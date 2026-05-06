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Un hombre enfrenta cinco años de cárcel por publicar una imagen falsa con IA que confundió a la policía

La publicación de una imagen generada con inteligencia artificial movilizó a la policía y bomberos durante días, mostrando los riesgos reales de manipular la IA

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Corea del Sur sanciona el mal uso de IA tras foto falsa que desató alarma pública - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Corea del Sur sanciona el mal uso de IA tras foto falsa que desató alarma pública - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cotidiana para la creación de imágenes, videos y música, pero su uso irresponsable puede tener consecuencias legales graves.

Un reciente caso en Corea del Sur ha puesto de manifiesto los riesgos de manipular la realidad con IA: un hombre de 40 años enfrenta hasta cinco años de prisión y una multa de 6.000 euros tras publicar una fotografía falsa generada por inteligencia artificial que engañó a las autoridades y provocó un despliegue de emergencia masivo.

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La relevancia de este caso radica en el creciente debate sobre el impacto de la IA en la vida pública, la desinformación y la responsabilidad individual en el uso de herramientas tecnológicas avanzadas. La facilidad para crear contenido realista pero falso plantea retos inéditos para la seguridad, la confianza social y la gestión de crisis.

Libro de leyes abierto, mazo de juez de madera y metal dorado sobre escritorio de madera oscura y brillante. Al fondo, pila de libros y una toga negra.
Dos fallos recientes evidencian que la tecnología puede llevar a consecuencias judiciales graves - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La broma que se convirtió en delito

El incidente ocurrió en Daejeon, Corea del Sur, donde el escape de un lobo del zoológico local había generado alarma. Aprovechando la situación, el hombre utilizó una aplicación de IA para crear una imagen del supuesto animal deambulando por la ciudad y la compartió en redes sociales.

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La imagen, aparentemente realista, fue tomada como cierta por la policía, que cerró escuelas, movilizó a bomberos y desplegó fuerzas de emergencia durante nueve días buscando al animal en la zona donde la foto indicaba su presencia.

La operación se prolongó y generó inquietud pública, hasta que las autoridades descubrieron que la imagen era falsa y había sido generada con IA. El bromista fue identificado gracias al rastreo de los registros digitales de la aplicación y detenido. En su confesión, declaró que lo hizo “por diversión”, sin medir las consecuencias.

Ahora enfrenta cargos de “perturbar la labor del Gobierno mediante engaños”, una infracción grave en la legislación surcoreana.

El caso de Daejeon es un ejemplo de cómo una imagen manipulada con inteligencia artificial puede tener efectos tangibles y disruptivos. Según el comunicado de la policía, la búsqueda infructuosa retrasó la localización del lobo real y desvió recursos esenciales de la protección ciudadana.

Lobo cazador, acecho, naturaleza salvaje, manada de ovejas, depredador nocturno, vida silvestre, instinto animal, caza, predador, acecho sigiloso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La imagen generada con IA, de un lobo recorriendo las calles, hizo que se desplegaran los equipos de emergencia en la zona - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio pone en evidencia que, aunque la tecnología puede ser una fuente de entretenimiento, su mal uso puede provocar daños sociales, económicos y judiciales.

Este incidente se suma a una tendencia creciente de fake news y engaños digitales potenciados por la IA, y subraya la importancia de educar sobre el uso responsable y ético de estas herramientas. La facilidad para engañar a instituciones y ciudadanos con imágenes sintéticas obliga a repensar los mecanismos de verificación y la legislación en torno a la tecnología.

IA y justicia: antecedentes recientes en Asia

La justicia asiática está reaccionando ante los desafíos que presenta la automatización y la inteligencia artificial, no solo en el ámbito de la desinformación, también en el laboral. Un fallo reciente en China sentó un precedente relevante: un tribunal declaró ilegal despedir a un trabajador simplemente porque la IA podía realizar su tarea de manera más eficiente y barata.

El caso se centró en Zhou, inspector de calidad de una empresa de encuestas online, despedido tras la implementación de IA en su área. El juez determinó que la automatización no constituía un “cambio sustancial” para justificar el despido y urgió a las empresas a recualificar a sus empleados en vez de reemplazarlos sin más.

Estos casos reflejan la doble cara de la inteligencia artificial: mientras potencia la creatividad y la eficiencia, también puede amplificar los riesgos de manipulación, desempleo y caos social si no se regula y utiliza con sentido común.

Tanto ciudadanos como empresas y gobiernos están llamados a asumir una mayor responsabilidad y a desarrollar marcos legales que protejan a la sociedad frente a los abusos tecnológicos. El futuro de la IA dependerá no solo de sus avances, también de la capacidad de la humanidad para gestionarla de manera ética y consciente.

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