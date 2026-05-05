Qué significan los códigos 35800, 9875 y 7424 en Netflix

Netflix ofrece códigos numéricos para acceder a categorías específicas de contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix cuenta con una serie de códigos secretos que te permiten acceder a categorías muy concretas de películas, series o documentales. Tal es el caso de las combinaciones numéricas 35800, 9875 y 7424.

Si deseas ver películas románticas con contenido sensual como 365 Días, 50 Sombras de Grey, El amante de Lady Chatterley, solo debes ingresar el código 35800 en el buscador.

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La combinación numérica 9875 es para aquellos usuarios que quieren ver true crime, es decir, documentales o series sobre crímenes reales. En Netflix puedes encontrar algunos títulos como El depredador de Sevilla, El secreto del Doctor Grinberg, ¿Qué hizo Jennifer?, entre otras.

Para películas románticas sensuales como 365 Días o El amante de Lady Chatterley, utiliza el código 35800 en el buscador. (Netflix)

Para los amantes del anime, el código 7424 es ideal. Al ingresar estos números en el buscador, Netflix clasifica diversos subgéneros de anime como de adolescentes, fantasía sombría, magía, sobrenatural, terror y más. Algunos títulos son: My hero Academia, Overlord, Black Cover, Toriko y muchos más.

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Cómo usar los códigos secretos de Netflix

Para utilizar los códigos secretos, solo es necesario acceder al buscador de la aplicación e ingresar el código numérico correspondiente. Así, la app desplegará los títulos asociados a ese género o subgénero.

La disponibilidad de resultados puede variar según la región y las actualizaciones que implemente Netflix.

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El código 9875 muestra documentales y series de true crime, centrados en crímenes reales. (Netflix)

Qué otros códigos secretos de Netflix hay

Además de los códigos 35800, 9875 y 7424, existen muchos más como:

Cine dramático

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Cine dramático basado en hechos reales: 3653

Cine dramático basado en libros: 4961

Cine dramático biográfico: 3179

Cine dramático de deportes: 7243

Cine dramático militar: 11

Cine dramático político: 6616

Cine dramático romántico: 1255

Cine dramático sobre crímenes: 6889

Cine dramático sobre la farándula: 5012

Dramas LGBTQ+: 500

Dramas sociales: 3947

El código 7424 permite encontrar títulos y subgéneros de anime en el catálogo. (Netflix)

Cine independiente

Cine de intriga independiente: 3269

Cine dramático independiente: 384

Películas de acción y aventura independientes: 11804

Películas experimentales: 11079

Películas independientes para reír: 4195

Películas románticas independientes: 9916

Cine romántico

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Cine dramático romántico: 1255

Películas románticas clásicas: 31273

Películas románticas extranjeras: 7153

Películas románticas independientes: 9916

Películas románticas para reír: 5475

Películas románticas sensuales: 35800

Romances excéntricos: 36103

Romances inolvidables: 502675

Solo debes ingresar el código en el buscador de la aplicación para acceder al género deseado. REUTERS/Dado Ruvic

De intriga

Cine de intriga independiente: 3269

Cine de intriga política: 10504

Cine de intriga psicológica: 5505

Cine de intriga sobrenatural: 11140

Cine de intriga y acción: 43048

Cine de intriga y crímenes: 10499

Cine de intriga y espías: 9147

Intriga y sci-fi: 11014

Películas de gánsteres: 31851

Películas de misterio: 9994

Thriller extranjero: 10306

Thrillers clásicos: 46588

Thrillers sensuales: 972

Los resultados pueden variar según la región y las actualizaciones de Netflix. (Netflix)

Música

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Conciertos de rock y pop: 3278

Conciertos urbanos y de danza: 9472

Country & western/folk: 1105

Jazz y easy listening: 10271

Musicales: 13335

Musicales clásicos: 32392

Musicales de Disney: 59433

Musicales sobre la farándula: 13573

Musicales teatrales: 55774

Música del mundo: 2856

Música infantil: 52843

Música latina: 10741

Navidad

British Christmas Kids & Family Movies: 1527064

Películas familiares canadienses navideñas: 1721544

Películas familiares navideñas optimistas: 1475066

Películas infantiles navideñas de los noventa: 1476024

Películas navideñas disparatadas para ver en familia: 1475071

Películas navideñas europeas familiares: 1527063

Películas navideñas infantiles y familiares: 1474017

La aplicación mostrará los títulos agrupados bajo esa categoría. (Netflix)

Otros

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Cine de arte: 29764

Epopeyas: 52858

Especiales de stand-up: 11559

Film noir: 7687

Películas de fantasía: 9744

Películas de gánsteres: 31851

Películas experimentales: 11079

Películas sobre fe y espiritualidad: 52804

Solo en Netflix: 839338

Sátiras: 4922

Todas las películas: 34399

Películas de acción y aventura

Cine de intriga y acción: 43048

Foreign action & adventure: 11828

Películas asiáticas de acción: 77232

Películas de acción para reír: 43040

Películas de acción y aventura clásicas: 46576

Películas de acción y aventura de espías: 10702

Películas de acción y aventura militares: 2125

Películas de acción y aventura sobre crímenes: 9584

Películas de acción, sci-fi y fantasía: 1568

Películas de artes marciales: 8985

Películas de aventura: 7442

Películas de historietas y superhéroes: 10118

Películas sobre secuestros: 20541

Wésterns: 7700