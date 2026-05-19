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Apple Sports se actualiza para la Copa Mundial de la FIFA 2026: cómo seguir los grupos y marcadores en vivo

Esta aplicación gratuita ahora visualiza los grupos, marcadores y momentos claves de este torneo

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Tres iPhone 17 Pro muestran la aplicación Apple Sports con datos del Mundial FIFA 2026: resultados, alineaciones de equipos y el calendario de partidos
Los fanáticos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuentan ahora con Apple Sports, la app gratuita para iPhone, para seguir el torneo al instante. (Apple)

Los seguidores de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrán una nueva aliada para no perderse ningún detalle: Apple Sports, la app gratuita para iPhone.

En esta plataforma, ahora es posible seguir los grupos, marcadores y momentos clave del Mundial. Asimismo, la herramienta desembarca en más de 170 países, lista para transformar la manera en que vivimos el torneo desde la palma de la mano.

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Cuáles son las funciones de Apple Sport para la Copa Mundial

Entre las novedades más relevantes, la actualización de Apple Sports incorpora una vista de cuadro de torneo que ofrece un desglose visual y desplazable de los enfrentamientos y resultados de cada ronda, lo que permite rastrear el avance de cada equipo desde la fase de grupos hasta la final.

La app también incorpora formaciones de los equipos titulares antes de cada partido, brindando información táctica rápida para los usuarios. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo
La app también incorpora formaciones de los equipos titulares antes de cada partido, brindando información táctica rápida para los usuarios. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Además, la app presenta formaciones visuales de los equipos titulares antes de cada partido, aportando un análisis táctico adicional para quienes buscan información detallada.

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Apple Sports también habilita Live Activities en la pantalla de bloqueo del iPhone y en el Apple Watch, posibilitando que los usuarios sigan cada instante de los partidos con solo un vistazo rápido a sus dispositivos.

Asimismo, se pueden añadir widgets a la pantalla de inicio del iPhone, iPad o MacBook, permitiendo consultar el avance del torneo y los marcadores en tiempo real sin necesidad de abrir la aplicación.

La integración con Apple TV permite acceder a transmisiones en vivo de los partidos desde servicios de streaming compatibles con solo un toque. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo
La integración con Apple TV permite acceder a transmisiones en vivo de los partidos desde servicios de streaming compatibles con solo un toque. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

Integración con Apple TV y personalización avanzada

Un aspecto destacado es la integración directa con la app Apple TV: mediante un solo toque, los usuarios pueden acceder a transmisiones en vivo de los partidos a través de servicios de streaming compatibles.

Esta función centraliza la información y el acceso a los encuentros, facilitando una experiencia fluida y personalizada para los aficionados que siguen el torneo desde distintas plataformas.

Oliver Schusser, vicepresidente de Música, Deportes, Apple TV y Beats de Apple, destacó el alcance global de la actualización:

Apple Sports llega a 170 países más. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo
Apple Sports llega a 170 países más. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

“La Copa Mundial une a los aficionados en todo el mundo, convirtiéndose en el momento ideal para llevar Apple Sports a más usuarios. Diseñamos la app para que sea rápida y sencilla, permitiendo a los fanáticos estar al tanto de los marcadores, estadísticas y acciones en tiempo real”.

Cómo más seguir actualizaciones de la Copa Mundial

Además de Apple Sports, los usuarios cuentan con otra alternativa para seguir de cerca la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ingresando el término “mundial” en Google, el buscador despliega automáticamente un esquema visual con las diferentes fases y partidos del torneo, facilitando la consulta rápida de calendarios, resultados y horarios en tiempo real.

Logotipo de la FIFA World Cup 2026™ con el trofeo y el número '26' junto al logotipo de YouTube sobre un fondo blanco
YouTube y la FIFA formalizaron una alianza que convierte a la plataforma de videos en la opción digital preferida del torneo. (YouTube )

Por otra parte, YouTube y la FIFA anunciaron una alianza estratégica que posiciona a la plataforma de videos como la Plataforma Preferida del torneo.

Esta colaboración permitirá que aficionados, medios y creadores accedan a contenido exclusivo y experiencias inmersivas desde cualquier dispositivo, ampliando las posibilidades de interacción y seguimiento del evento.

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, señaló que la asociación con YouTube destacará el contenido premium de la organización y generará nuevas oportunidades tanto para socios de medios como para creadores de contenido, facilitando una conexión global entre los aficionados como nunca antes.

La FIFA publicará en su canal oficial de YouTube partidos históricos y momentos destacados del torneo, enriqueciendo el archivo disponible para los fanáticos.

Vista trasera de una persona sosteniendo un iPhone con un partido de fútbol entre Argentina y Colombia en pantalla. Hay una taza de café en la mesa.
La FIFA subirá a su canal oficial de YouTube partidos históricos y momentos clave de la Copa Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los socios de medios autorizados podrán compartir resúmenes extendidos, imágenes exclusivas y transmitir en vivo los primeros 10 minutos de cada encuentro, así como una selección de partidos completos.

Además, un grupo seleccionado de creadores de YouTube recibirá acceso especial para producir análisis, perspectivas únicas y contenidos detrás de escena, acercando la experiencia mundialista a una nueva generación de aficionados digitales.

Esta iniciativa fortalece la presencia de la Copa Mundial en plataformas digitales y amplía el alcance del torneo a través de formatos innovadores y colaborativos.

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