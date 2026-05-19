Estados Unidos

Google I/O 2026: la inteligencia artificial dejó de ayudar a programar y empezó a programar sola

Koray Kavukcuoglu, director de tecnología de Google DeepMind, contó en la presentación para prensa del evento que la compañía ya probó tener a sus agentes escribiendo un sistema operativo entero desde cero

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Un hombre con gafas y camisa oscura presenta en un escenario ante una gran pantalla. La pantalla muestra el logo 'Gemini 3.5' e íconos de IA
La nueva generación de inteligencia artificial, representada por Gemini 3.5 Flash, ejecuta proyectos de programación de manera autónoma, mientras el desarrollador supervisa y dirige el diseño general (captura de imagen)

(Desde Mountain View, California) Koray Kavukcuoglu, director de tecnología de Google DeepMind y arquitecto jefe de inteligencia artificial de Google, dejó el dato más fuerte del evento en la presentación para prensa de Google I/O 2026. Contó que Google logró probar, de manera interna, que sus agentes construyeran un sistema operativo completo desde cero. No un programa, no una función: el software base sobre el que corre una computadora, escrito por agentes que trabajaron solos.

Hombre de mediana edad con cabello grisáceo y camiseta amarilla sonríe con los brazos cruzados. Fondo de interior borroso con luces y personas
Koray Kavukcuoglu mostró agentes que escribieron un sistema operativo completo y una plataforma rediseñada para dirigirlos (Google Blog)

Lo dijo como ejemplo de la capacidad de Gemini 3.5 Flash, el modelo nuevo de Google. Pero el ejemplo describe un cambio que va más allá de un modelo. La programación, durante toda su historia una tarea humana, empezó a ser una tarea que la inteligencia artificial ejecuta por su cuenta mientras una persona la supervisa desde afuera.

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El modelo dejó de asistir al programador y empezó a reemplazar el trabajo

Kavukcuoglu describió a Gemini 3.5 Flash con una frase que conviene leer despacio: el modelo puede sostener sesiones autónomas de varias horas. Puede, dijo, ejecutar por su cuenta flujos de programación complejos o llevar adelante proyectos de investigación enteros por sí mismo.

La distinción importa. Hasta ahora, la inteligencia artificial ayudaba a programar: completaba líneas, sugería soluciones, corregía errores, mientras la persona conducía el trabajo. Lo que Kavukcuoglu presentó invierte los roles. El agente conduce y la persona supervisa. El modelo no completa el código del programador: produce el código y el programador revisa el resultado.

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Sundar Pichai, con gafas y suéter oscuro, gesticula en el escenario frente a una pantalla con un paisaje montañoso y un excursionista
Sundar Pichai, CEO de Google, encabezó el evento Google I/O 2026, donde se presentó el avance que permite a la inteligencia artificial programar sistemas completos de manera autónoma.

El experimento del sistema operativo es la demostración extrema de esa idea. Kavukcuoglu fue cuidadoso al presentarlo; lo enmarcó como una prueba interna que Google hizo para medir hasta dónde llega el modelo, no como algo que cualquier usuario pueda pedir hoy. Pero como medida de capacidad, el dato es contundente: si un conjunto de agentes puede escribir un sistema operativo, la pregunta sobre qué tarea de programación queda fuera de su alcance cambia de naturaleza.

Antigravity dejó de ser una herramienta de código y pasó a ser un lugar donde viven los agentes

El segundo anuncio explica dónde ocurre ese trabajo. Kavukcuoglu presentó Antigravity 2.0, y fue explícito sobre el cambio: la plataforma deja de ser un entorno para escribir código y se convierte en un lugar para desarrollar y administrar equipos de agentes autónomos.

La describió con un ejemplo concreto. Un agente programa un sitio web, otro genera los recursos de marca, un tercero planifica la arquitectura del producto. Tres agentes trabajando en paralelo sobre la misma tarea, coordinados desde una aplicación de escritorio. El rol de la persona, dijo Kavukcuoglu, se corre hacia arriba: el desarrollador deja de escribir cada parte y pasa a ocuparse del diseño general y de la coordinación.

Un hombre en un escenario presenta frente a una gran pantalla que muestra el texto 'Inteligencia Artificial General: Inmensa promesa y enorme responsabilidad'. Abajo, una audiencia
La autonomía de la inteligencia artificial en la programación abre un nuevo debate sobre la responsabilidad en la supervisión y el control de los sistemas que produce.

Es un cambio de oficio, no de herramienta. El programador que Antigravity 2.0 imagina no teclea soluciones: dirige un equipo que no es humano. Y Kavukcuoglu aportó la escala que vuelve la idea creíble. Dijo que pasaron seis meses desde el lanzamiento de Antigravity y que millones de desarrolladores ya construyen con la plataforma. El terreno donde Google planta esta visión no es experimental: ya está poblado.

La seguridad del código se vuelve un problema que solo otra inteligencia artificial puede seguir

Un hombre calvo con gafas y ropa oscura presenta frente a una pantalla grande que muestra código y texto sobre seguridad informática
CodeMender, la herramienta de seguridad basada en IA, se encarga de detectar y corregir vulnerabilidades en el código generado por agentes, desplazando aún más la supervisión humana.

Hay una consecuencia que Kavukcuoglu no esquivó. Si los agentes escriben cada vez más código, alguien tiene que revisar que ese código no tenga fallas de seguridad. Y el volumen que producen los agentes supera lo que un equipo humano puede auditar.

Su respuesta fue CodeMender, una herramienta que, según explicó, encuentra y corrige vulnerabilidades de código de forma automática. El detalle que él subrayó es que no se limita a detectar el problema: lo repara. Google abrió su prueba a un grupo selecto de expertos y planea ampliarla más adelante.

Conviene ver el círculo que se cierra acá. Los agentes generan código a una velocidad que ningún humano alcanza. Ese código necesita revisión de seguridad a la misma velocidad, y entonces hace falta otra inteligencia artificial que lo audite. La supervisión humana sigue existiendo, pero se aleja un paso más del código real: la persona ya no revisa lo que se escribió, revisa que el sistema que comprueba lo escrito esté funcionando.

Lo que esto cambia para una industria que se creía a salvo

Durante años, la programación se vio como el oficio mejor protegido frente a la automatización: demasiado complejo, demasiado creativo, demasiado dependiente del criterio humano. La presentación de Kavukcuoglu en Google I/O 2026 fue una respuesta directa a esa creencia.

El mensaje no es que los programadores sobren. Es que el trabajo cambia de lugar. La tarea valiosa deja de ser escribir el código y pasa a ser diseñar el sistema, dirigir a los agentes que lo escriben y validar lo que producen. Es un ascenso forzado: el desarrollador sube al rol de arquitecto y capataz, lo quiera o no, porque la parte ejecutora del oficio se la lleva el modelo.

Eso vale para la programación y anticipa lo que viene para otros oficios técnicos. Cuando una inteligencia artificial puede sostener varias horas de trabajo autónomo sobre una tarea compleja, la pregunta deja de ser si reemplaza al profesional. Pasa a ser qué parte del profesional reemplaza y qué parte lo asciende a supervisar lo que antes hacía con sus manos.

Google no mostró una herramienta que ayuda a programar mejor. Mostró el momento en que programar dejó de ser, del todo, un trabajo humano.

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