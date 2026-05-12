Copa Mundial 2026: cómo crear mi propia lamina de Panini gratis con Gemini, la IA de Google

Puedes usar la IA de Google, Gemini, para crear gratis tu propia lámina como jugador de la selección. (Gemini)

Con la Copa Mundial 2026 cada vez más cerca, muchos aficionados ya están completando su álbum Panini.

Si deseas crear tu propia lámina personalizada gratis de este evento deportivo, puedes aprovechar la inteligencia artificial de Google, Gemini, para ver cómo te verías como jugador de la selección de tu país.

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Para comenzar, necesitas una foto de un jugador de la selección que te interese y una foto tuya, preferiblemente de frente y con buena iluminación.

Luego, accede a Gemini desde la web o la app móvil, adjunta ambas imágenes y utiliza el siguiente prompt, completando tus datos personales:

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Solo necesitas una foto tuya y otra de un jugador de la selección, ambas bien iluminadas y de frente. (Gemini)

“Crea mi cromo oficial estilo Mundial FIFA, usando mi foto como referencia principal. Sustituye únicamente el rostro del jugador por mi cara, manteniendo mis rasgos idénticos, sin modificar facciones, expresión, tono de piel, proporciones, cabello ni línea del rostro.

Debe verse exactamente como en la foto original, integrado de forma realista y profesional.

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Datos del jugador:

Nombre: [NOMBRE COMPLETO]

Fecha de nacimiento: [DD-MM-AAAA]

Estatura: [ALTURA]

Peso: [PESO]

Club: [EQUIPO / CLUB]

Diseño del cromo:

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Mantener idéntica la camiseta oficial de la selección de [país] (sin cambios de color, escudo, textura ni patrocinadores si aplica).

Conservar todos los elementos gráficos originales: bordes, tipografía, bandera, fondo, distribución, logos y estilo visual.

Iluminación de estudio profesional, nítida y de alta calidad.

Integración natural del rostro en el cuerpo y uniforme".

Este prompt fue compartido por el usuario saaaantiiiiiiiii en Threads. Cabe señalar que también puedes hacerlo en la app de Panini.

Este proceso se puede hacer desde la web o la app de Gemini. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

YouTube y FIFA se unen

YouTube y la FIFA anunciaron oficialmente una alianza para la Copa Mundial de la FIFA 2026, con YouTube como Plataforma Preferida del torneo.

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Esta colaboración permitirá a fans, medios y creadores vivir el evento desde cualquier dispositivo y ángulo, accediendo a contenido exclusivo y experiencias inmersivas.

Según Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, la asociación destacará el contenido premium de la organización y abrirá nuevas oportunidades para socios de medios y creadores, conectando a los aficionados de todo el mundo como nunca antes.

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YouTube y la FIFA confirmaron una alianza para que YouTube sea la Plataforma Preferida de la Copa Mundial 2026. (YouTube)

La FIFA también publicará en su canal oficial de YouTube partidos históricos y momentos icónicos, enriqueciendo la experiencia para los fans

Los socios de medios podrán compartir resúmenes extendidos, imágenes exclusivas y transmitir los primeros 10 minutos de cada partido en vivo, así como una selección de partidos completos.

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Además, un grupo de creadores de YouTube tendrá acceso especial para ofrecer perspectivas únicas, análisis y contenidos detrás de escena.

Esta iniciativa amplía las oportunidades para los creadores y acerca a la nueva generación de aficionados a la Copa Mundial a través de YouTube.

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Algunos creadores de YouTube tendrán acceso exclusivo para mostrar análisis y contenidos tras bastidores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo seguir la Copa Mundial 2026 en Google

Para seguir la Copa Mundial 2026 en Google, solo tienes que ingresar el nombre del torneo, equipos o partidos en el buscador. De forma inmediata, Google desplegará los resultados en tiempo real, incluyendo marcadores, horarios, estadísticas y noticias relevantes.

Además, podrás acceder a tablas de posiciones, resúmenes en video y momentos destacados directamente desde los resultados de búsqueda.

Esta función te permitirá mantenerte actualizado con toda la información oficial y no perderte ningún detalle del campeonato.

Qué más puedes hacer con Gemini

Con Gemini, la inteligencia artificial de Google, puedes realizar una amplia variedad de tareas más allá de responder preguntas.

Con Gemini puedes hacer mucho más que preguntas: redacta textos, resume documentos y traduce idiomas, entre otras funciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, puedes generar textos creativos, resumir documentos, traducir idiomas, analizar imágenes y ayudar con la redacción de correos o presentaciones. Gemini también puede recomendarte rutas, extraer información clave de archivos PDF, crear resúmenes de noticias y ayudarte a organizar tu agenda.

Todo esto se realiza de manera interactiva, tanto desde la web como desde la aplicación móvil, facilitando tu productividad y permitiéndote aprovechar la IA en actividades cotidianas y profesionales.