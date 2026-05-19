Lo que parecía imposible ocurrió: Fortnite regresa a la App Store en todo el mundo

Fornite volvió a estar disponible en la App Store a nivel global.

Fortnite volvió oficialmente a la App Store para iPhone y iPad en todo el mundo, marcando uno de los movimientos más importantes en la larga batalla entre Epic Games y Apple. A partir de ahora, los usuarios ya pueden descargar nuevamente el popular battle royale desde la tienda oficial de Apple sin necesidad de recurrir a métodos alternativos.

El regreso representa una victoria clave para Epic Games, que llevaba años enfrentándose a Apple por las comisiones y restricciones de la App Store. Aunque la disputa legal entre ambas compañías todavía no terminó, la reincorporación global de Fortnite supone un cambio significativo en una de las peleas más importantes de la industria tecnológica y de videojuegos.

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La compañía celebró el regreso del juego con un mensaje dirigido directamente contra Apple. Epic Games aseguró que esta decisión llega después de que Apple reconociera ante la Corte Suprema de Estados Unidos que reguladores de distintos países siguen de cerca el caso para definir qué tipo de comisiones puede cobrar la empresa dentro de sus plataformas.

Epic Games anuncia el regreso de Fornite a la App Store de Apple.

Por su parte, Tim Sweeney calificó el movimiento como “el principio del fin del impuesto Apple en todo el mundo”, en referencia al porcentaje que Apple cobra por compras y pagos realizados dentro de las aplicaciones distribuidas en la App Store.

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Una batalla que comenzó en 2020

El conflicto entre Apple y Epic Games comenzó en 2020, cuando Fortnite fue eliminado de la App Store tras introducir un sistema de pagos propio que evitaba las comisiones obligatorias de Apple.

La maniobra violaba las normas de la tienda oficial, que obligaban a utilizar el sistema de pagos interno de la compañía para cualquier compra digital. La respuesta de Apple fue inmediata: retiró Fortnite de la App Store y desató una batalla judicial que se extendió durante años.

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Epic Games acusó a Apple de mantener prácticas anticompetitivas y de ejercer un control excesivo sobre el ecosistema del iPhone y el iPad. Desde entonces, ambas empresas protagonizaron múltiples enfrentamientos legales en tribunales estadounidenses y europeos.

Fornite se encuentra nuevamente disponible en la tienda App Store de Apple. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La disputa no solo afectó a Apple. Epic también inició acciones contra Google por el funcionamiento de la Play Store en Android, aunque posteriormente ambas compañías alcanzaron un acuerdo y comenzaron a colaborar nuevamente en 2025.

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El regreso de Fortnite a iPhone y iPad

Aunque Fortnite ya había regresado parcialmente a dispositivos Apple en 2024, su disponibilidad era limitada. En ese momento, los usuarios europeos podían acceder al juego únicamente mediante tiendas alternativas autorizadas por las nuevas regulaciones digitales de la Unión Europea, como la Epic Games Store o AltStore PAL.

Sin embargo, el juego todavía no estaba disponible directamente en la App Store global.

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La situación cambia ahora con el regreso oficial a la tienda principal de Apple en todos los mercados compatibles. Esto significa que los jugadores ya no necesitarán instalar plataformas externas ni utilizar sistemas alternativos para descargar el juego en iPhone y iPad.

Epic Games también aprovechó el momento para lanzar un video promocional que parodia el histórico anuncio del iPod de Apple, caracterizado por siluetas negras bailando sobre fondos de colores. La campaña funciona como una nueva provocación pública dentro de la rivalidad entre ambas compañías.

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Usuarios de iPhone y iPad podrán descargar Fornite desde la App Store.

Epic Games no da la pelea por terminada

Pese al regreso de Fortnite, Epic Games dejó claro que la batalla legal y regulatoria contra Apple continúa. La empresa sostiene que Apple todavía deberá transparentar ante la justicia estadounidense cómo calcula las comisiones que cobra en la App Store. Según Epic, esa información podría impulsar nuevas regulaciones en distintos países.

“Fortnite regresa a la App Store ahora porque confiamos en que, una vez que Apple se vea obligada a revelar sus costos, los gobiernos de todo el mundo no permitirán que siga cobrando comisiones abusivas”, afirmó la compañía.

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El caso entre Apple y Epic Games se convirtió en uno de los principales símbolos del debate global sobre el poder de las grandes plataformas tecnológicas, las reglas de las tiendas digitales y el control sobre los ecosistemas móviles. Mientras tanto, el regreso de Fortnite marca un punto de inflexión para millones de usuarios de iPhone y iPad que llevaban años sin poder acceder al juego desde la tienda oficial de Apple.