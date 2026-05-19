El inesperado guiño de Wanda Nara a Lionel Messi tras su gran noche en los premios Martín Fierro: la foto

Wanda Nara celebró su gran noche en los premios Martín Fierro con un guiño a Lionel Messi

La noche del lunes fue de emociones fuertes y festejos para la televisión argentina, que vivió una nueva edición de los premios Martín Fierro 2026. Entre las figuras ternadas, Wanda Nara se quedó con uno de los galardones más esperados: la estatuilla a Mejor Labor en conducción femenina por su desempeño al frente de MasterChef Celebrity. Como suele ocurrir con la empresaria, su consagración no se limitó al escenario, sino que luego decidió continuar el festejo con un inesperado guiño a Lionel Messi.

Tras la gran fiesta de la televisión, Wanda optó por un cierre íntimo en un hotel de Puerto Madero junto a sus hijas menores, fruto de su relación con Mauro Icardi. Allí, en la tranquilidad de la habitación, capturó una serie de postales que compartió en sus redes sociales y que causaron furor entre sus seguidores. Las imágenes muestran a las niñas vestidas con pijamas de tonos rosados, rodeadas por las estatuillas doradas del Martín Fierro sobre la cama blanca. Una de las niñas, con el rostro cubierto por un emoji en forma de corazón, descansa profundamente junto a los premios.

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En otra de las fotos, la empresaria posa de pie, en pijama de rayas finas, sosteniendo la estatuilla y mirando a cámara con gesto de satisfacción. En una tercera imagen, se puede ver un primer plano de los premios sobre la cama, con la inscripción “Gracias @aptiaors @iinsventurasoy”, en agradecimiento a quienes forman parte de la organización y la entrega de los Martín Fierro.

La secuencia de fotos no tardó en evocar una de las postales más recordadas del deporte argentino: la que Messi compartió tras el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, donde se lo veía durmiendo junto a la Copa del Mundo en la cama de su habitación en el predio de la AFA. Wanda reforzó el guiño al astro del fútbol al elegir la frase “Buen día” para acompañar una de las imágenes, exactamente igual al mensaje que Messi publicó en su cuenta de Instagram y que recorrió el mundo.

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Wanda Nara y sus hijas amanecieron en Buenos Aires junto a dos premios Martín Fierro, celebrando los recientes galardones en un momento íntimo. (Instagram)

La alegría por el reconocimiento se sumó a la emoción vivida en la ceremonia, donde Wanda Nara subió al escenario visiblemente conmovida. En su discurso, agradeció a APTRA y a su equipo, y compartió una reflexión personal que resonó entre los presentes. “Soy una mujer que tiene leucemia y también elegí médicos de este país. Tenemos los mejores profesionales y tenemos los mejores artistas”, afirmó, haciendo referencia tanto a su propio proceso de salud como al orgullo que le genera el talento argentino.

La conductora no dejó pasar la oportunidad de agradecer a Telefe por apostar a su talento y brindarle la posibilidad de conducir un programa central del prime time. “A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos algo o un lugar. Y yo desde acá quiero decir que es verdad, arranqué con unas zapatillas, como dicen algunos periodistas, en mal estado, pero siempre soñé y siempre creí en mí”, recordó, visiblemente emocionada.

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Lionel Messi posa sonriente acostado en una cama con la Copa del Mundo de la FIFA, celebrando la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 (Instagram)

Durante su intervención, Wanda dedicó palabras a sus colegas nominadas, reconociendo el nivel de la terna y la calidad profesional de cada una. “La terna era increíble”, subrayó, y puso en valor el trabajo en equipo y la humildad en el trato cotidiano con sus compañeros de canal. “Cuando llego al canal saludo desde la primera a la última persona que está ahí”, remarcó, diferenciándose de cualquier actitud distante y celebrando la cercanía y el respeto en el ambiente laboral.

La empresaria también envió un mensaje especial a todas las mujeres que, como ella, combinan la maternidad con una carrera profesional exigente. “Tenemos una mirada a veces un poco dura para las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, que trabajemos”, expresó, haciendo hincapié en la importancia de que cada mujer pueda perseguir sus propios sueños sin culpa y sin prejuicios externos.

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La emoción de Wanda Nara al ser distinguida sobre el escenario por su labor en MasterChef

En otro tramo del discurso, agradeció a los nuevos dueños de Telefe por su apuesta a la industria nacional. “Gracias a los nuevos dueños del canal también por apostar en el país. Amo mi país y quiero que mis hijos crezcan en este país. Soy una mamá que lucha por eso”, afirmó, dejando en claro su compromiso con el desarrollo y el futuro de sus hijos en Argentina.

La consagración de Wanda Nara en los Martín Fierro 2026, entonces, fue mucho más que una simple victoria profesional. Fue un momento de celebración íntima, de mensajes potentes y de imágenes que quedarán en el recuerdo colectivo, uniendo el brillo de la pantalla con la calidez del hogar y el humor de un guiño a uno de los ídolos más grandes del país.

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