Recibiste un código de verificación de WhatsApp sin pedirlo: qué significa y cómo proteger tu cuenta

No compartir el código, activar la verificación en dos pasos y revisar dispositivos vinculados son claves para evitar fraudes y mantener segura tu cuenta ante intentos de robo o suplantación

¿Código de WhatsApp no solicitado? Así debes actuar para evitar el secuestro de tu cuenta - (Fotomontaje Infobae)

Recibir un código de verificación de WhatsApp sin haberlo solicitado es una situación cada vez más común y puede generar preocupación sobre la seguridad de tu cuenta.

Esta alerta puede deberse tanto a un error inocente (alguien ingresó tu número por equivocación) como a un intento de robo de cuenta. En un panorama donde el secuestro de cuentas y el acceso no autorizado son amenazas crecientes, saber cómo actuar ante estos mensajes es clave para proteger tus datos y tu privacidad.

Evitar caer en fraudes y mantener el control sobre tu perfil de WhatsApp es fundamental para resguardar tus conversaciones, archivos y contactos.

¿Por qué recibiste un código de verificación sin solicitarlo?

WhatsApp envía un código de verificación por SMS o notificación push cada vez que alguien intenta registrar una cuenta con tu número de teléfono. Si recibes este código sin haberlo solicitado, significa que alguien más ingresó tu número, ya sea por error o con la intención de tomar control de tu cuenta.

Este mensaje puede ser un error inocente o un intento de acceso no autorizado; ignorar solicitudes sospechosas y reforzar la seguridad es fundamental para proteger tus datos y conversaciones - (Meta)

En la mayoría de los casos, esto ocurre porque otra persona escribió tu número por accidente al intentar activar WhatsApp en su dispositivo. Sin embargo, también puede ser una señal de intento de suplantación, donde un atacante busca acceder a tu cuenta y necesita ese código para completar el proceso.

¿Está tu cuenta en riesgo si recibes este código?

Mientras no compartas el código de verificación con nadie, tu cuenta permanece segura. Incluso si un atacante intenta registrar tu número en otro dispositivo, no podrá completar la operación sin el código que solo tú recibes por SMS. Sin ese dato, nadie puede utilizar tu número en WhatsApp ni acceder a tus chats actuales.

WhatsApp utiliza cifrado de extremo a extremo, lo que significa que tus mensajes se almacenan solo en tu dispositivo. Si alguien lograra acceder a tu cuenta en otro móvil, no tendría acceso a tus conversaciones pasadas.

Qué hacer si recibes un código de verificación no solicitado

1. No compartas el código con nadie Jamás proporciones tu código de registro ni el PIN de verificación en dos pasos a terceros, aunque se hagan pasar por soporte técnico o un contacto conocido.

2. Activa la verificación en dos pasos Esta función añade una capa extra de seguridad. Ve a Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos y configura un PIN. Añade una dirección de correo para recuperar el acceso en caso de olvido.

Mantén la calma, no compartas el código con nadie y configura un PIN de seguridad para blindar tu perfil frente a intentos de suplantación y secuestro digital - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

3. Revisa tus dispositivos vinculados En WhatsApp, toca el menú de tres puntos > Dispositivos vinculados. Si detectas algún dispositivo sospechoso, ciérrale la sesión de inmediato.

4. Protege tu correo de voz Establece una contraseña segura para tu buzón de voz. Así evitas que atacantes accedan a tu código si tu línea está ocupada o fuera de cobertura.

5. Vigila el Centro de cuentas WhatsApp puede estar vinculado a tu Centro de cuentas de Meta. Si crees que alguien accedió a tu cuenta de Facebook, Instagram o Meta y la usó para entrar a WhatsApp, comunícate con soporte y considera desvincular temporalmente tu cuenta hasta resolver la situación.

6. Ignora correos o mensajes sospechosos Si recibes correos electrónicos no solicitados para restablecer tu PIN o tu código de registro, no hagas clic en ningún enlace. Borra el mensaje y mantente alerta.

Qué hacer si ves el mensaje “Se registró tu número en un nuevo dispositivo”

Si al abrir WhatsApp aparece esta notificación, sigue los pasos que indica la aplicación para recuperar tu cuenta. Es posible que debas volver a verificar tu número y restablecer la seguridad.

A medida que WhatsApp y otras plataformas se vuelven esenciales en la vida diaria, la seguridad de las cuentas es una prioridad. Actuar de inmediato ante cualquier alerta sospechosa, nunca compartir códigos confidenciales y aprovechar las funciones de seguridad integradas son claves para proteger tu información y evitar el secuestro digital. Mantente informado y revisa periódicamente tus dispositivos y configuraciones para asegurar que solo tú tengas el control de tu cuenta.

