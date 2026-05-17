Cómo bloquear las llamadas spam con una simple frase

Nunca se deben proporcionar datos personales a desconocidos por teléfono. (Gemini)

Las llamadas comerciales no deseadas, conocidas como spam telefónico, se han convertido en una molestia cotidiana para quienes poseen un teléfono móvil. Muchas personas reciben estos contactos con frecuencia, y aunque algunos dispositivos actuales ofrecen alertas para advertir sobre posibles llamadas de spam, la realidad es que estas medidas no siempre resultan efectivas.

Existen estrategias simples y directas para minimizar la aparición de estas comunicaciones, y una de las más efectivas consiste en el uso de una frase concreta para pedir la eliminación de los datos del usuario de las bases comerciales.

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Cómo detener el spam telefónico con una frase específica

Frente a la persistencia de las llamadas spam, una de las opciones más eficaces es actuar con rapidez y claridad al responder. Cuando el usuario identifica que la llamada es comercial y no tiene interés en la oferta, se recomienda responder de manera breve y directa solicitando la eliminación de su número de teléfono de la base de datos de la empresa.

Las alertas contra llamadas de spam en los dispositivos actuales no siempre logran evitar este tipo de comunicaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta solicitud debe ser firme pero cortés, dejando en claro la intención de no recibir más comunicaciones. La petición sería de la siguiente manera: "No deseo recibir más llamadas y solicito que retiren mi número de sus registros".

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El método consiste en rechazar la oferta y pedir expresamente que los datos personales sean suprimidos de los registros de la empresa. Esta acción puede reducir significativamente la frecuencia de futuras llamadas desde esa misma organización.

No obstante, la experiencia demuestra que, aunque este método es útil, no siempre resuelve el problema de raíz, ya que las empresas pueden recurrir a diferentes números para retomar el contacto.

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Consejos para bloquear las llamadas indeseadas de manera efectiva

Además de la frase concreta para solicitar la eliminación de los datos, existen otras medidas inmediatas que pueden ayudar a gestionar el spam telefónico. Una de ellas es colgar la llamada antes de responder y proceder a bloquear el número desde el propio dispositivo móvil.

La combinación de respuestas directas y el uso de las funciones del dispositivo puede resultar en una reducción parcial de las llamadas spam. (Gemini)

Esta acción detiene únicamente las llamadas desde ese número específico, pero no impide que nuevas llamadas provengan de otros números relacionados.

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La tecnología de algunos teléfonos móviles ha avanzado para ofrecer alertas cuando se detecta una llamada sospechosa de spam. Sin embargo, estas herramientas no son infalibles, ya que los emisores de spam suelen cambiar de número con frecuencia para evitar los bloqueos.

Por lo tanto, la combinación de respuestas directas y el uso de las funciones del dispositivo puede resultar en una reducción parcial, pero no permanente, de las llamadas no deseadas.

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(Imagen ilustrativa Infobae)

Precauciones ante posibles estafas telefónicas

No todas las llamadas de spam tienen únicamente fines comerciales. Algunas buscan obtener datos personales o llevar a cabo fraudes. Por este motivo, se aconseja no responder con frases como “¿Sí?” al contestar una llamada desconocida, ya que existe el riesgo de que utilicen la grabación de la voz para fines de suplantación de identidad.

De igual forma, nunca se deben proporcionar datos personales a desconocidos por teléfono, independientemente de la naturaleza de la llamada.

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Las recomendaciones se centran en proteger la información personal y evitar cualquier interacción que pueda derivar en un intento de estafa. La prudencia y la desconfianza ante solicitudes de datos son esenciales para evitar consecuencias negativas derivadas del spam telefónico.

Muchas de estas llamadas breves tienen como objetivo comprobar si la línea telefónica está activa y en qué momentos del día sueles atender. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué recibes llamadas que se cortan al contestar

Esta práctica ocurre principalmente por el uso de sistemas automatizados de marcado predictivo en centros de atención telefónica o call centers. Estas plataformas realizan múltiples llamadas al mismo tiempo para maximizar la eficiencia de los operadores. Cuando contestas y no hay un agente disponible en ese momento, el sistema finaliza la comunicación de manera automática.

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Además, muchas de estas llamadas breves tienen como objetivo comprobar si la línea telefónica está activa y en qué momentos del día sueles atender. Al finalizar la llamada rápidamente, los sistemas confirman que el número corresponde a una persona real, lo que les permite registrar tus horarios de respuesta para comercializar esa información a otras compañías o, en situaciones más riesgosas, organizar intentos de fraudes o estafas telefónicas posteriores.