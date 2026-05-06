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PlayStation 5 ofrece un nuevo juego de mundo abierto al estilo GTA y es totalmente gratis

El título gratuito alcanzó el segundo lugar en la PlayStation Store, solo por detrás de Roblox

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Un nuevo juego de mundo abierto es lanzado en PS5 totalmente gratis.
Un nuevo juego de mundo abierto es lanzado en PS5 totalmente gratis.

Un nuevo RPG de mundo abierto disponible en PlayStation 5 se posicionó rápidamente entre los títulos más descargados de la plataforma tras su lanzamiento. Se trata de NTE: Neverness to Everness, un juego gratuito que, en pocos días, superó las 9.100 reseñas de usuarios y alcanzó el segundo puesto en descargas dentro de la PlayStation Store, solo por detrás de Roblox.

El desempeño del título resulta llamativo no solo por su rápida adopción, sino también por haber superado en popularidad a juegos consolidados como Fortnite y a lanzamientos recientes de pago como Pragmata y Saros. Este comportamiento refleja el interés de la comunidad por experiencias gratuitas de gran escala dentro del ecosistema de consolas.

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Desarrollado por Hotta Studio y Perfect Entertainment, Neverness to Everness propone una experiencia de mundo abierto con elementos sobrenaturales. Aunque en consolas es exclusivo de PS5, el juego también está disponible en PC y dispositivos móviles, lo que amplía su alcance más allá de la plataforma de Sony.

NTE: Neverness to Everness.
NTE: Neverness to Everness es un juego free-to-play.

La historia se desarrolla en Hethereau, una ciudad ficticia con estética urbana y neón, donde el jugador asume el rol del primer “cazador de anomalías” sin licencia. A lo largo de la aventura, el personaje se integra a una organización vinculada a Eibon, una tienda de antigüedades que gestiona encargos relacionados con fenómenos inexplicables.

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El diseño del juego combina exploración libre, interacción con personajes y combate frente a amenazas sobrenaturales. Este enfoque lo acerca a otros títulos de mundo abierto populares, donde la narrativa se entrelaza con la libertad de movimiento y la realización de misiones dentro de un entorno dinámico.

Uno de los factores clave de su éxito es su modelo de negocio. Neverness to Everness adopta un sistema free-to-play, lo que permite a los jugadores acceder a toda la experiencia sin necesidad de realizar pagos iniciales. La progresión principal no está bloqueada, lo que significa que la historia puede completarse sin gastar dinero.

NTE: Neverness to Everness.
NTE: Neverness to Everness es un juego de mundo abierto y se encuentra gratis en PS5.

Sin embargo, como ocurre en otros juegos del género gacha, el título incluye mecánicas que incentivan el gasto opcional. Estas suelen estar vinculadas a la obtención de personajes, objetos o mejoras adicionales. Aun así, el sistema permite avanzar mediante recompensas obtenidas con el uso frecuente del juego, lo que reduce la dependencia de microtransacciones.

El crecimiento de este tipo de propuestas responde a una tendencia más amplia dentro de la industria del gaming. Los modelos gratuitos con monetización interna se han consolidado como una alternativa viable tanto para desarrolladores como para jugadores, especialmente cuando ofrecen contenidos extensos y de alta calidad.

En el caso de PlayStation, la llegada de títulos gratuitos de mundo abierto representa una estrategia para ampliar su base de usuarios y mantener la competitividad frente a otras plataformas. La disponibilidad de juegos sin costo inicial también facilita el acceso a nuevos públicos, que pueden probar experiencias completas sin asumir un riesgo económico.

NTE: Neverness to Everness.
NTE: Neverness to Everness, es el nuevo juego de mundo abierto para PS5.

El desempeño de Neverness to Everness en sus primeros días sugiere que existe una demanda creciente por este tipo de propuestas en consolas. La combinación de mundo abierto, narrativa atractiva y modelo gratuito se posiciona como un factor determinante para captar la atención de los jugadores.

A medida que el juego continúe sumando usuarios y contenido, su evolución será clave para determinar si logra consolidarse en el tiempo o si su éxito responde principalmente al impacto inicial del lanzamiento. Por ahora, su presencia en los primeros puestos de descarga confirma que ha logrado instalarse rápidamente en la conversación dentro de la comunidad de PlayStation.

En un mercado cada vez más competitivo, donde conviven grandes producciones de pago y experiencias gratuitas, títulos como Neverness to Everness evidencian cómo los modelos híbridos y accesibles pueden redefinir el consumo de videojuegos en consolas.

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