Estados Unidos

Google I/O 2026: los anuncios destacados del evento, explicados para entender qué cambia

Modelos que generan video, un buscador que se rearma solo, agentes que trabajan de noche y una baja de precios: el resumen de lo que Google presentó en Mountain View

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Demis Hassabis, un hombre calvo con gafas, camisa oscura y pantalones verdes, gesticula frente a una pantalla y un panel de madera
Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, habla en la keynote de Google I/O '26

(Desde Mountain View, California) Google llevó a cabo hoy su conferencia anual para desarrolladores, Google I/O 2026, en el Shoreline Amphitheatre de Mountain View, California. El evento dejó una batería de anuncios sobre inteligencia artificial que tocan casi todos los productos de la compañía.

Acá está lo que se presentó y por qué importa.

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Modelos nuevos: Gemini 3.5 y Gemini Omni

Google lanzó Gemini 3.5 Flash, su modelo más reciente. La compañía lo describió como un modelo que combina alta capacidad con mucha velocidad, cuatro veces más rápido que otros modelos de su categoría y más barato de usar.

Demis Hassabis de pie en el escenario frente a una gran pantalla que muestra una animación de un anciano marinero con barba y pipa, junto al texto "Gemini Omni"
Gemini Omni genera video a partir de cualquier tipo de imput

Una versión optimizada llega a ser 12 veces más rápida. La línea más potente, Gemini 3.5 Pro, sale el mes próximo.

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El otro modelo es Gemini Omni, que genera video a partir de cualquier tipo de entrada: texto, imágenes, audio u otros videos. Permite editar videos hablándole en lenguaje natural, cambiar elementos de una escena y hasta crear un avatar digital con la cara y la voz del propio usuario.

La primera versión, Omni Flash, llega a los suscriptores pagos.

Search: el buscador se vuelve conversacional y se arma a medida

Google rediseñó su buscador. AI Mode, la versión conversacional de Search, ahora funciona con Gemini 3.5 Flash. La caja de búsqueda se renovó por completo, lo que la compañía llamó la mayor actualización en más de 25 años: ahora acepta preguntas largas y entradas de texto, imágenes o archivos.

Demis Hassabis de pie en un escenario, mirando hacia la audiencia, con una gran pantalla brillante detrás que muestra el nombre del producto Gemini Omni Flash
Gemini 3.5 Flash fue presentado como un modelo capaz de sostener horas de trabajo técnico sin intervención constante

La novedad de fondo es que Search puede construir respuestas a medida. Ante una pregunta compleja, arma visualizaciones interactivas en el momento. Y permite crear pequeñas herramientas personalizadas, como un seguidor de rutinas, sin que el usuario sepa programar.

También llegan agentes de información, que vigilan un tema en segundo plano y avisan cuando hay novedades.

La app Gemini: rediseño y agentes que trabajan solos

La aplicación Gemini, que hoy supera los 900 millones de usuarios por mes, estrenó un diseño nuevo, llamado Neural Expressive, con animaciones, colores y respuestas mejor organizadas. Llega a Android, iOS y la web.

Demis Hassabis en el escenario de Google I/O '26, junto a una pantalla grande que proyecta su reflejo sosteniendo un teléfono con una interfaz luminosa
La supervisión humana se desplaza desde la escritura del código hacia el control de sistemas automatizados

El cambio mayor son los agentes. Daily Brief es un resumen matinal que se arma de noche: revisa correo, calendario y tareas, y entrega un informe ordenado por prioridad.

Gemini Spark va más lejos: es un agente personal que funciona las 24 horas, vive en la nube y sigue trabajando con los dispositivos apagados. Puede redactar correos, vigilar una bandeja de entrada o resolver tareas que el usuario le delega.

Spark llega primero a probadores de confianza o “testers” y después a suscriptores del plan Ultra en Estados Unidos.

YouTube y otros productos

YouTube estrenó Ask YouTube, una búsqueda conversacional que entiende preguntas complejas y lleva al usuario directo a la parte relevante de un video.

Sundar Pichai, vestido de negro, de pie en un escenario frente a una gran pantalla blanca que muestra el texto "Ask YouTube" y el logo de YouTube
YouTube suma búsquedas conversacionales y edición avanzada en Shorts

Gemini Omni llega a la función de remix de YouTube Shorts.

Google también presentó Docs Live, que permite crear documentos hablando, y anticipó Android Halo, un espacio en el teléfono para ver en qué está trabajando el agente.

Sundar Pichai, CEO de Google, de pie en un escenario frente a una gran pantalla blanca que muestra el texto "Docs Live" y un anuncio sobre su lanzamiento
Docs Live: La nueva función permite crear y editar documentos mediante comandos de voz, integrando inteligencia artificial para agilizar la escritura y organización de textos en Google Docs.

Coding: herramientas para que la inteligencia artificial programe

Google presentó Antigravity 2.0, una plataforma que permite organizar varios agentes para que trabajen en paralelo en tareas de programación. Sumó también una versión de línea de comandos y un kit para desarrolladores. Y mostró CodeMender, una herramienta que detecta y corrige fallas de seguridad en el código de forma automática.

Sundar Pichai, CEO de Google, de pie en un escenario frente a una pantalla gigante que exhibe múltiples interfaces de software de Google, con una audiencia visible
Nuevos modelos de IA que ofrecen mayor velocidad, menor costo y capacidades avanzadas para generar y editar videos a partir de diferentes tipos de contenido.

Precios: un plan nuevo y una baja

Google reordenó sus suscripciones de inteligencia artificial. Lanzó un plan Ultra de USD 100 por mes, pensado para desarrolladores y usuarios avanzados. Y bajó el precio del plan Ultra de tope, que pasó de USD 250 a USD 200 por mes con las mismas prestaciones.

La compañía también cambió la forma de medir el uso: en lugar de un límite de consultas diarias, ahora cobra según el consumo real de cada tarea, con un tope semanal.

Las cifras que dejó el evento

Google acompañó los anuncios con números que muestran la escala de su uso. AI Mode, en el buscador, pasó los 1.000 millones de usuarios por mes.

La compañía dijo tener 13 productos con más de 1.000 millones de usuarios cada uno, y cinco de ellos superan los 3.000 millones. Y anticipó que este año invertirá entre USD 180.000 y 190.000 millones en infraestructura, unas seis veces más que hace cuatro años.

Google I/O 2026 dejó una dirección clara para los próximos meses: modelos más rápidos y baratos, un buscador que se adapta a cada pregunta y agentes que ejecutan tareas sin que el usuario esté presente.

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