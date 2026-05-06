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Microsoft cancela Gaming Copilot y frena su apuesta por la IA en Xbox

La función de IA no llegará a consolas pese a haber sido anunciada para este 2026

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Microsoft presentó Copilot Gaming, el cual se integrará a Xbox.
Microsoft presentó Copilot Gaming, el cual se integrará a Xbox.

Microsoft decidió detener el desarrollo de Gaming Copilot para consolas Xbox, una de sus principales apuestas recientes en inteligencia artificial aplicada al gaming. La medida, confirmada por Asha Sharma, nueva CEO de la división de videojuegos, forma parte de una reorganización más amplia que también incluye la retirada progresiva de esta herramienta en dispositivos móviles.

El cambio de rumbo implica que la función, que había sido anunciada para llegar a las consolas durante este año, no verá la luz en ese formato. La decisión marca un giro en la estrategia de la compañía, que ahora busca priorizar otros desarrollos considerados más alineados con sus objetivos actuales.

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Según explicó Sharma en un comunicado, la compañía necesita “moverse más rápido”, fortalecer su vínculo con la comunidad de jugadores y eliminar fricciones tanto para usuarios como para desarrolladores. En ese contexto, Microsoft comenzó a revisar qué proyectos deben continuar y cuáles no encajan en la nueva hoja de ruta. “Comenzaremos a retirar Copilot en móviles y detendremos el desarrollo de Copilot en consola”, señaló.

Asha Sharma anuncia que gaming Copilot no llegará a Xbox.
Asha Sharma anuncia que gaming Copilot no llegará a Xbox.

Gaming Copilot había sido presentado como un asistente inteligente orientado a mejorar la experiencia de juego. Su propuesta incluía ofrecer ayuda contextual en tiempo real, sugerencias basadas en el historial del usuario y asistencia para superar desafíos dentro de los videojuegos, como enfrentamientos complejos o decisiones estratégicas.

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La herramienta llegó a probarse en fase beta en la aplicación de Xbox para PC, en equipos con Windows 11 y en dispositivos como ROG Xbox Ally. Sin embargo, aún no había sido implementada en consolas, donde se esperaba que debutara como una de las principales novedades en la integración de inteligencia artificial en el ecosistema Xbox.

La cancelación resulta significativa porque contradice planes recientes de la propia compañía. En marzo, durante la Game Developers Conference, Microsoft había reafirmado su intención de llevar Gaming Copilot a las consolas actuales, incluyendo Xbox Series X y Xbox Series S. Incluso se habían mostrado demostraciones de su funcionamiento, lo que indicaba que el desarrollo estaba avanzado.

Microsoft lanza Gaming Copilot, un nuevo asistente de IA para jugadores.
Microsoft detendrá por completo Gaming Copilot. (Foto: Microsoft)

El cambio de estrategia se produce en paralelo a una reestructuración interna dentro de la división de videojuegos. En las últimas semanas, Microsoft trasladó a varios miembros de su equipo CoreAI hacia Xbox, en un intento por reforzar las capacidades técnicas del área. Estas modificaciones responden a una nueva visión impulsada tras la salida de Phil Spencer como máximo responsable de Microsoft Gaming en febrero.

Desde la llegada de Sharma, la compañía ha comenzado a redefinir prioridades. La revisión de proyectos en curso apunta a concentrar recursos en iniciativas que puedan ofrecer resultados más inmediatos o que encajen mejor con la evolución del mercado. En ese proceso, Gaming Copilot quedó fuera de los planes.

El contexto también refleja un momento de ajuste en la industria tecnológica, donde las inversiones en inteligencia artificial están siendo evaluadas con mayor cautela. Aunque la IA sigue siendo un eje central de desarrollo, las empresas buscan aplicaciones que generen impacto tangible en la experiencia del usuario o en el negocio.

Gaming Copilot se reducirá en móviles y ya no llegará para consolas.
Gaming Copilot se reducirá en móviles y ya no llegará para consolas.

En el caso de Xbox, la decisión sugiere un enfoque más pragmático, centrado en mejorar aspectos clave del ecosistema antes de incorporar nuevas capas tecnológicas. Esto incluye optimizar la relación con los jugadores, facilitar el trabajo de los estudios y reducir barreras en el uso de la plataforma.

La cancelación de Gaming Copilot no implica necesariamente un abandono total de la inteligencia artificial dentro de Xbox, pero sí evidencia una pausa en su integración directa en consolas. La compañía continuará evaluando cómo y cuándo incorporar estas tecnologías en el futuro, en función de su alineación con los objetivos estratégicos.

Por ahora, el movimiento deja en claro que Microsoft está dispuesto a replantear incluso proyectos recientes si no encajan en su nueva dirección. En un mercado altamente competitivo, la capacidad de adaptación se convierte en un factor clave, incluso cuando implica dejar atrás iniciativas que, hasta hace poco, formaban parte de su apuesta tecnológica.

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