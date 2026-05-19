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Google DeepMind presenta un programa de IA para startups y ONG que buscan combatir el cambio climático

Startups, equipos de investigación y organizaciones sociales podrán integrar tecnología de vanguardia y recibir acompañamiento experto para convertir ideas ambientales en proyectos escalable

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Google DeepMind lanza su nuevo modelo Genie 3.
Google DeepMind lanza una aceleradora para startups y ONGs que usan IA contra el cambio climático - (Foto: Google)

Google DeepMind anunció el lanzamiento de un nuevo programa de aceleración dirigido a startups y organizaciones sin fines de lucro que trabajan en soluciones para mitigar el cambio climático. La iniciativa, que arranca en la región Asia-Pacífico, busca impulsar el desarrollo y la aplicación de inteligencia artificial avanzada en proyectos enfocados en la naturaleza, el clima y la sostenibilidad.

La decisión responde a la urgencia de acelerar la innovación tecnológica ante los crecientes riesgos medioambientales y a la necesidad de cerrar la brecha entre el potencial de la IA y su implementación efectiva en iniciativas que generen impacto real.

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El programa tiene especial relevancia en un momento en el que el avance del cambio climático exige respuestas rápidas y coordinadas. Asia-Pacífico es una de las regiones más vulnerables al calentamiento global, pero también un motor de innovación tecnológica y crecimiento económico. El objetivo de Google DeepMind es canalizar ese potencial para fomentar soluciones escalables, colaborativas y basadas en datos científicos.

Google DeepMind muestra cómo se hizo una de sus IA que revolucionó la biología.
Tecnología y sostenibilidad: DeepMind abre un programa para impulsar soluciones climáticas con IA avanzada (Imagen ilustrativa)

Aceleradora de Google DeepMind: IA para el planeta

La Aceleradora de Google DeepMind en Asia-Pacífico se enfoca en la “IA para el Planeta”, un concepto que promueve la utilización de herramientas y modelos de inteligencia artificial de frontera para abordar desafíos ambientales. El programa, de tres meses de duración, está abierto a empresas emergentes, equipos de investigación y ONGs de toda la región.

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Características principales

  • Mentoría especializada: Las organizaciones seleccionadas recibirán acompañamiento de expertos de Google AI y DeepMind, con acceso a conocimientos técnicos de última generación.
  • Integración de modelos avanzados: El apoyo incluye la posibilidad de incorporar modelos de IA desarrollados por Google en los proyectos participantes, aportando capacidades de análisis, predicción y optimización.
  • Enfoque multidisciplinario: El programa cubre áreas como naturaleza, energía, agricultura y gestión de recursos, incentivando la colaboración entre actores diversos.
  • Bootcamp presencial: El proceso arranca con una capacitación intensiva en Singapur, donde los equipos podrán interactuar con especialistas y recibir retroalimentación directa sobre sus propuestas.

Contexto: la urgencia de la acción climática

El lanzamiento de esta aceleradora responde a un contexto de creciente preocupación por la insuficiente velocidad en la adopción de tecnologías verdes. Aunque existen numerosas innovaciones en energía limpia, gestión de residuos y monitoreo ambiental, los avances no alcanzan el ritmo necesario para enfrentar la magnitud de los desafíos climáticos. Un informe reciente advierte que la región Asia-Pacífico, pese a su dinamismo económico, se enfrenta a riesgos ambientales que requieren respuestas disruptivas.

Google DeepMind busca así catalizar la transición hacia modelos productivos sostenibles, apoyando soluciones que puedan escalar rápidamente y adaptarse a las necesidades locales. La inteligencia artificial, con su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos, modelar escenarios y optimizar procesos, se posiciona como una herramienta estratégica para gestores ambientales, innovadores y responsables de políticas públicas.

Oportunidades para startups y ONGs

La nueva aceleradora de Google DeepMind quiere convertir la IA en una aliada clave frente al cambio climático (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)
La nueva aceleradora de Google DeepMind quiere convertir la IA en una aliada clave frente al cambio climático (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

El programa está diseñado para brindar a las organizaciones seleccionadas una plataforma de crecimiento y visibilidad. Además del acceso a tecnología y mentoría, las startups y ONGs podrán establecer redes de colaboración con otros participantes y potenciales inversores, lo que facilita la expansión y el impacto de sus proyectos.

Entre las áreas prioritarias se encuentran:

  • Monitoreo del cambio climático: Uso de IA para analizar datos ambientales, identificar patrones y prever tendencias.
  • Agricultura sostenible: Desarrollo de soluciones inteligentes para optimizar el uso de recursos, reducir emisiones y mejorar la productividad.
  • Gestión de energía y recursos: Herramientas para maximizar la eficiencia energética y promover fuentes limpias y renovables.
  • Conservación de biodiversidad: Aplicaciones para monitorear especies, restaurar ecosistemas y prevenir la pérdida de hábitats.

Un llamado a la innovación sostenible

La iniciativa de Google DeepMind es parte de una tendencia global en la que grandes empresas tecnológicas buscan asociarse con el ecosistema emprendedor y el sector social para acelerar la acción frente al cambio climático. Al ofrecer recursos, conocimientos y acceso a IA de frontera, el programa apunta a convertir ideas prometedoras en soluciones escalables que puedan generar un impacto positivo y duradero.

Las inscripciones ya están abiertas para los equipos interesados en formar parte de la aceleradora. Se espera que la experiencia sirva de modelo para futuras ediciones en otras regiones, ampliando el alcance de la inteligencia artificial como aliada en la lucha contra el calentamiento global.

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