“Salarrué. El viaje eterno”: la exposición que revela el lado más íntimo de un ícono salvadoreño

El Centro Cultural de España en El Salvador (CCESV) abrió sus puertas para inaugurar la exposición “Salarrué. El viaje eterno”, una muestra curada por Antonio Romero que explora la obra pictórica y el pensamiento artístico de Salvador Salazar Arrué, conocido como Salarrué (1899-1975). Esta exposición, organizada en colaboración con el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI), presenta la mayoría de las piezas por primera vez al público y estará disponible hasta el 26 de junio.
En la inauguración participaron la embajadora de España en El Salvador, Sonia Álvarez Cibanal; el director del CCESV, Álvaro Ortega; el director del MUPI, Carlos Henríquez Consalvi, y Antonio Romero, curador de la muestra. La embajadora resaltó que la exposición refleja el espíritu migratorio europeo hacia América, presente en la historia familiar de Salarrué, y cómo esa herencia intelectual y artística contribuyó al enriquecimiento cultural y la identidad europea y latinoamericana.
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Por su parte, el director del MUPI subrayó el valor de los archivos y la importancia de preservar el patrimonio cultural salvadoreño. Recordó que en 2003 la Fundación Salarrué, encabezada por Ricardo Aguilar y Verónica Vides, donó al MUPI el archivo del artista, que desde entonces ha sido objeto de conservación y catalogación. El curador Antonio Romero destacó la intención de la muestra de explorar caminos donde el artista invita a los visitantes a formar parte de una comunión creativa y espiritual.
La exposición reúne 15 óleos, tres carpetas de aguafuerte de placas restauradas, 10 facsímiles de dibujos del libro de cuentos y leyendas O-Yarkandal, fotografías familiares, objetos personales, documentos y artículos sobre pintura. El recorrido incluye una línea temporal que parte del abuelo de Salarrué, emigrante español y educador, y culmina con la trayectoria del artista en la vida cultural salvadoreña. El visitante puede escuchar la voz de Salarrué en una entrevista realizada por Sharon Cherry en 1973 y ver el audiovisual “Lonra”, producido por la Asociación Cultural Azoro, así como leer textos de Carlos Henríquez Consalvi, Miguel Huezo Mixco y Jorge Palomo.
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Salarrué: datos biográficos y legado
Salvador Salazar Arrué, conocido como Salarrué, nació en 1899 y falleció en 1975. Fue uno de los principales exponentes de la literatura, la pintura y el pensamiento artístico de El Salvador. Su obra abarca cuentos, poemas, ensayos, teatro, novelas y artículos, además de una vasta producción pictórica compuesta por pinturas, bocetos, dibujos y esculturas. Desde su infancia, estuvo vinculado al entorno intelectual y artístico gracias a su familia y a su formación autodidacta. Su legado se extiende a la construcción de una identidad cultural salvadoreña, destacando por su capacidad de fusionar tradiciones populares y modernidad.
El MUPI resguarda el fondo documental de Salarrué, donado en 2003 por la Fundación Salarrué. Este acervo conserva más de mil documentos, 1.122 cartas y una biblioteca personal con 1.017 títulos, reflejando acontecimientos históricos y culturales de El Salvador. La colección fue incluida en el registro latinoamericano de la Memoria del Mundo de la UNESCO.
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Importancia en la historia artística y cultural de El Salvador
Salarrué es considerado una figura central en la historia artística y cultural de El Salvador. Sus relatos y pinturas han influido en varias generaciones de creadores y pensadores, constituyéndose en símbolo de la identidad nacional. Su obra literaria y pictórica ha sido objeto de estudio y reflexión en círculos académicos y culturales tanto en El Salvador como en el extranjero.
El reconocimiento a su legado se refleja en la existencia de espacios públicos que llevan su nombre, como el Parque Salarrué y la Casa Museo Salarrué, ubicados en San Salvador y en Los Planes de Renderos. Además, instituciones educativas, la Sala Nacional de Exposiciones Salarrué y centros culturales honran su memoria y contribuyen a la difusión de su obra.
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La exposición “Salarrué. El viaje eterno” ofrece una oportunidad para redescubrir su visión artística y su aporte a la cultura salvadoreña, reafirmando la vigencia de su pensamiento y su capacidad de diálogo con las nuevas generaciones.
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