierra la laptop o bloquea el teléfono.

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