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Qué significan los códigos 35800, 9875 y 7424 en Netflix

Al ingresar estas combinaciones en el buscador de la aplicación, te pueden aparecer títulos como 50 Sombras de Grey, ¿Qué hizo Jennifer? y My Hero Academia

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Netflix ofrece códigos numéricos para acceder a categorías específicas de contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix cuenta con una serie de códigos secretos que te permiten acceder a categorías muy concretas de películas, series o documentales. Tal es el caso de las combinaciones numéricas 35800, 9875 y 7424.

Si deseas ver películas románticas con contenido sensual como 365 Días, 50 Sombras de Grey, El amante de Lady Chatterley, solo debes ingresar el código 35800 en el buscador.

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La combinación numérica 9875 es para aquellos usuarios que quieren ver true crime, es decir, documentales o series sobre crímenes reales. En Netflix puedes encontrar algunos títulos como El depredador de Sevilla, El secreto del Doctor Grinberg, ¿Qué hizo Jennifer?, entre otras.

Captura de pantalla de la app móvil de Netflix. La interfaz de "Buscar" es visible con "35800" en el campo y varias filas de miniaturas de películas
Para películas románticas sensuales como 365 Días o El amante de Lady Chatterley, utiliza el código 35800 en el buscador. (Netflix)

Para los amantes del anime, el código 7424 es ideal. Al ingresar estos números en el buscador, Netflix clasifica diversos subgéneros de anime como de adolescentes, fantasía sombría, magía, sobrenatural, terror y más. Algunos títulos son: My hero Academia, Overlord, Black Cover, Toriko y muchos más.

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Cómo usar los códigos secretos de Netflix

Para utilizar los códigos secretos, solo es necesario acceder al buscador de la aplicación e ingresar el código numérico correspondiente. Así, la app desplegará los títulos asociados a ese género o subgénero.

La disponibilidad de resultados puede variar según la región y las actualizaciones que implemente Netflix.

Captura de pantalla de una interfaz de aplicación oscura con una barra de búsqueda mostrando el número '9875' y varias filas de miniaturas de películas y series
El código 9875 muestra documentales y series de true crime, centrados en crímenes reales. (Netflix)

Qué otros códigos secretos de Netflix hay

Además de los códigos 35800, 9875 y 7424, existen muchos más como:

Cine dramático

  • Cine dramático basado en hechos reales: 3653
  • Cine dramático basado en libros: 4961
  • Cine dramático biográfico: 3179
  • Cine dramático de deportes: 7243
  • Cine dramático militar: 11
  • Cine dramático político: 6616
  • Cine dramático romántico: 1255
  • Cine dramático sobre crímenes: 6889
  • Cine dramático sobre la farándula: 5012
  • Dramas LGBTQ+: 500
  • Dramas sociales: 3947
Captura de pantalla de una interfaz de streaming móvil con barra de búsqueda '7424' y varias filas de animes organizados por categorías
El código 7424 permite encontrar títulos y subgéneros de anime en el catálogo. (Netflix)

Cine independiente

  • Cine de intriga independiente: 3269
  • Cine dramático independiente: 384
  • Películas de acción y aventura independientes: 11804
  • Películas experimentales: 11079
  • Películas independientes para reír: 4195
  • Películas románticas independientes: 9916

Cine romántico

  • Cine dramático romántico: 1255
  • Películas románticas clásicas: 31273
  • Películas románticas extranjeras: 7153
  • Películas románticas independientes: 9916
  • Películas románticas para reír: 5475
  • Películas románticas sensuales: 35800
  • Romances excéntricos: 36103
  • Romances inolvidables: 502675
Solo debes ingresar el código en el buscador de la aplicación para acceder al género deseado. REUTERS/Dado Ruvic
Solo debes ingresar el código en el buscador de la aplicación para acceder al género deseado. REUTERS/Dado Ruvic

De intriga

  • Cine de intriga independiente: 3269
  • Cine de intriga política: 10504
  • Cine de intriga psicológica: 5505
  • Cine de intriga sobrenatural: 11140
  • Cine de intriga y acción: 43048
  • Cine de intriga y crímenes: 10499
  • Cine de intriga y espías: 9147
  • Intriga y sci-fi: 11014
  • Películas de gánsteres: 31851
  • Películas de misterio: 9994
  • Thriller extranjero: 10306
  • Thrillers clásicos: 46588
  • Thrillers sensuales: 972
Una captura de pantalla de la aplicación de Netflix en modo oscuro muestra la página "Buscar" con una barra de búsqueda y varias filas de miniaturas de películas y series
Los resultados pueden variar según la región y las actualizaciones de Netflix. (Netflix)

Música

  • Conciertos de rock y pop: 3278
  • Conciertos urbanos y de danza: 9472
  • Country & western/folk: 1105
  • Jazz y easy listening: 10271
  • Musicales: 13335
  • Musicales clásicos: 32392
  • Musicales de Disney: 59433
  • Musicales sobre la farándula: 13573
  • Musicales teatrales: 55774
  • Música del mundo: 2856
  • Música infantil: 52843
  • Música latina: 10741

Navidad

  • British Christmas Kids & Family Movies: 1527064
  • Películas familiares canadienses navideñas: 1721544
  • Películas familiares navideñas optimistas: 1475066
  • Películas infantiles navideñas de los noventa: 1476024
  • Películas navideñas disparatadas para ver en familia: 1475071
  • Películas navideñas europeas familiares: 1527063
  • Películas navideñas infantiles y familiares: 1474017
Captura de pantalla de la app de Netflix mostrando la página de búsqueda con '7442' en la barra y una cuadrícula de pósteres de películas y series
La aplicación mostrará los títulos agrupados bajo esa categoría. (Netflix)

Otros

  • Cine de arte: 29764
  • Epopeyas: 52858
  • Especiales de stand-up: 11559
  • Film noir: 7687
  • Películas de fantasía: 9744
  • Películas de gánsteres: 31851
  • Películas experimentales: 11079
  • Películas sobre fe y espiritualidad: 52804
  • Solo en Netflix: 839338
  • Sátiras: 4922
  • Todas las películas: 34399

Películas de acción y aventura

  • Cine de intriga y acción: 43048
  • Foreign action & adventure: 11828
  • Películas asiáticas de acción: 77232
  • Películas de acción para reír: 43040
  • Películas de acción y aventura clásicas: 46576
  • Películas de acción y aventura de espías: 10702
  • Películas de acción y aventura militares: 2125
  • Películas de acción y aventura sobre crímenes: 9584
  • Películas de acción, sci-fi y fantasía: 1568
  • Películas de artes marciales: 8985
  • Películas de aventura: 7442
  • Películas de historietas y superhéroes: 10118
  • Películas sobre secuestros: 20541
  • Wésterns: 7700

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