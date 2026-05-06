Microsoft revela los juegos de Xbox Game Pass para mayo: esta es la lista completa

Xbox Game Pass ofrece acceso a un catálogo en constante expansión de juegos para consola, PC y la nube. REUTERS/ Mike Blake/File Photo

Microsoft ha anunciado la lista de juegos que llegarán a Xbox Game Pass en mayo de 2026. Entre los títulos destacados se encuentra Final Fantasy V, disponible para Cloud, Xbox Series X|S y PC para los suscriptores de Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

En este clásico juego de rol, cuando los cristales que mantienen el equilibrio del mundo se ven amenazados, el rey desaparece al intentar rescatarlos. Un joven y su chocobo se embarcan en una aventura junto a nuevos aliados que marcarán su destino.

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A lo largo del mes, se sumarán otros títulos al catálogo de Xbox Game Pass.

Los suscriptores pueden disfrutar de lanzamientos exclusivos desde el primer día sin costo adicional. (Xbox)

Lista completa de juegos de Xbox Game Pass

La lista completa de juegos de Xbox Game Pass en mayo es la siguiente:

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Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC).

Descubre los paisajes de Japón en más de 550 coches reales y vive la mayor aventura de conducción de mundo abierto de la saga.

Ben 10 Power Trip (Nube, consola y PC)

Acompaña a Ben Tennyson en una aventura europea contra el malvado Hex y amenazas impulsadas por cristales. Transfórmate en alienígenas, enfrenta enemigos, resuelve acertijos y explora un mundo 3D en solitario o cooperativo.

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Descenders Next (Vista previa del juego) (Nube, consola y PC).

Domina deportes extremos en snowboard o mountainboard. El modo Carrera y el Gran Tour ahora están conectados para desbloquear parques y pistas. Forma equipo con jugadores de todo el mundo y conquista la montaña.

El servicio incluye títulos de grandes franquicias como Forza, Halo y Final Fantasy.(Xbox)

Wheel World (Cloud, Xbox Series X|S y PC).

Embárcate en una aventura cósmica en bicicleta con Kat. Recupera piezas legendarias de su bici y realiza el Gran Cambio para restaurar el equilibrio universal. Recorre paisajes, conoce espíritus y compite en carreras a toda velocidad.

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Wildgate (Cloud, Xbox Series X|S y PC).

Shooter multijugador PvPvE que mezcla combates tácticos de naves con acción en primera persona. Esquiva peligros, busca armas y mejora tu nave en tres modos de juego diferentes.

Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, Xbox Series X|S y PC)

RPG de acción al estilo Souls. Ponte en la piel de Wuchang, un guerrero pirata que combate una maldición mortal en los últimos días de la dinastía Ming. Enfrenta combates brutales y descubre la verdad tras el caos.

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Cada mes, nuevos juegos se suman al servicio, renovando la oferta disponible para los usuarios. (Xbox)

Mixtape (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC).

Aventura narrativa inspirada en películas clásicas sobre la adolescencia. Explora momentos de crecimiento, transformación y nostalgia con la música como protagonista.

Outbound (Nube, consola y PC).

Construye tu propia casa rodante, aprovecha energías renovables y vive de forma autosuficiente. Personaliza tu vehículo y disfruta de la experiencia cooperativa para hasta cuatro jugadores.

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Chaqueta negra (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC).

En este juego de cartas oscuro, apuesta tu destino en escenarios pictóricos. Black Jacket reinventa el blackjack en un entorno donde las almas inquietas buscan redención.

Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC).

Aventura narrativa de puzles inspirada en el universo lovecraftiano. Viaja a lugares remotos y desentierra horrores ancestrales en la secuela de Call of the Sea.

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Existen diferentes niveles de suscripción, como Ultimate, Premium y PC Game Pass, para adaptarse a cada jugador. (Xbox)

Elite Dangerous (Nube y consola).

Pilota tu propia nave espacial y sobrevive en un universo galáctico en constante cambio. Gana riqueza y poder mientras te abres paso entre la élite interestelar.

DOOM: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC).

Precuela de DOOM (2016) y DOOM Eternal, ambientada en una guerra medieval contra el Infierno. Conviértete en el DOOM Slayer y descubre el origen de su furia legendaria.

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Subnautica 2 (Vista previa del juego) (Nube, Xbox Series X|S, portátil y PC)

Supervivencia submarina en un mundo alienígena. Explora las profundidades, construye bases y enfréntate a los misterios ocultos, solo o en cooperativo para hasta cuatro jugadores.