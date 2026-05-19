¿Elon Musk y Sundar Pichai juntos? La foto “prohibida” que Google usó para demostrar que ya no puedes creer en lo que ves

Sundar Pichai, CEO de Google, anunció en Google IO que la compañía hizo alianzas con competidores como OpenAI y Nvidia e hizo una demostración para verificar si una imagen es real o IA. (Infobae)

Durante el evento anual Google I/O, el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, sorprendió a la audiencia al mostrar en el escenario una imagen en la que aparecían juntos varios de los principales líderes tecnológicos del mundo.

La fotografía, proyectada en una pantalla gigante, mostraba a Elon Musk (Tesla y SpaceX), Sam Altman (OpenAI), Jensen Huang (Nvidia) y el propio Pichai compartiendo una comida informal. A simple vista, la escena resultaba verosímil y, para muchos, incluso histórica.

PUBLICIDAD

En ese contexto, Pichai reveló que la imagen era completamente falsa. Utilizó el momento para demostrar el potencial de la tecnología de Google en la detección de contenidos generados por inteligencia artificial.

La foto aparecen varios líderes de empresas como Nvidia y OpenAI. (Foto: Google)

Ante la consulta de un usuario —¿Esto es IA?—, la herramienta activada por Pichai analizó la fotografía y desplegó un aviso: “Basado en un análisis digital, la mayor parte o la totalidad de esta imagen fue generada o editada usando herramientas de IA”.

PUBLICIDAD

De qué trata SynthID y cómo detecta fotos generadas por inteligencia artificial

SynthID es una tecnología desarrollada por Google para marcar de manera invisible imágenes, videos y audios generados por inteligencia artificial.

Según Google, esta tecnología ha aplicado marcas de agua digitales a más de cien mil millones de archivos multimedia y a sesenta mil años de recursos de audio desde su lanzamiento hace tres años. Estas marcas, que no pueden percibirse a simple vista, buscan facilitar la identificación de contenidos artificiales.

PUBLICIDAD

Sundar Pichai, CEO de Google, hizo la presentación de las principales novedades de la empresa. (Foto: Infobae)

El detector de SynthID está integrado en la aplicación Gemini, que permite a millones de personas verificar si un contenido ha sido creado por IA.

Además, Google anunció la expansión de la verificación mediante Content Credentials, que permite identificar si el origen de una imagen proviene de una cámara o de una herramienta generativa. Esta tecnología se implementará en productos clave como el Buscador y Chrome para ofrecer mayor transparencia digital.

PUBLICIDAD

Qué alianzas hizo Google para aumentar la transparencia en internet

El anuncio de Google incluyó un aspecto estratégico: la creación de una alianza entre los referentes del sector para combatir la desinformación digital.

OpenAI (creadores de ChatGPT y Sora), ElevenLabs (especialistas en clonación de voz por IA), Kakao (tecnología y mensajería de Corea del Sur) y Nvidia acordaron adoptar el estándar de Google para identificación de contenidos generados por IA.

PUBLICIDAD

Empresas como Nvidia y OpenAI acordaron implementar tecnología de Google en sus desarrollos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esta decisión representa un avance en la lucha contra los deepfakes y la manipulación mediática, porque la integración de sistemas de verificación en plataformas diversas amplía el alcance y la efectividad de la protección.

Cómo evoluciona la familia Gemini de Google y cuáles son sus novedades

Gemini 3 se consolidó como una familia de modelos de IA generativa con gran aceptación en la comunidad tecnológica. El modelo Gemini 3.5 Flash, presentado en el evento, combina inteligencia de alto rendimiento con velocidad operativa. Este modelo procesa hasta cuatro veces más tokens por segundo que otros modelos avanzados.

PUBLICIDAD

En marzo, las herramientas para desarrolladores de Google procesaban internamente cerca de medio billón de tokens diarios. Esa cifra se duplicó cada pocas semanas hasta superar los tres billones de tokens diarios, lo que evidencia la rápida adopción de la tecnología.

La nueva generación de modelos Gemini promete mayor velocidad, eficiencia y reducción de costes para el desarrollo de aplicaciones basadas en IA. (Foto: Google)

Según Google, el nuevo modelo permite a las empresas ahorrar en costos, porque ofrece capacidades de vanguardia por menos de la mitad del precio de los modelos comparables, lo que podría traducirse en ahorros superiores a 1.000 millones de dólares al año para compañías que dependan intensamente de procesamiento de IA.

PUBLICIDAD

De qué forma operará Gemini Spark y qué novedades traerá

Gemini Spark es una de las novedades presentadas durante la conferencia. Se trata de un agente de IA personal disponible en la aplicación Gemini, diseñado para organizar la vida digital de los usuarios y ejecutar tareas bajo su dirección. Spark puede operar en máquinas virtuales dedicadas de Google Cloud y está habilitado las 24 horas, todos los días.

Asimismo, el agente combina la potencia de Gemini 3.5 con la infraestructura de Antigravity, lo que le permite encargarse de tareas de largo plazo en segundo plano. Spark se integrará en diversas herramientas, incluyendo correo, chat y próximamente Chrome, y ofrecerá actualizaciones en vivo en dispositivos Android mediante la nueva interfaz Halo.

PUBLICIDAD