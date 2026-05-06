WhatsApp prepara un nuevo diseño para organizar mejor chats, grupos y canales: qué cambia en la interfaz

WhatsApp rediseña su interfaz: chats y canales más organizados en la nueva pestaña principal - (Foto: Meta)

WhatsApp se prepara para introducir un rediseño significativo que reorganizará cómo se muestran los chats, los grupos y, especialmente, los canales en la pestaña principal.

Esta actualización busca facilitar la navegación, reducir el desorden visual y ofrecer mayor control al usuario sobre las listas que realmente necesita tener a mano.

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El avance es relevante porque responde al crecimiento del ecosistema de WhatsApp, donde los canales y las listas personalizadas han ganado protagonismo. A medida que la app agrega más herramientas y opciones, surgen nuevos desafíos para mantener una experiencia ágil y ordenada, especialmente para quienes gestionan múltiples grupos y comunidades.

WhatsApp apuesta por la organización: la nueva interfaz separa canales y mejora la navegación - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Unificación y separación: canales y chats en pestañas diferenciadas

Con la llegada del filtro de canales a la pestaña de Chats, WhatsApp permitirá ver los canales seguidos en una lista separada, sin mezclar mensajes personales y grupos. Esta separación garantiza que las conversaciones privadas y los canales de difusión se mantengan organizados y sean fácilmente accesibles, evitando la saturación de la vista principal.

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El objetivo es que los usuarios puedan consultar canales de noticias, entretenimiento o comunidades sin perder de vista sus conversaciones habituales. La independencia de estas listas también prepara el terreno para futuros servicios y funciones dentro de la aplicación.

Implementación gradual y personalización reforzada

El rediseño de las listas de chats y la integración de canales en la pestaña principal están en fase de desarrollo y pruebas dentro de la versión beta de WhatsApp para Android.

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Una vez finalizadas las pruebas, la función se lanzará de manera escalonada a todos los usuarios, permitiendo adaptar la experiencia de uso a las preferencias individuales.

La evolución de WhatsApp: listas personalizadas, canales independientes y pantalla principal más limpia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué cambia WhatsApp con esta actualización

Hoy en día, WhatsApp muestra todas las listas (predeterminadas y personalizadas) en una sola fila horizontal en la pestaña de Chats. A medida que un usuario crea más listas, la interfaz puede volverse confusa y dificultar el acceso rápido a las conversaciones más relevantes. El nuevo diseño reorganizará las listas en un menú separado, accesible desde un botón de filtro llamado “Más”.

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Con este sistema, los usuarios podrán decidir qué listas se muestran en la pantalla principal y cuáles quedarán ocultas, pero siempre accesibles desde el menú adicional. Por ejemplo, la lista de Favoritos, que actualmente no se puede eliminar de la pestaña de Chats, podrá ocultarse si el usuario no la utiliza, mejorando la personalización de la interfaz.

La reorganización permitirá a los usuarios centrarse solo en las listas que consideran importantes. El menú “Más” ofrecerá acceso a todas las listas ocultas, garantizando que ninguna conversación o grupo se pierda, pero manteniendo la pantalla principal limpia y relevante.

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Esto resulta especialmente útil para quienes gestionan múltiples listas (como trabajo, familia, amigos, proyectos o comunidades) y buscan acceder rápidamente solo a los chats prioritarios.

La nueva interfaz también reducirá la necesidad de desplazarse horizontalmente entre listas y minimizará la sobrecarga visual, haciendo que la navegación sea más intuitiva y eficiente.

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Cómo utilizar la beta de WhatsApp para probar las nuevas funciones

Para acceder a WhatsApp Beta en Android, primero abre la Play Store y busca la aplicación oficial de WhatsApp. Desplázate hasta la sección del programa Beta y verifica si hay vacantes disponibles, ya que los cupos suelen ser limitados. Si encuentras espacio, sigue las instrucciones para unirte.

Esta versión te permite probar funciones nuevas antes de su lanzamiento en la app estándar, pero algo que debes tener en cuenta es que al estar en fase de pruebas, es posible que experimentes errores o inestabilidad. Participar en WhatsApp Beta te da acceso anticipado a herramientas innovadoras, aunque implica aceptar ciertos riesgos mientras se perfeccionan las novedades antes de su despliegue global.

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