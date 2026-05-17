Tecno

Ingenieros crean un implante elástico que baja la presión arterial y se fija sin suturas

El avance de dispositivos flexibles y soluciones microbianas, respaldados por inteligencia artificial y biotecnología, transforma la atención a pacientes con hipertensión

Guardar
Google icon
Implante arterial
Implantes elásticos y biotecnología: la nueva frontera en el tratamiento de enfermedades crónicas - (Penn State)

La medicina cardiovascular vive un momento de transformación gracias a la convergencia entre ingeniería y biotecnología. Un equipo de la Universidad Estatal de Pensilvania desarrolló un implante elástico, impreso en 3D, que puede reducir la presión arterial mediante impulsos eléctricos suaves y localizados.

Este avance, bautizado CaroFlex, está diseñado para pacientes con hipertensión resistente a fármacos y representa una alternativa menos invasiva y más eficaz frente a terapias convencionales.

PUBLICIDAD

La importancia de CaroFlex radica en su capacidad para adherirse directamente sobre la arteria carótida sin necesidad de puntos de sutura. El uso de un hidrogel conductor, que imita la elasticidad de los tejidos biológicos, permite mantener contacto estable con el vaso sanguíneo, evitando los daños y limitaciones de los implantes rígidos.

Implante arterial
La impresión 3D revoluciona los implantes cardiovasculares con materiales biocompatibles y flexibles - (Penn State)

Este tipo de innovación responde a una tendencia global: la búsqueda de soluciones personalizadas y menos traumáticas para enfermedades crónicas.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el implante CaroFlex

El dispositivo se coloca sobre la arteria principal, cerca del seno carotídeo, una región clave para la regulación de la presión arterial. CaroFlex detecta los cambios de presión y emite impulsos eléctricos de baja frecuencia para modular la respuesta del barorreflejo, un mecanismo fisiológico que ajusta la presión sanguínea a través de señales nerviosas.

La capa adhesiva de hidrogel asegura que el implante permanezca en su sitio, sin necesidad de intervenciones quirúrgicas invasivas.

Tao Zhou, profesor asistente de ingeniería mecánica en Penn State, explica que “los dispositivos convencionales suelen requerir suturas, lo que puede provocar daños en el tejido y complicaciones a largo plazo”. CaroFlex elimina este riesgo gracias a su diseño elástico y su adhesión biocompatible.

Eficacia comprobada y ventajas frente a terapias actuales

Previo a las pruebas en animales, los ingenieros evaluaron la durabilidad y el rendimiento eléctrico del implante en laboratorio. El hidrogel demostró soportar estiramientos superiores al doble de su tamaño original, y el adhesivo mantuvo sus propiedades después de seis meses de almacenamiento.

Mujer con camiseta azul, ojos cerrados y una mano en la sien, mientras un tensiómetro mide su presión arterial en el brazo. Un estetoscopio visible.
Inteligencia artificial y materiales blandos: así cambia la medicina desde el interior del cuerpo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ensayos con ratas, CaroFlex logró reducir la presión arterial en más de un 15% en cuatro de los cinco modos de estimulación, superando los resultados de electrodos convencionales de platino.

Dos semanas después del implante, los análisis mostraron escasa inflamación y baja respuesta inmunológica, lo que indica una menor invasividad respecto a las alternativas existentes. Los hallazgos completos fueron publicados en la revista Device.

Medicina personalizada y el papel de la tecnología en la salud

Este avance se suma a una ola de innovación en la intersección entre tecnología y medicina. Un ejemplo notable es la iniciativa respaldada por la Fundación Bill & Melinda Gates, que financia desarrollos como la pastilla inteligente de Kanvas Biosciences.

Esta startup de Estados Unidos trabaja en una tableta con microbioma bacteriano sintético, capaz de combatir la disfunción entérica ambiental, una enfermedad intestinal que impide la absorción de nutrientes y afecta a millones de niños en regiones vulnerables.

Ilustración digital de Bill Gates, una cápsula biomédica flotante con microbios, y un niño pequeño que mira la píldora con esperanza.
Medicina personalizada y tecnología: nuevas soluciones para enfermedades resistentes a los tratamientos clásicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Kanvas Biosciences demuestra cómo la combinación de biotecnología, inteligencia artificial y aprendizaje automático puede crear soluciones disruptivas.

La pastilla, que contiene hasta 145 cepas bacterianas distintas, actúa como un “Google Maps” del microbioma, restaurando el equilibrio intestinal y desplazando patógenos dañinos. El objetivo es mejorar la salud maternoinfantil y romper el ciclo de la desnutrición intergeneracional.

Desafíos y futuro de los implantes elásticos

El equipo de Penn State planea optimizar CaroFlex antes de avanzar hacia estudios en animales de mayor tamaño y ensayos clínicos en humanos. La impresión 3D y los materiales inteligentes abren la puerta a implantes completamente personalizados, adaptados a distintas patologías crónicas y a las necesidades individuales de cada paciente.

Al igual que la pastilla de Kanvas Biosciences busca transformar la salud pública en países de bajos recursos, CaroFlex se perfila como un ejemplo de cómo la tecnología puede cambiar la medicina desde el interior del cuerpo, con intervenciones menos invasivas, más seguras y eficaces.

El desarrollo de dispositivos elásticos, adhesivos inteligentes y biotecnología avanzada evidencia el potencial de la tecnología para revolucionar la atención sanitaria. Estas innovaciones no solo mejoran la eficacia de los tratamientos, también reducen riesgos y costos, y son clave para democratizar el acceso a soluciones de salud en todo el mundo.

Temas Relacionados

BandaPresión arterialIngenierosBiotecnología e innovaciónTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Teletransportación cuántica y fibra óptica: el avance tecnológico que podría revolucionar la velocidad en internet

El avance permite compartir infraestructura sin interferencias, lo que facilitaría la adopción masiva de tecnologías cuánticas sin necesidad de crear nuevas redes desde cero

Teletransportación cuántica y fibra óptica: el avance tecnológico que podría revolucionar la velocidad en internet

Papeleras secretas de WhatsApp, Google Fotos y Chrome que te ayudarán a liberar almacenamiento

Estos espacios suelen guardar archivos previamente borrados, pero que las aplicaciones mantienen vigente por un tiempo

Papeleras secretas de WhatsApp, Google Fotos y Chrome que te ayudarán a liberar almacenamiento

Una IA se clona a si misma para lanzar ciberataques en tus dispositivos

La tecnología puede detectar vulnerabilidades, infiltrarse y perpetuarse en diferentes equipos

Una IA se clona a si misma para lanzar ciberataques en tus dispositivos

Así funciona el innovador implante 3D que regula la presión arterial con impulsos eléctricos

El dispositivo desarrollado en Penn State representa un avance crucial, permitiendo terapias menos invasivas y personalizadas gracias a la impresión 3D

Así funciona el innovador implante 3D que regula la presión arterial con impulsos eléctricos

La IA te hace rendir más hoy pero te deja rindiendo menos mañana

Un experimento con 1.222 personas midió qué pasa cuando se retira el asistente: el rendimiento cae por debajo del de quienes nunca lo usaron, y el efecto aparece a los diez minutos

La IA te hace rendir más hoy pero te deja rindiendo menos mañana

DEPORTES

Preocupación en la selección argentina y en River Plate: se confirmó la gravedad de las lesiones de Montiel, Moreno y Driussi

Preocupación en la selección argentina y en River Plate: se confirmó la gravedad de las lesiones de Montiel, Moreno y Driussi

Argentinos Juniors y Belgrano definirán el rival de River Plate en la final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Argentina finalizó en el 3° puesto el Campeonato Sudamericano Sub 14 de tenis en Rosario

El mensaje de Jorgelina Cardoso tras los silbidos del público de River Plate contra Ángel Di María: “Manada de almas pobres”

Jack Doohan podría volver a correr en la Fórmula 1 por el conflicto interno en una escudería: el piloto al que reemplazaría

TELESHOW

Chechu Bonelli celebró el cambio radical que dio en su vida a partir de este fin de semana: “¡Otro triunfo en casa!"

Chechu Bonelli celebró el cambio radical que dio en su vida a partir de este fin de semana: “¡Otro triunfo en casa!"

Jimena Barón con Matías Palleiro y su bebé en Suiza: puentes ecológicos, destrezas al libre y momentos de risas

El emotivo mensaje de Claudia Villafañe para Gianinna Maradona en su cumpleaños: “¡Verte sonreír es mi felicidad!"

Fiesta sorpresa, brindis y mensajes de amor: así fue el cumpleaños de Darío Cvitanich junto a Ivana Figueiras y amigos

Dominique Metzger habló de su nuevo romance: “Estoy en la etapa del enamoramiento”

INFOBAE AMÉRICA

Trump advirtió a Irán que se le acaba el tiempo para llegar a un acuerdo: “Más les vale moverse rápido”

Trump advirtió a Irán que se le acaba el tiempo para llegar a un acuerdo: “Más les vale moverse rápido”

“La ley es pareja o no es ley”: Gabriel García Luna asumió como Fiscal General de Guatemala

Un buque con 20.000 toneladas de gas arribó a la India tras cruzar el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán entregó una nueva propuesta a Pakistán para reanudar la negociación con EEUU

Lo que la IA le hizo a mi clase de la universidad