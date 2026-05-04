Cómo recuperar más de 10 GB en tu disco duro desactivando una sola función

Desactivar la hibernación es una medida eficaz, pero no la única. (Imagen ilustrativa Infobae)

Windows tiene una función activa por defecto que ocupa entre 6 GB y 12 GB del disco sin que el usuario lo note, y que además consume memoria RAM de forma constante. Se llama Modo de Hibernación y desactivarla con un solo comando puede ser la forma más rápida de recuperar espacio en un ordenador que ya no tiene margen para más archivos ni aplicaciones.

Qué es el archivo hiberfil.sys y por qué ocupa tanto espacio en Windows

La hibernación es un estado que permite “congelar” las apps y acciones abiertas al apagar el equipo para mantenerlas intactas al volver a encenderlo. Para lograrlo, Windows guarda toda esa información en un archivo llamado hiberfil.sys, que se aloja en la raíz del disco C y cuyo tamaño puede oscilar entre 6 GB y 12 GB según la configuración del equipo.

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Lo que hace a este archivo especialmente difícil de detectar es que permanece oculto a simple vista. Aunque se revise manualmente la unidad C, no aparece como cualquier otro elemento del sistema.

Windows tiene una función activa por defecto que ocupa entre 6 GB y 12 GB del disco sin que el usuario lo note. (Zacharie Scheurer/dpa)

Para encontrarlo hay que abrir el Explorador de Archivos y desmarcar la opción “Ocultar Archivos Protegidos del Sistema Operativo” en la parte superior. Solo entonces hiberfil.sys se hace visible en la raíz del disco.

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Desde ese mismo archivo también se gestiona el Inicio Rápido de Windows, la función que permite arrancar el sistema operativo con programas y controladores precargados para reducir el tiempo de encendido.

Cómo desactivar la hibernación en Windows con un solo comando

Encontrar el archivo no es suficiente para eliminarlo. El proceso requiere usar el símbolo del sistema, conocido como cmd, e introducir el siguiente comando: “powercfg /hibernate off”. Al ejecutarlo, la hibernación se desactiva de forma inmediata y el archivo hiberfil.sys desaparece del disco, liberando el espacio que ocupaba.

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El Modo Hibernación en Windows guarda los documentos y programas abiertos en el disco duro (disco sólido) y apaga el equipo por completo, consumiendo energía cero. (Imagen ilustrativa Infobae)

El efecto secundario de esa acción es la desactivación del Inicio Rápido, lo que significa que el equipo vuelve a un apagado completo tradicional. La diferencia en el tiempo de arranque existe, pero en la práctica es baja.

La recomendación es aplicar este cambio sobre todo en equipos con recursos limitados o en unidades de almacenamiento pequeñas. En un SSD de 1 TB el impacto puede ser menos perceptible, pero en una unidad de 256 GB cada megabyte cuenta.

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Como beneficio adicional, el apagado completo reduce el consumo constante de componentes y disminuye la probabilidad de errores del sistema.

Para mantener el disco en condiciones óptimas conviene hacer un mantenimiento periódico. (captura: YouTube)

Otras formas de liberar espacio en Windows cuando el disco está al límite

Desactivar la hibernación es una medida eficaz, pero no la única. Para mantener el disco en condiciones óptimas conviene hacer un mantenimiento periódico que incluya la limpieza de archivos basura, la revisión de la carpeta de descargas y la desinstalación de programas que no se usan con frecuencia.

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Eliminar aplicaciones preinstaladas y desactivar herramientas como Copilot, la inteligencia artificial integrada en Windows, también contribuye a reducir la carga del sistema.

Para quienes acumulan grandes volúmenes de archivos, el almacenamiento en la nube o en discos duros externos es una alternativa que evita congestionar el sistema operativo sin necesidad de borrar contenido de forma definitiva.

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Para quienes acumulan grandes volúmenes de archivos, el almacenamiento en la nube es una alternativa que evita congestionar el sistema operativo sin necesidad de borrar contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desventajas de desactivar la hibernación en Windows

Al desactivar la hibernación en Windows, se pierde la función de “Inicio Rápido”, lo que hace que el sistema arranque completamente cada vez que se enciende la PC. En equipos con disco SSD la diferencia es mínima, pero en computadoras con disco duro mecánico el inicio será más lento.

Además, desaparece la opción de hibernar en el menú de apagado, quedando solo las opciones de suspender, apagar o reiniciar. La suspensión mantiene la memoria RAM activa y consume algo de batería.

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En laptops, la desactivación de la hibernación aumenta el riesgo de pérdida de datos. Si la batería se agota por completo, la computadora no podrá guardar automáticamente el trabajo abierto, lo que puede provocar la pérdida de documentos no guardados.