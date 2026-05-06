La bandera de El Salvador brilla en Roma: Marcelo Arévalo entrena al más alto nivel con la leyenda Novak Djokovic

Luego de medir fuerzas en duelos recientes, el salvadoreño Marcelo Arévalo y el serbio Novak Djokovic reafirman su jerarquía entrenando juntos.

El eco de las pelotas impactando contra las raquetas resonó con una intensidad distinta la tarde de ayer 5 de mayo en la icónica Piazza del Popolo, en Roma. No era un partido oficial, pero la atmósfera sugería lo contrario. En una cancha instalada en uno de los escenarios más bellos del mundo, el salvadoreño Marcelo “Chelo” Arévalo compartió una sesión de práctica de altísimo nivel con, nada menos que, Novak Djokovic.

A pocos días de que inicie formalmente el Internazionali BNL d’Italia 2026, el nivel de la competición ya no solo se siente, se vive en cada rincón de la Ciudad Eterna. Para Arévalo, actual referente de la élite del dobles mundial, este entrenamiento representa mucho más que una simple puesta a punto física; es la consolidación de un estatus ganado a pulso entre los mejores del planeta.

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Entrenar con Novak Djokovic, el máximo ganador de Grand Slams en la historia, no es una oportunidad que se le otorgue a cualquiera. Para el sonsonateco, este tipo de sesiones son cátedras intensivas de tenis. En el video que circuló rápidamente por redes sociales, se observa a una multitud de aficionados rodeando la cancha, cautivados por la precisión y la exigencia de ambos atletas.

El número uno del mundo, Novak Djokovic, junto al especialista en dobles Marcelo Arévalo, realizan una práctica única en una cancha instalada en la histórica Piazza del Popolo en Roma, ante la mirada de miles de aficionados.

El “roce internacional” es el concepto clave en la carrera de Arévalo. Para un jugador que compite en el circuito de dobles, donde la velocidad de reacción y la lectura táctica son fundamentales, intercambiar golpes con un jugador de la talla de “Nole” dueño de una de las mejores devoluciones y mentes estratégicas de la historia permite ajustar detalles que en un entrenamiento convencional pasarían desapercibidos.

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Táctica, Visión y aprendizaje

¿Qué gana Marcelo Arévalo al foguearse con Djokovic? La respuesta reside en la táctica aplicada. Djokovic es conocido por su capacidad de encontrar ángulos imposibles y por su resiliencia defensiva. Para Marcelo, enfrentarse a esa intensidad le permite:

Agudizar los reflejos en la red: Los tiros profundos y potentes del serbio obligan al salvadoreño a maximizar su velocidad de manos. Anticipación estratégica: Observar de cerca cómo Djokovic prepara cada punto ayuda a Arévalo a leer mejor las intenciones de sus rivales en el circuito de dobles. Fortaleza mental: Mantener el ritmo ante el número uno del mundo genera una confianza invaluable previa a los momentos de presión en el torneo.

Este fogueo es vital de cara a las próximas competiciones. Tras haber alcanzado finales y títulos importantes en el circuito ATP, Arévalo entiende que para mantenerse en la cima del ranking de dobles, necesita medirse constantemente contra los mejores, sin importar si son especialistas en individuales o parejas consolidadas.

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Entrenar con el máximo ganador de Grand Slams es el fogueo perfecto para que el salvadoreño ajuste sus reflejos y tácticas de cara al arranque del Internazionali BNL d’Italia (Cortesía Novak Djokovic).

Es motivo de orgullo nacional ver la bandera de El Salvador presente en los escenarios más exclusivos del deporte. Marcelo Arévalo ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en una realidad constante en los cuadros principales de los Masters 1000 y Grand Slams.

La práctica en la Piazza del Popolo es un recordatorio de que “Chelo” ya pertenece a ese ecosistema donde habitan las leyendas. La exigencia real que demanda Djokovic en cada punto es el combustible que Arévalo necesita para encarar el cuadro de dobles en Roma, un torneo donde la arcilla italiana exige una resistencia física y mental superior.

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El Internazionali BNL d’Italia es una de las paradas más prestigiosas del calendario de tierra batida. Llegar a este torneo tras haber “intercambiado metralla” con Djokovic posiciona a Arévalo y a su compañero con una ventaja psicológica clara. Están listos para la batalla.

Roma ya respira tenis, y El Salvador, de la mano de Arévalo, está en el centro de todas las miradas.

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