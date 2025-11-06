Tecno

Cómo tener luz en casa y sin electricidad

Innovaciones como paneles solares, generadores portátiles y sistemas UPS ofrecen alternativas efectivas para mantener la energía durante cortes eléctricos

Guardar
Los paneles solares son una
Los paneles solares son una perfecta opción para quienes no desean suspender del servicio eléctrico, sino que desean tener independencia energética - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En regiones donde los apagones forman parte del día a día, operar hogares y pequeños negocios implica adaptarse de forma constante a la incertidumbre del suministro eléctrico. Mantener la iluminación y los equipos esenciales en funcionamiento se ha vuelto una prioridad para millones de personas en el mundo.

Aunque la falta de electricidad sigue representando un desafío, existen soluciones tecnológicas y prácticas que permiten asegurar la iluminación aun en contexto de cortes de energía.

Las causas de los apagones son variadas e incluyen desde fallas en la infraestructura eléctrica y condiciones climáticas adversas, hasta sobrecargas en el sistema y trabajos de mantenimiento programados. A pesar de los motivos, el impacto se traduce en interrupciones que afectan productividad, seguridad y calidad de vida, tanto en entornos domésticos como comerciales.

Las nuevas opciones tecnológicas permiten
Las nuevas opciones tecnológicas permiten a hogares y comercios mantener operaciones esenciales frente a apagones frecuentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones para mantener la iluminación sin electricidad

La evolución tecnológica ha puesto al alcance diferentes alternativas que permiten enfrentar los cortes de luz con recursos propios. Las siguientes opciones destacan por su eficiencia y adaptabilidad:

1. Sistemas solares con baterías de respaldo

Uno de los esquemas más eficaces es la instalación de paneles solares acoplados a baterías. Durante el día, los paneles capturan energía solar que se almacena en baterías para ser utilizada por la noche o durante apagones. Esto garantiza autonomía energética y minimiza la dependencia del sistema eléctrico tradicional.

Disponer de este sistema implica una inversión inicial que resulta rentable a largo plazo para quienes buscan una solución permanente.

2. Generadores de energía portátiles

Otra opción es el uso de generadores portátiles alimentados por gasolina o diésel. Estos equipos mantienen operativos electrodomésticos básicos y puntos de iluminación durante cortes imprevistos.

Cargadores portátiles o fuentes de
Cargadores portátiles o fuentes de energía a base de combustible son soluciones temporales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental prever suficiente reserva de combustible para afrontar apagones prolongados. Los generadores ofrecen una solución rápida, aunque requieren mantenimiento y cumplimiento de medidas de seguridad debido a las emisiones y el ruido que generan.

3. Fuentes de alimentación o sistemas UPS

Los sistemas UPS, o fuentes de alimentación ininterrumpida, aportan energía temporal para equipos electrónicos sensibles en caso de cortes abruptos.

Resultan especialmente útiles para computadoras, routers y sistemas de comunicación. Aunque su autonomía es limitada, el UPS evita la pérdida de datos importantes y ofrece tiempo suficiente para apagar de manera segura los equipos.

Aspectos clave antes de invertir en una solución de respaldo

Antes de tomar la decisión de invertir en una solución de respaldo para enfrentar los apagones eléctricos, es fundamental analizar varios aspectos que determinarán la eficacia del sistema elegido.

La energía solar y los
La energía solar y los generadores portátiles lideran la respuesta ante cortes de luz - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En primer lugar, la capacidad del sistema es un factor esencial. Se debe calcular el consumo de energía necesario, tomando en cuenta la cantidad de equipos que se desea mantener operativos y el tiempo durante el cual se requerirá respaldo. Esta evaluación permite seleccionar la tecnología y el tamaño óptimo para responder a las necesidades tanto de hogares como de negocios.

El presupuesto inicial y los costos de mantenimiento también afectan la elección de la solución. Los sistemas de energía solar con baterías presentan un costo de entrada más elevado en comparación con los generadores portátiles; sin embargo, resultan más rentables a largo plazo, ya que requieren menos insumos y generan ahorro energético continuo.

En relación con el mantenimiento, es importante saber que tanto los generadores como los sistemas solares exigen revisiones regulares. Este tipo de controles asegura que el equipo esté disponible y funcione correctamente en el momento en que se produzca una interrupción del suministro eléctrico.

Por último, las condiciones del entorno pueden influir considerablemente en la selección de la mejor alternativa. Factores como el espacio disponible para instalar el sistema, la facilidad de acceso a combustible en el caso de los generadores, o la cantidad de radiación solar que recibe el lugar, deben evaluarse cuidadosamente para garantizar la funcionalidad y eficiencia del respaldo energético.

<br>

Temas Relacionados

Paneles solaresLuz electricidadEnergíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

El auge de la IA transforma el mercado laboral de los “cuellos blancos”

La demanda de profesionales para entrenar inteligencia artificial crece en medio de recortes de empleo y menor contratación, abriendo nuevas oportunidades, pero también riesgos de automatización para quienes participan en este sector emergente

El auge de la IA

Este ransomware se hace pasar por Microsoft Teams e infecta la computadora en segundos

Ciberdelincuentes compran anuncios en buscadores para redirigir a instaladores maliciosos que descargan ransomware

Este ransomware se hace pasar

Eric Schmidt, exCEO de Google, afirmó que la IA “es la herramienta más poderosa que la humanidad haya creado y la prueba más grande que tiene que atravesar”

Durante el America Business Forum, Eric Schmidt, afirmó que la transformación tecnológica impactará sectores como la medicina con la llegada de mejores tratamientos a enfermedades mortales

Eric Schmidt, exCEO de Google,

3 claves para ser exitoso en una economía digital si eres emprendedor

Marcela Perilla, directora del Sector Corporativo y de Cloud ERP para SAP Latinoamérica, destacó que la clave para el éxito de los emprendedores en la economía digital está en la integración de IA

3 claves para ser exitoso

Dubái apuesta por la hiperconectividad digital para liderar la economía global en la próxima década

La ciudad impulsa una infraestructura tecnológica que integra puertos, redes y plataformas digitales, atrayendo a miles de empresas

Dubái apuesta por la hiperconectividad
DEPORTES
El Tata Martino oficializó su

El Tata Martino oficializó su regreso a la MLS tras su último paso por Inter Miami

La escandalosa pelea de UFC que desató sospechas de arreglo y generó una investigación del FBI: “Definitivamente no se ve bien”

La desconcertante revelación sobre una figura del Barcelona tras el último partido por Champions League: “Prefiere ser suplente”

Faustino Oro tuvo otra gran actuación en el Mundial del Ajedrez ante uno de los mejores del mundo: los elogios de sus colegas a pesar de la eliminación

La foto viral de una figura de la Fórmula 1 tras rendirle homenaje a Ayrton Senna en la previa del Gran Premio de Brasil

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

Cazzu y Gonzalo Gerber encienden rumores tras una reacción en las redes del ex de Dai Fernández

Fue a Los 8 Escalones y sorprendió a Pampita al contarle con quién está de novio: “No entiendo nada”

Las primeras vacaciones de Sol Pérez con su hijo y su marido en Miami: diversión y amor al lado del mar

Melody Luz opinó del conflicto entre Alex Caniggia y Wanda Nara: “Yo no pienso como él”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador recibirá USD 250 millones

Ecuador recibirá USD 250 millones del BID para fortalecer su sistema de salud

A sus 92 años, el presidente Paul Biya inició su octavo mandato en Camerún tras una disputada elección

Cinco presidentes y más de 50 delegaciones internacionales confirmaron su asistencia a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia

Evo Morales pide “garantías y levantar el proceso en su contra” para asistir a la posesión de Rodrigo Paz

Daniel Noboa recorrió Manta con Kristi Noem en medio del debate sobre el regreso de las bases extranjeras al país