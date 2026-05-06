Furor renovado por Michael Jackson: escuchar su música en Spotify creció un 70% en Colombia

La música de Michael Jackson entre lo más escuchado de Spotify Colombia.

La música de Michael Jackson volvió a dispararse en Colombia. En la última semana, las reproducciones del artista crecieron un 70% en Spotify, impulsadas por el reciente estreno de la película Michael, protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson. El fenómeno también se reflejó en el comportamiento de los usuarios, con un aumento del 88% en la inclusión de sus canciones en playlists dentro del país.

El impacto no se limita al ámbito local. Colombia se posicionó como el país número 16 a nivel global en consumo de la música del llamado “Rey del Pop”, mientras que Bogotá ingresó al top 10 de ciudades con mayor número de reproducciones, ubicándose en el noveno puesto a nivel mundial. Estos datos reflejan un renovado interés por la obra del artista, incluso décadas después de su fallecimiento.

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El repunte también revela un cambio en el perfil de la audiencia. Lejos de tratarse únicamente de oyentes que vivieron el auge de Jackson en las décadas de 1980 y 1990, el 68% de quienes lo escuchan actualmente en Colombia tienen menos de 34 años. Esto indica que nuevas generaciones están redescubriendo su catálogo y consumiéndolo como si se tratara de lanzamientos recientes.

La película biográfica de Michael Jackson ha provocado que se dispare las reproducciones de su música. (Lionsgate via AP)

A nivel global, el fenómeno también es visible. Tras el estreno de la película, 13 canciones de Michael Jackson ingresaron a los rankings globales de Spotify. Entre ellas destacan “Billie Jean”, que alcanzó el cuarto lugar con 4,65 millones de reproducciones, y “Beat It”, en la sexta posición con 4 millones. Ambas canciones, lanzadas hace más de cuatro décadas, mantienen una vigencia poco habitual en la industria musical.

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El catálogo del artista sigue siendo uno de los más influyentes de la historia. Su álbum Thriller, lanzado en 1983, continúa siendo el disco más vendido de todos los tiempos, con más de 100 millones de copias distribuidas a nivel mundial. Este récord refuerza el impacto cultural de Jackson, cuya música ha trascendido generaciones y formatos.

En Colombia, el ranking de canciones más escuchadas en Spotify refleja la permanencia de sus grandes éxitos. “Billie Jean” encabeza la lista, seguida por “Beat It” y “Smooth Criminal”. También figuran temas como “Don’t Stop ’Til You Get Enough”, “Thriller” y “They Don’t Care About Us”, entre otros clásicos que han definido su carrera.

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Gracias a Spotify y otras plataformas de streaming, es posible tener acceso a música histórica de inmediato. (Spotify)

El impulso generado por producciones audiovisuales no es un fenómeno nuevo en la industria musical. Series, películas y documentales suelen reactivar el interés por artistas y catálogos específicos, generando picos de consumo en plataformas digitales. En este caso, el estreno de Michael funcionó como catalizador para que nuevas audiencias se acerquen a su música y para que los fans históricos retomen su escucha.

A 16 años de su muerte, Michael Jackson continúa siendo una figura central en la cultura pop global. Su capacidad para generar impacto, tanto en vida como después de su fallecimiento, lo posiciona como uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos. El reciente aumento en reproducciones en Colombia es una muestra de que su legado no solo se mantiene vigente, sino que sigue expandiéndose.

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El comportamiento del público también refleja cómo han cambiado los hábitos de consumo musical. Las plataformas de streaming permiten que el acceso a catálogos históricos sea inmediato, lo que facilita que artistas de distintas épocas convivan en las listas actuales. En ese contexto, figuras como Michael Jackson logran mantenerse relevantes en un entorno dominado por lanzamientos constantes.

Tras el estreno de la película de Michael Jackson, muchas personas menores de 34 años han podido escuchar su música. (Foto AP/Rusty Kennedy, archivo)

El “efecto Michael Jackson” demuestra que la combinación entre contenido audiovisual y plataformas digitales puede reactivar el interés por artistas clásicos, generando nuevos ciclos de consumo. En Colombia, este fenómeno se traduce en cifras concretas que consolidan, una vez más, la vigencia del Rey del Pop en la era del streaming.

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