Adiós a los asistentes tradicionales: cómo funciona la nueva IA de Google capaz de gestionar tu vida 24/7

En video se muestra como Sundar Pichai, CEO de Google muestra cómo la IA revoluciona a la mayoría de profesiones. (Infobae)

Google ha decidido dar un golpe de autoridad a todo el mundo y lo ha anunciado en Google I/O el evento más importante para ellos y para todos los usuarios del mundo; y en el cual está Infobae desde Estados Unidos. Así, deja atrás la era de los simples asistentes de texto que casi todos usamos.

La aplicación Gemini tambipen es potenciada por Google.

Con el lanzamiento de Gemini 3.5 Flash, la compañía no solo presenta un modelo más rápido, sino una arquitectura diseñada para la “acción agéntica”. Se trata de un salto cuántico donde la IA no solo procesa información, sino que ejecuta flujos de trabajo complejos de principio a fin.

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El CEO de Google y Alphabet, Sundar Pichai, ha dejado claro que este movimiento no es solo para expertos, sino para el consumidor global:

“Gemini 3.5 y Antigravity están desbloqueando un nuevo mundo de agentes y capacidades agénticas. Hemos estado trayendo agentes a desarrolladores y empresas por un tiempo. Ahora estamos súper enfocados en llevar el poder de los agentes, de forma segura y protegida, a los consumidores para que funcione para todos”, afirmó a los periodistas.

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Sundar Pichai, CEO de Google, hizo énfasis en que la seguridad en el desarrollo de inteligencia artificial es lo primordial para cualquier cliente o persona de a pie. (Sundar Pichai CEO of Google, Google Cloud Next 2026 , Las vegas)

La mejor jugada del Google I/O 2025: Gemini 3.5 con velocidad, escala y precisión

El corazón de este anuncio reside en la capacidad de Gemini 3.5 Flash para resolver lo que antes era imposible en términos de tiempo y costo. Según los reportes técnicos, este modelo es 4 veces más rápido que sus competidores de frontera, logrando un equilibrio inédito entre latencia y potencia.

Koray Kavukcuoglu, CTO de Google DeepMind y arquitecto jefe de IA, ha sido claro sobre el nivel de rendimiento alcanzado:

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“Estamos introduciendo la familia 3.5 para combinar inteligencia de vanguardia con acción. Es nuestro modelo más fuerte hasta la fecha en codificación y tareas agénticas, superando incluso a Gemini 3.1 Pro en benchmarks críticos como Terminal-Bench 2.1 (76.2%) y demostrando un razonamiento multimodal superior con un 84.2% en CharXiv”., afirmó en su presentación a medios de comunicación donde estuvo Infobae.

Las características de Gemini 3.5 han mejorado considerablemente, especialmente en el manejo agéntico.

Pero la potencia no es nada sin la aplicación. Kavukcuoglu afirmó que, cuando este modelo se acopla al arnés de Antigravity, se convierte en un motor capaz de desplegar subagentes colaborativos:

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“Lo que antes le tomaba días a un desarrollador o semanas a un auditor, Gemini 3.5 Flash lo completa en una fracción del tiempo. Puede planificar, construir e iterar para resolver problemas del mundo real, desde mantener bases de código hasta preparar documentos financieros complejos”, aseguró a los periodistas.

Gemini Spark: el agente personal que nunca duerme

La gran novedad para el usuario de a pie es Gemini Spark. Alimentado por la eficiencia del 3.5 Flash, este agente personal operará 24/7 para gestionar la vida digital de los usuarios. Spark no solo responde dudas; toma acciones bajo dirección, navegando tareas que hoy resultan tediosas. Esta función llegará primero a los suscriptores de Google AI Ultra, el nuevo plan de élite de 100 dólares mensuales.

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Gemini Spark es una de las apuestas más importantes que, a mi juicio, impactará todas las áreas de profesiones del ser humano para bien con productividad.

Para garantizar que este nivel de autonomía no comprometa la integridad del usuario, el modelo ha sido blindado bajo el Frontier Safety Framework. Google ha reforzado las protecciones contra riesgos cibernéticos y químicos (CBRN), integrando además herramientas de interpretabilidad que permiten auditar el “razonamiento interno” de la IA antes de que ejecute una acción.

El ecosistema de Google I/O: otros anuncios clave

Más allá del gran motor 3.5, Google ha desplegado una batería de actualizaciones que redefinen sus productos estrella:

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Android Halo: Una nueva interfaz en la parte superior de la pantalla para monitorear qué está haciendo tu agente en tiempo real.

Comercio Agéntico: Lanzamiento del Universal Cart, un carrito de compras inteligente y centralizado para todo Google.

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Google Pics y Flow: Una nueva aplicación de fotos y una herramienta de colaboración para refinar proyectos creativos.

YouTube: Despliegue global de “Ask YouTube” y llegada de Gemini Omni Flash a los Shorts.

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Seguridad: Nuevas herramientas de transparencia de contenido y verificación en Search, Chrome y dispositivos Pixel.

Suscripciones: Lanzamiento de planes AI Plus, Pro y el nuevo AI Ultra ($100/mes).