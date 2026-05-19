Gmail, Drive, Docs y más cambian para siempre: los nuevos diseños de las apps de Google

La llegada de los nuevos iconos de Google Workspace representa un cambio radical en la identidad visual de las aplicaciones de Google.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de los nuevos iconos de Google Workspace marca un cambio trascendental en la identidad visual de las aplicaciones de Google.

El rediseño se realiza como una estrategia que busca unificar la imagen de Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendar y otras herramientas, alineando estas aplicaciones bajo un lenguaje visual mucho más homogéneo y moderno.

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Los tradicionales colores rojo, azul, verde y amarillo se fusionan en degradados suaves, eliminando la división estricta de tonos y aportando una mayor riqueza cromática a los iconos.

Por qué Google cambió el diseño de sus aplicaciones

La decisión de Google responde a una necesidad de coherencia visual en todo su ecosistema de productos. A lo largo de los últimos años, la compañía ha apostado por reforzar la unidad de marca mediante ajustes periódicos en la identidad gráfica de sus aplicaciones.

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El rediseño de los iconos unifica la imagen de Gmail, Drive, Docs, Sheets y Calendar bajo una estética moderna y homogénea.

Ahora, este cambio se integra completamente con los principios de Material You, el lenguaje visual inaugurado con Android 12, que prioriza la personalización, la armonía cromática y la adaptabilidad a diferentes entornos de pantalla.

El nuevo diseño refleja una intención clara: facilitar la identificación de cada aplicación y mejorar la legibilidad de los iconos, tanto en dispositivos móviles como en escritorio.

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Gmail mantiene el rojo, Docs el azul, Sheets el verde y Calendar el amarillo, pero el tratamiento gráfico evoluciona, logrando mayor consistencia y una estética adaptada a formatos variables.

Cambios concretos en los iconos y la interfaz

El rediseño rompe con los patrones que habían definido la suite de oficina durante la última década. Las figuras planas y los colores sólidos ceden ante formas geométricas fusionadas, degradados eléctricos y elementos tridimensionales que evocan procesamiento y automatización.

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La adopción del lenguaje visual Material You prioriza la personalización, la armonía cromática y la adaptabilidad en el rediseño de Google Workspace. (REUTERS/Danielle Villasana)

Por ejemplo, el tradicional triángulo de tres colores de Drive evoluciona hacia una estructura cristalina con el núcleo de Gemini en el centro, mientras que el icono de Sheets abandona la cuadrícula verde bidimensional por una representación tridimensional dinámica.

La renovación también implica cambios funcionales en la interfaz. El botón Gemini, antes una barra lateral flotante, pasa a ocupar un lugar central en la barra de herramientas principal como gestor de comandos por defecto. Además, los iconos internos de las aplicaciones cambiarán dinámicamente de forma y color según la predicción de la IA sobre las acciones que el usuario podría ejecutar, basándose en patrones de uso recientes.

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Así, la interfaz se vuelve más responsiva y proactiva, reflejando la integración profunda de la inteligencia artificial en las tareas cotidianas.

Este salto visual y funcional marca una ruptura definitiva con la informática de oficina tradicional. Google apuesta por una experiencia en la que el usuario nunca está solo frente a una página en blanco; cada documento o hoja de cálculo es un espacio de co-creación con la IA, reforzando la identidad de la suite como una herramienta verdaderamente inteligente.

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Cuándo estarán disponibles los nuevos íconos de las apps de Google

En cuanto a los plazos de implementación, el despliegue ha comenzado de inmediato para las cuentas empresariales de Google Workspace y para quienes participan en el programa Beta.

El despliegue de los nuevos iconos de Google Workspace ya comenzó para cuentas empresariales y participantes del programa Beta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se estima que los nuevos iconos y la interfaz renovada llegarán a todas las cuentas personales gratuitas de Gmail y a dispositivos con iOS y Android a lo largo del próximo mes. Así, en las próximas semanas, millones de usuarios verán cómo las aplicaciones que emplean a diario cambian su aspecto y funcionamiento.

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No existe la posibilidad de revertir los cambios ni de conservar los iconos antiguos de forma nativa, ya que la actualización se aplica a nivel de servidor en todo el sistema Google. Incluso si se desactivan las funciones avanzadas de Gemini, los nuevos logotipos y la arquitectura visual permanecerán activos.