iOS 26.5 llega como actualización de transición mientras Apple prepara iOS 27

El cambio más visible de esta actualización está en Mapas. (Composición Infobae: REUTERS/Brendan McDermid / Imagen ilustrativa)

Apple lanzó la primera versión candidata de iOS 26.5, lo que indica que la actualización definitiva llegará a los iPhone muy pronto. No se trata de una versión mayor: iOS 26.5 es una actualización de transición que concentra sus cambios en Apple Maps, en mejoras de conectividad para el mercado europeo y en correcciones de rendimiento, mientras prepara el terreno para funciones más ambiciosas que llegarán más adelante.

Qué novedades trae iOS 26.5

El cambio más visible de esta actualización está en Mapas. La aplicación incorpora una nueva sección de lugares sugeridos que funciona a partir de los hábitos del usuario y de lo que es tendencia cerca de su ubicación, lo que permite descubrir sitios sin necesidad de hacer búsquedas manuales.

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La otra novedad en Maps es más discreta pero significativa: Apple empieza a sentar las bases para introducir publicidad dentro de la aplicación. Esa función no llega de forma activa con iOS 26.5, pero ya se deja ver en la beta y está prevista para este verano, según indica la pantalla de inicio para anuncios detectada en la versión candidata.

Apple lanzó la primera versión candidata de iOS 26.5, lo que indica que la actualización definitiva llegará a los iPhone muy pronto. REUTERS/Bhawika Chhabra/

Mejoras de conectividad y cambios específicos para Europa

iOS 26.5 también introduce mejoras orientadas al ecosistema de dispositivos, con especial atención al mercado europeo. La actualización permite emparejar accesorios de terceros por proximidad, recibir y responder notificaciones desde otros dispositivos y sincronizar actividades en directo.

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En materia de seguridad, Mensajes recibe mejoras en el cifrado RCS que refuerzan la protección de las conversaciones. Además, los accesorios Magic de Apple podrán emparejarse por Bluetooth a través de USB, una función que hasta ahora estaba disponible en Mac pero no en iPhone.

Cuándo llegará iOS 27 y qué se espera de la próxima gran actualización

Más allá de iOS 26.5, el calendario de Apple apunta a movimientos importantes en las próximas semanas. La siguiente actualización relevante será iOS 27, cuya beta para desarrolladores debería estar disponible a partir del 8 de junio, fecha en la que Apple dará inicio a la WWDC 2026.

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La siguiente actualización relevante será iOS 27, cuya beta para desarrolladores debería estar disponible a partir del 8 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario habitual de la compañía indica que iOS 27 entraría en beta pública en julio y llegaría a todos los usuarios en septiembre. Entre iOS 26.5 y ese lanzamiento, Apple tiene previsto publicar iOS 26.5 como actualización oficial para todos los iPhone en los próximos días, aproximadamente una semana antes del lanzamiento oficial del software.

Apple prepara la integración de Siri en la cámara del iPhone con iOS 27

La próxima versión del sistema operativo de Apple podría representar un cambio importante en la experiencia de los usuarios. Según Bloomberg, iOS 27 incorporaría un modo Siri dentro de la aplicación de cámara del iPhone. Esta integración modificaría la forma en que los usuarios interactúan con el dispositivo y acercaría a Apple a herramientas ya presentes en Android.

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La función permitiría acceder a Siri desde el selector de modos de la cámara, junto a las opciones de Foto, Vídeo o Retrato. Así, la herramienta Visual Intelligence, que hasta ahora solo estaba disponible mediante una pulsación prolongada en algunos modelos, pasaría a estar visible y accesible de forma directa.

La próxima versión del sistema operativo de Apple podría representar un cambio importante en la experiencia de los usuarios. REUTERS/Priyanshu Singh

Bloomberg señala que el nuevo modo Siri funcionaría de manera similar a Lens, la función de reconocimiento visual de Android. Los usuarios podrían enfocar la cámara sobre objetos o escenas y obtener información gracias a sistemas como ChatGPT o búsquedas inversas en Google, simplificando las consultas sin necesidad de aprender comandos adicionales.

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Otra novedad es que Siri podría escanear etiquetas nutricionales y registrar datos directamente desde la cámara, ampliando el alcance de sus funciones cotidianas. Además, Apple planea rediseñar la interfaz de la cámara para incorporar elementos visuales asociados a Apple Intelligence.

El tradicional botón blanco para tomar fotos sería reemplazado por uno inspirado en el logotipo de esta inteligencia artificial, y el acceso rápido mediante el botón físico abriría la aplicación principal en lugar de una interfaz secundaria.

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