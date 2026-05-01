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El Modo Xbox ya está disponible en Windows 11 y promete transformar la experiencia gaming en PC

La nueva función forma parte de la estrategia de Microsoft para unificar la experiencia gaming entre Xbox y PC

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El Modo Xbox ya se encuentra disponible en Windows 11 para PC.
El Modo Xbox ya se encuentra disponible en Windows 11 para PC.

Microsoft comenzó a desplegar oficialmente el nuevo Modo Xbox para computadoras con Windows 11, una función que busca acercar la experiencia de juego de las consolas Xbox a dispositivos como laptops, PCs de escritorio y tabletas. La novedad ofrece una interfaz optimizada para mandos, navegación simplificada y un entorno más inmersivo pensado especialmente para videojuegos.

La compañía ya había probado esta característica durante los últimos meses bajo el nombre de “experiencia de pantalla completa de Xbox” o Full Screen Experience (FSE), inicialmente enfocada en consolas portátiles tipo handheld con Windows 11. Sin embargo, ahora el sistema empieza a llegar de forma oficial a ordenadores tradicionales en mercados seleccionados.

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Con esta actualización, Microsoft busca reforzar la integración entre el ecosistema Xbox y Windows, facilitando que los jugadores puedan acceder a sus títulos favoritos desde cualquier dispositivo compatible sin perder la sensación característica de la consola.

Ya disponible el Modo Xbox para PC con Windows 11.
Ya disponible el Modo Xbox para PC con Windows 11.

Según explicó la empresa en una publicación oficial, el nuevo modo incorpora una interfaz inspirada directamente en Xbox. Esto significa que la biblioteca de juegos, las aplicaciones más utilizadas y las funciones principales quedan organizadas de forma mucho más accesible para quienes utilizan un mando como método principal de control.

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La experiencia está diseñada para ocupar toda la pantalla y reducir al mínimo las distracciones típicas de un sistema operativo de escritorio. De esta manera, los procesos y elementos secundarios de Windows quedan relegados mientras el usuario juega, permitiendo una experiencia más limpia y enfocada en el entretenimiento.

Aun así, Microsoft aclaró que el usuario puede alternar en cualquier momento entre el Modo Xbox y el escritorio tradicional de Windows 11. Esto mantiene intacta la flexibilidad característica del PC y evita limitar el dispositivo únicamente a funciones de consola.

XBOX - PC - videojuegos - tecnología - 19 de abril
Microsoft lanzó de manera oficial el modo Xbox para Windows 11. (Imagen ilustrativa Infobae)

La compañía insiste en que el objetivo no es reemplazar Windows, sino ofrecer una experiencia híbrida que combine lo mejor de ambos mundos: la libertad y personalización de un ordenador con la simplicidad y fluidez de una consola Xbox.

Uno de los aspectos más relevantes del anuncio es que el Modo Xbox llega en un momento en el que las fronteras entre consola y PC comienzan a diluirse cada vez más. Durante los últimos años, Microsoft ha impulsado una estrategia centrada en servicios, juego en la nube y ecosistemas conectados más allá del hardware tradicional.

Xbox Game Pass, el juego remoto y la integración de títulos entre consola y ordenador forman parte de esa visión. El nuevo Modo Xbox representa otro paso dentro de esa estrategia, especialmente ahora que los dispositivos portátiles con Windows están ganando popularidad entre los jugadores.

Microsoft busca que su consola gane más popularidad entre la comunidad gamer.
Microsoft busca que su consola gane más popularidad entre la comunidad gamer.

La experiencia también apunta directamente al crecimiento de equipos gaming compactos y consolas-PC portátiles, un segmento que se ha expandido con fuerza gracias al éxito de dispositivos capaces de ejecutar Windows y juegos de PC en formatos similares a una consola portátil.

En este contexto, una interfaz adaptada al uso con mando y pensada para pantalla completa se vuelve especialmente importante, ya que el sistema operativo tradicional no siempre resulta cómodo para navegar en pantallas pequeñas o desde el sofá.

Microsoft indicó además que el nuevo modo mantiene la compatibilidad con las ventajas propias de los juegos de PC. Esto incluye acceso a plataformas, configuraciones avanzadas y la libertad habitual de Windows, algo que diferencia esta propuesta de un sistema cerrado como el de las consolas tradicionales.

Microsoft aseguró que el Modo Xbox será totalmente compatible con juegos de PC.
Microsoft aseguró que el Modo Xbox será totalmente compatible con juegos de PC.

Para activar la función, los usuarios deberán acceder a la configuración de Windows 11 y habilitar las actualizaciones más recientes desde el apartado de Windows Update. Una vez disponible en el dispositivo, el Modo Xbox podrá iniciarse directamente desde el ordenador.

La compañía aclaró que el despliegue será gradual y dependerá tanto de la región como del dispositivo utilizado, por lo que algunos usuarios podrían tardar más en recibir la actualización.

El lanzamiento del Modo Xbox también refleja cómo Microsoft continúa apostando por convertir Windows 11 en una plataforma más atractiva para videojuegos. Durante los últimos años, la empresa ha incorporado mejoras relacionadas con rendimiento, almacenamiento, optimización gráfica y tecnologías específicas para gaming.

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