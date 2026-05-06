El gesto de Neymar con el hijo de Robinho tras la escandalosa pelea en Santos: “Me pasé un poco de la raya”

El gesto de Neymar con el hijo de Robinho tras la polémica por agresión

Neymar y el hijo de Robinho dejaron atrás el conflicto reciente con un abrazo en pleno campo, durante el empate entre Santos y Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana. Este gesto, realizado frente a miles de espectadores en el estadio Pedro Juan Caballero, marcó el cierre de una semana tensa para ambos futbolistas y para el club paulista.

La polémica surgió después de un incidente durante un entrenamiento de Santos FC en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé. Según la versión de los que vieron el incidente, el conflicto comenzó cuando Neymar Júnior reaccionó de manera impulsiva ante una jugada de Robson de Souza Júnior, conocido como Robinho Jr., tras un regate que el delantero interpretó como una falta de respeto. El episodio escaló hasta un intercambio físico, que incluyó una bofetada y un forcejeo, y culminó en una denuncia presentada por el joven jugador.

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Durante el partido de la cuarta fecha del grupo D de la Copa Sudamericana, Neymar inauguró el marcador a los 41 minutos. En la celebración, el delantero fue felicitado por todo el plantel, incluido Robinho Jr, a quien abrazó y luego le propinó una cachetada amistosa, en un gesto que buscó evidenciar la reconciliación. El encuentro finalizó 1-1, dejando a Santos en la última posición del grupo.

El gesto de Neymar con el hijo de Robinho tras la polémica por agresión

Posteriormente ambos futbolistas explicaron públicamente sus posturas para dejar en claro que la disputa quedó en el pasado. Neymar manifestó que el episodio fue consecuencia de la tensión propia del ambiente futbolístico. “Fue un malentendido que tuvimos en el entrenamiento. Fue una reacción del equipo, y terminé pasándome un poco de la raya. Pero justo después de que sucedió, se ofreció una disculpa, hablamos en el vestuario, Rony y yo, y nos entendimos. Y bueno, obviamente, es un chico al que aprecio mucho, es una persona muy especial, un jugador muy especial desde el principio. Esto pasa, pasa en el fútbol, peleas con tu hermano, peleas con tu amigo, ¿verdad?”, afirmó el atacante, en declaraciones recogidas por el mismo medio.

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El propio Neymar insistió en que la situación se magnificó por tratarse de su figura: “Pero estas cosas deberían haberse resuelto aquí, no se suponía que fuera así, ¿verdad? Y luego llegó a manos de gente que no vive el día a día del fútbol, que no sabe lo que es, y termina avivando las cosas de una manera muy negativa”. Además, ofreció una disculpa pública: “Si quieren una disculpa ante la prensa, aquí está. Ya pedí perdón a él y a su familia. Reaccioné de más, sí. Pudo ser diferente, pero perdí la cabeza. Todos cometemos errores, fue un error suyo y mío, y yo cometí uno un poco más grande. Pero ya me disculpé, creí que estaba resuelto entre nosotros, en el vestuario”.

Por su parte, Robinho Jr. habló por primera vez tras el incidente y expresó su admiración hacia el capitán del equipo. “Me sentí molesto, es mi ídolo desde la infancia, lo quiero mucho. Me dio un regalo cuando tenía ocho años, lloré mucho y guardé la camiseta hasta hoy. Tomó una proporción que no debería haber tenido. Aunque haya sido un error, él ya pidió disculpas y ya asumió el error [...] fue hombre para asumir y está todo bien. La gente habla muchas cosas que no son verdad. Está todo resuelto”, explicó el mediocampista.

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El jugador también dejó en claro que la denuncia judicial fue presentada en un momento de enojo, impulsada por su entorno, y confirmó que será retirada. “La notificación extrajudicial fue en un momento de enojo mío y de mis representantes. Fue más un sentimiento que un pensamiento. Podría haberlo pensado dos veces, pero tampoco era para que saliera en los medios, ni para que generara toda esta repercusión innecesaria, que fue mala para ambos. Yo no quería eso”.

El club paulista abrió una investigación interna tras el altercado para analizar el comportamiento de ambos atletas. “Santos FC informa que, por orden de la presidencia, se inició un proceso de investigación interna inmediatamente después de ocurridos los hechos para analizar el incidente que involucró a los atletas Neymar Jr. y Robson de Souza Jr. (Robinho), durante el entrenamiento del pasado domingo (3 de mayo), en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé. El Departamento Jurídico del Club es el responsable de llevar a cabo la investigación”.

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La reconciliación, sellada en pleno campo con un abrazo y gestos de complicidad, fue recibida como una señal de unidad en el equipo. Robinho Jr. concluyó: “Pero ya está todo resuelto, ya hablé con él y con mis padres. Mi staff va a retirar la denuncia, acepto las disculpas, todos se equivocan. Él es humano como todos nosotros, yo también podría haberme equivocado, como ya lo hice muchas veces. Fue eso, una cachetada, pero en el momento él ya pidió disculpas. Me pidió perdón varias veces y yo ya le dije que las disculpas están aceptadas”.