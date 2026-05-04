Estos son los juegos que abandonan Xbox Game Pass en mayo de 2026

Cinco juegos dejarán Xbox Game Pass el 15 de mayo: últimas horas para jugarlos o comprarlos con descuento - (Microsoft)

La rotación de títulos es parte de la dinámica habitual de Xbox Game Pass, el popular servicio de suscripción de Microsoft que ofrece acceso a cientos de videojuegos por una tarifa mensual.

Cada mes, algunos títulos se despiden del catálogo, lo que convierte a estas fechas en un llamado de atención para quienes tienen pendientes por jugar. En mayo de 2026, cinco juegos dejarán el servicio el 15 de mayo, por lo que es el momento perfecto para darles una última oportunidad antes de que desaparezcan de la biblioteca.

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El interés en este listado radica en que, aunque los títulos salen de Game Pass, los suscriptores pueden adquirirlos con un 20% de descuento antes de su eliminación definitiva. Esto permite conservarlos en la biblioteca personal y no perder progreso o acceso una vez que dejan de estar disponibles para descarga gratuita.

Xbox Game Pass actualiza su catálogo: juegos que se van en mayo y cómo aprovechar el descuento para suscriptores (Foto: Xbox)

Juegos que abandonan Xbox Game Pass en mayo de 2026

La sección “Próximamente disponibles” de Xbox Game Pass se ha actualizado con las salidas confirmadas para la primera mitad de mayo. A continuación, los cinco juegos que dejarán de formar parte del servicio el 15 de mayo:

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Go Mecha Ball: Este título mezcla acción de disparos con doble stick y mecánicas de roguelite. Perfecto para partidas rápidas y para quienes buscan diversión directa y rejugabilidad.

Kulebra and the Souls of Limbo: Destaca por su narrativa carismática, personajes memorables y un toque de humor. La versión “Closure Edition” incluye misiones extra y un epílogo, aunque no suma logros adicionales.

Planet of Lana: Un aclamado juego de aventuras con una atmósfera envolvente y arte memorable. Si buscas una experiencia narrativa y visual única, este es el momento de probarlo. La secuela lanzada recientemente sigue disponible en Game Pass.

Galacticare: Un simulador de gestión en el que diriges una empresa sanitaria intergaláctica. Si disfrutas de los juegos de estrategia y administración, aprovecha para probarlo antes de su salida.

PAW Patrol Rescue Wheels: Championship: Ideal para los más pequeños de la casa. Si tus hijos disfrutan de las aventuras de la Patrulla Canina, aún hay tiempo para completar el juego o aprovechar el descuento antes de que salga del catálogo.

Recuerda que, si se anuncian más salidas antes de fin de mes, esta lista será actualizada por Microsoft.

¿Qué es Xbox Game Pass y cómo funciona?

Xbox Game Pass es una suscripción mensual que permite acceder a una biblioteca rotativa de cientos de juegos para consola Xbox, PC y streaming en la nube. Al estilo de una tarifa plana, los usuarios pueden descargar y jugar cualquier título del catálogo mientras su suscripción esté activa. El servicio se divide en tres planes principales:

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Última oportunidad: cinco juegos abandonan Xbox Game Pass en mayo y este es el momento de jugarlos

Core: Una selección básica y acceso al multijugador online.

PC: Enfocado en juegos para computadoras.

Ultimate: Incluye todos los beneficios de los otros planes, EA Play y la posibilidad de jugar en la nube desde dispositivos móviles o televisores.

El funcionamiento es simple: tras suscribirse, el usuario descarga el juego completo en su consola o PC y lo ejecuta localmente, asegurando la mejor calidad y eliminando problemas de latencia propios del streaming de video. Los juegos exclusivos de Xbox Game Studios y compañías asociadas llegan a Game Pass el mismo día de su lanzamiento.

¿Qué pasa cuando un juego sale de Game Pass?

Cuando un juego abandona el servicio, los suscriptores pierden acceso a menos que lo compren. Microsoft suele ofrecer un descuento exclusivo del 20% sobre el precio regular para quienes deseen conservar el juego en su biblioteca. Los avances, logros y partidas guardadas se mantienen si decides adquirirlo más adelante.

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La rotación en Game Pass es una oportunidad y un recordatorio para los jugadores: revisa la lista de salidas cada mes, termina los juegos pendientes y aprovecha los descuentos exclusivos antes de que desaparezcan. Así, puedes seguir disfrutando de una de las bibliotecas más versátiles y cambiantes del sector, adaptándote al ritmo de lanzamientos y novedades del gaming actual.