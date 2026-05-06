Estados Unidos

La prudencia es la nueva imprudencia: por qué esperar claridad sobre la IA salió caro

Mientras la mitad de las horas de trabajo en EE.UU. ya podrían automatizarse, McKinsey identifica al CEO que pide más data antes de mover ficha como el verdadero punto de fuga del ciclo

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Ilustración de un reloj de arena: figuras humanas en la parte superior se transforman en engranajes y robots en la base. Documentos y pequeños relojes flotan alrededor.
Más de la mitad de las horas de trabajo en Estados Unidos ya son automatizables con inteligencia artificial, según el informe de McKinsey. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace años que escribo lo mismo y me lo discuten en cada mesa: nunca hay un momento preciso para entrar en una tecnología. Cuando hay claridad, ya estás tarde. Cuando hay manuales, el manual lo escribió otro. Cuando el caso de negocio está cerrado, el margen ya se lo llevó quien apostó cuando todavía era ambiguo.

Esta semana McKinsey publicó un informe que confirma esa tesis con datos duros y le pone nombre al riesgo. El estudio se llama Agents, robots, and us: Skill partnerships in the age of AI y traduce la conversación pública sobre IA en una sola frase de su senior partner Alexis Krivkovich: “La velocidad es una estrategia en sí misma”. Y otra, todavía más afilada: el mayor riesgo que enfrentan las compañías hoy es esperar a tener más claridad antes de apostar.

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El número que cambia la conversación

McKinsey calcula que más de la mitad de las horas de trabajo en Estados Unidos podrían automatizarse hoy con tecnología ya probada. No es proyección, no es 2030, no es “cuando madure el modelo”. Es ahora, con lo que ya está disponible. Casi la otra mitad sigue siendo terreno humano: trabajo cognitivo complejo, social, emocional, interpersonal, físico fino. Pero la frontera ya se movió.

El valor en juego hacia 2030 es de casi USD 3 billones anuales. Esa cifra no es el premio para todos. Es la torta que se reparten los que apostaron antes de tener certeza.

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El falso refugio del piloto

Ilustración de un CEO sentado ante una mesa. A la izquierda, documentos de datos; a la derecha, una tablet con robots. El CEO mira la tablet pensativo.
Las oportunidades grandes nunca caen dentro del territorio de un solo líder, asegura Krivkovich. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las compañías no están paralizadas: están experimentando. Tienen pilotos, pruebas de concepto, comités de IA que se reúnen los martes. Lo que no tienen es una apuesta de escala que cruce dominios funcionales y mueva puntos de EBITDA.

Krivkovich lo dice con precisión: las oportunidades grandes nunca caen dentro del territorio de un solo líder. Empiezan en cadena de suministro, atraviesan atención al cliente, vuelven a manufactura. Por eso el directorio que delega la decisión “al área que corresponda” garantiza que nadie la tome.

El piloto eterno es la nueva forma de no decidir. Tiene la ventaja política de no exponer a nadie. Tiene la desventaja estratégica de regalarle el ciclo al competidor que sí decidió.

La anécdota que retrata el problema

La semana anterior al informe, Krivkovich estuvo con dos docenas de directores de recursos humanos de compañías líderes en Norteamérica. Le dijeron dos cosas que conviene leer juntas. Primero, que cada descripción de puesto necesita reescribirse, porque las habilidades que importaban hace dos años ya no son las mismas. Segundo, que no están consiguiendo mejores candidatos: están consiguiendo candidatos que usan las mismas herramientas que ellos para anticipar qué van a buscar los filtros automáticos.

Ya describí este patrón en febrero, cuando expliqué que el problema de la IA en las empresas no está abajo, está en el medio. Lo que muestra el informe ahora es la versión C-suite del mismo cuadro: si el mando intermedio sin uso real de las herramientas relaja al equipo, el directorio que pide otro estudio antes de apostar paraliza a la compañía. La parálisis baja por la jerarquía, no sube.

El sistema entero corre a una velocidad que la gobernanza corporativa todavía no procesó. Y mientras la gobernanza no procesa, el competidor que aceptó la ambigüedad ya cerró la diferencia.

El cuello de botella deja de ser técnico

Ilustración de un reloj de arena grande casi sin arena, con figuras humanas engranadas en maquinaria con brazos robóticos. Papeles y relojes de arena rotos yacen en el suelo.
McKinsey destaca que el principal cuello de botella ya no es tecnológico, sino la capacidad humana para revisar y validar los resultados automatizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anu Madgavkar, partner del McKinsey Global Institute, agrega un punto que casi nadie discute en directorios: si un agente puede generar 5.000 reportes durante la noche, el cuello de botella ya no es producirlos. Es revisarlos. La capacidad humana para validar el output no existe a esa escala. Y cada vez que aparece un cuello de botella nuevo, aparece tecnología que lo destraba y abre otro cuello más arriba.

Lectura mía: el management que entienda esa lógica de cuello de botella móvil va a poder operar con agentes. El que siga midiendo productividad con los KPIs de hace cinco años va a quedar afuera del cálculo.

El precio de esperar

La frase del informe que más va a circular en LinkedIn es la de Krivkovich sobre la velocidad como estrategia. La que más debería circular en directorios es otra: cuando tengas suficiente claridad para saber con certeza dónde ir, vas a estar muy atrás.

Eso es lo que vengo escribiendo desde antes de que existieran los agentes. La cautela no es una posición neutral. Es una apuesta. Apostás a que el costo de moverte tarde es menor que el costo de moverte sin certeza. En el ciclo de IA, ese cálculo está saliendo mal para la mayoría.

El directorio que esta semana volvió a pedir “un análisis más profundo antes de decidir” no está siendo prudente. Está tomando la decisión más cara del trimestre. Solo que la va a poder firmar sin que nadie le pida cuentas, porque el costo no aparece en ningún estado de resultados. Aparece en el market share que perdió mientras esperaba claridad.

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