Cultura

Crece la polémica sobre quién ganará la Palma de Oro en el Festival de Cannes

Varias de las obras en competencia, como ‘All of a Sudden’, el drama noruego ‘Fjord’ y especialmente el thriller de acción ‘Hope’, potencian los debates cinéfilos en plena Costa Azul

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El director James Gray (centro) y los actores Adam Driver (der.) y Miles Teller (izq.) posan en la alfombra roja antes de la proyección de la película 'Paper Tiger' (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)
El director James Gray (centro) y los actores Adam Driver (der.) y Miles Teller (izq.) posan en la alfombra roja antes de la proyección de la película 'Paper Tiger' (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En el Festival de Cine de Cannes de este año, los clubes de playa se han convertido en campos de batalla. Cada fiesta a la que asisto se ha convertido en escenario de un acalorado debate, mientras periodistas y figuras de la industria luchan por las películas polarizantes que compiten por la Palma de Oro.

Durante la velada de Paper Tiger, un thriller neoyorquino protagonizado por Miles Teller y Adam Driver, predije que su compañera de reparto, Scarlett Johansson, se convertiría en una importante aspirante al Óscar. Frunciendo el ceño sobre una copa de vino, otro especialista en premios declaró que la actuación de Johansson —con su gran acento, grandes emociones y gran peinado— merecía un Razzie (N. de la R: los premios que anualmente califican “peores” actuaciones, dirección, película, etc.).

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En otra fiesta, el drama conversacional All of a Sudden generó su propio drama conversacional, cuando un apasionado detractor se enfrentó a varios fanáticos. ¿Era esta película de tres horas del director Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car) un triunfo humanista capaz de emocionar hasta las lágrimas o una conferencia complaciente? La discusión se volvió tan animada que uno podría haberla confundido con las deliberaciones del propio jurado de Cannes.

El director Ryusuke Hamaguchi y las actrices Tao Okamoto y Virginie Efira posan durante una sesión fotográfica para la película 'All of a Sudden'
El director Ryusuke Hamaguchi y las actrices Tao Okamoto y Virginie Efira posan durante una sesión fotográfica para la película 'All of a Sudden'

Las reacciones mixtas son algo habitual en cualquier festival de cine, pero rara vez he visto tantas tan mezcladas como estas. En la cuadrícula del jurado de Screen Daily, que recopila puntuaciones de una docena de críticos en una escala de uno a cuatro, ha sido difícil alcanzar un consenso: casi todas las películas en competencia, incluyendo Parallel Tales de Asghar Farhadi y el vehículo para Javier Bardem The Beloved, obtienen calificaciones que van desde tres estrellas hasta una miserable.

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Eso debería hacer que la carrera por la Palma de este año sea difícil de predecir. Mientras veía Fjord, un sólido drama noruego protagonizado por Sebastian Stan y Renate Reinsve, me preguntaba si podría conseguir una segunda Palma para el director Cristian Mungiu, quien en 2007 ganó por 4 meses, 3 semanas y 2 días. Luego, al empezar los créditos finales, el periodista sentado frente a mí estalló en una carcajada burlona.

Alicia Vikander y Michael Fassbender, protagonistas de 'Hope', una película que divide opiniones
Alicia Vikander y Michael Fassbender, protagonistas de 'Hope', una película que divide opiniones

Pero no espero que ninguna otra obra en competencia que aún deba estrenarse resulte más polarizante que Hope, una película de acción surcoreana que se estrenó el domingo por la noche y provocó reacciones de amor u odio. Dirigida por Na Hong-jin (The Wailing), presenta casi tres horas de acción ininterrumpida mientras un pueblo asediado intenta defenderse de unos alienígenas enloquecidos. Esos monstruos están interpretados por Michael Fassbender y Alicia Vikander, quienes han sido transformados mediante tecnología de captura de movimiento en algunas de las criaturas de aspecto más atroz que uno pueda imaginar, como si James Cameron hubiera intentado crear sus Na’vis solo con una Nintendo GameCube abollada.

Hope tiene poco de desarrollo de personajes pero mucho de escenas de acción en las que la gente dispara a monstruos generados por computadora que nunca, nunca mueren, y para mí resultó un bodrio aturdidor hecho por personas que deberían saber hacerlo mejor. El crítico Peter Howell coincidió, señalando que “el mayor misterio de Cannes este año es cómo esta calurosa carga de CGI dudoso y trama absurda logró entrar en la competencia por la Palma”. ¡Y aun así! Personas a las que respeto —o al menos respetaba hasta ahora— siguen defendiendo a Hope. El crítico de The Hollywood Reporter, David Rooney, elogió la película por sus “personajes cuidadosamente definidos” aunque, hasta donde sé, Francia no celebra formalmente el Día de lo Contrario. En redes sociales, la escritora Iana Murray está tan “contagiada de Hope” que ya ha comenzado a hacer campaña para que gane la Palma. Aun así, si Hope logra desafiar el sentido común y ganar el máximo galardón, eso sería emblemático de cuán dividida ha estado la selección de este año. Y, al menos, sé que las disputas sobre ella en la fiesta de clausura serían legendarias.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Gonzalo Fuentes/Reuters; Sarah Meyssonnier/Reuters]

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