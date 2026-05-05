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Este dispositivo magnético fabricado en un taller calienta el agua sin necesidad de electricidad

El diseño permite conectar el sistema a turbinas eólicas o hidráulicas para calentar agua sin electricidad

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Calentador magnético
Pruebas demostraron que el dispositivo puede aumentar la temperatura del agua en pocos minutos, solo con energía mecánica. (Captura/YouTube/Greenhill Forge)

En un pequeño taller, un constructor decidió enfrentar el desafío de calentar agua sin recurrir a electricidad ni combustibles tradicionales. Su propuesta se basa en una idea innovadora: aprovechar el movimiento mecánico y los campos magnéticos para generar calor directamente en el agua, prescindiendo de cualquier conversión intermedia.

Un calentador distinto: cómo funciona el sistema

El dispositivo, mostrado en el canal de YouTube Greenhill Forge, consta de un calentador de agua compacto que utiliza dos rotores magnéticos y una bobina de cobre. El núcleo del sistema está formado por un disco plano de tubos de cobre, enrollados en espiral y soldados para crear un conductor continuo. Entre los dos rotores giratorios, el agua circula por el interior de este tubo de cobre.

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Cuando los imanes giran cerca del cobre, inducen corrientes parásitas en el metal. Estas corrientes generan calor en las paredes de los tubos, que se transfiere directamente al agua que fluye por el interior, sin necesidad de transformar el movimiento en electricidad ni emplear resistencias eléctricas.

Calentador magnético
El calentador utiliza rotores magnéticos y una espiral de cobre para generar calor directamente en el agua. (Captura/YouTube/Greenhill Forge)

Precisión y diseño: claves del funcionamiento

La construcción de este sistema requiere precisión. El proceso comienza con una plantilla de acero para mantener la bobina de cobre perfectamente formada y espaciada. El tubo, de unos 8 mm de grosor, se enrolla de forma uniforme y se asegura con abrazaderas antes de soldarlo.

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Tras la limpieza, el estator se monta en un marco cuadrado y los rotores magnéticos se posicionan a ambos lados, alineados con cojinetes y tuercas para asegurar un giro suave.

La rotación es esencial para el rendimiento del calentador. Incluso pequeñas desviaciones pueden afectar la eficiencia o provocar inestabilidad. El movimiento del agua se logra mediante una bomba sumergible compacta, capaz de bombear hasta 600 litros por hora con un consumo eléctrico mínimo, apenas 10 vatios.

Calentador magnético
El sistema funciona mediante corrientes parásitas creadas por el giro de imanes junto a tubos de cobre. (Captura/YouTube/Greenhill Forge)

Resultados de las pruebas y eficiencia

Para demostrar su funcionamiento, se utilizó un taladro con cable que hizo girar el sistema a unas 400 RPM. En esas condiciones, el calentador procesó 1,5 litros de agua, subiendo la temperatura de 8 °C a 24 °C en tres minutos. El agua que salía alcanzó los 28 °C, lo que representa una potencia calorífica aproximada de 575 vatios.

El rendimiento del dispositivo depende directamente de la velocidad de rotación. La potencia generada aumenta con el cuadrado de las revoluciones por minuto (RPM): duplicar la velocidad produce cuatro veces más calor. En condiciones ideales, a 2000 RPM, el aparato podría alcanzar una potencia de hasta 14,5 kW.

Durante la prueba, la bobina de cobre mantuvo una temperatura similar a la del agua, lo que indica alta eficiencia en la transferencia de calor. La limitación no estuvo en el calentador, sino en el taladro, que se sobrecalentó antes que el propio sistema.

Calentador magnético
Esta alternativa podría beneficiar a usuarios en zonas aisladas, al ofrecer una solución eficiente y sin necesidad de red eléctrica. (Captura/YouTube/Greenhill Forge)

Aplicaciones y ventajas para entornos sin red eléctrica

El calentador muestra su mayor potencial cuando se conecta a una fuente mecánica directa, como una turbina eólica o una pequeña central hidroeléctrica. En estos casos, no existen pérdidas relacionadas con la conversión de energía, y el calor se genera tan pronto como el sistema comienza a girar, deteniéndose al cesar el movimiento. Esto lo convierte en una opción adecuada para fuentes de energía renovable y variables.

El diseño evita complicaciones habituales de otros sistemas de calefacción: no requiere almacenamiento de combustible, ni sistemas de escape, ni resistencias eléctricas susceptibles de fallos. Para quienes viven en zonas aisladas de la red eléctrica, este dispositivo ofrece una alternativa sencilla, robusta y eficiente para calentar agua usando solo energía mecánica.

La propuesta de Greenhill Forge abre nuevas posibilidades para la calefacción sostenible, apoyándose en la física básica y en la precisión de la fabricación artesanal para obtener calor útil con recursos mínimos y máxima eficiencia.

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