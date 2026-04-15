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PlayStation revela los juegos de abril para la suscripción Plus: Football Manager 26 Console, Wild Arms 4 y más

Cada mes, los jugadores con PlayStation Plus pueden acceder a varios juegos de forma totalmente gratuita

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PlayStation anunció los juegos que estarán disponibles para suscriptores de PlayStation Plus en abril. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
PlayStation anunció los juegos que estarán disponibles para suscriptores de PlayStation Plus en abril. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

PlayStation ha revelado la lista de videojuegos disponibles para los usuarios con la suscripción de PlayStation Plus durante el mes de abril. Entre ellos se encuentran Football Manager 26 Console, Wild Arms 4, Monster Train y más.

PlayStation Plus es un servicio de suscripción de Sony para consolas PlayStation que ofrece acceso a juegos en línea, títulos gratuitos mensuales, descuentos exclusivos y almacenamiento en la nube para partidas guardadas.

Los usuarios pueden elegir entre diferentes planes según el nivel de beneficios que deseen, y disfrutar de una experiencia de juego más completa, tanto en PS4 como en PS5.

Flyer digital azul oscuro con el logo de PlayStation Plus y texto 'NUEVO EN CATÁLOGO DE JUEGOS' junto a seis portadas de videojuegos
Entre los títulos de este mes figuran Football Manager 26 Console, Wild Arms 4, Monster Train y otros. (PlayStation)

Lista completa de juegos de PlayStation Plus para abril

A continuación la lista completa de juegos para los suscriptores de dicho servicio por el mes de abril:

  • The Crew Motorfest para PS5 y PS4. 

Participa en carreras con vehículos icónicos en un festival automovilístico, explorando el archipiélago hawaiano convertido en un destino de primer nivel para el automovilismo. Desde las calles de Honolulu hasta la jungla y montañas, disfruta distintos escenarios. Corre solo o en equipo, accede a cientos de autos y participa en eventos, desafíos y competencias temáticas.

  • Horizon Zero Dawn Remastered para PS5 y PS4. 

Vive la experiencia renovada de Horizon Zero Dawn, con gráficos mejorados y nuevas funciones. En un futuro dominado por máquinas, acompaña a Aloy en su búsqueda de respuestas sobre su origen y el mundo que la rodea, luchando por salvarlo. La versión remasterizada está disponible en PS5, y la Complete Edition en PS4.

Un entrenador con chaqueta azul levanta los brazos en un campo de fútbol con el texto 'FOOTBALL MANAGER 26 Console' en primer plano, ante un estadio lleno y un atardecer
En Football Manager 26 Console, gestiona tu club y vive el fútbol con gráficos y animaciones mejoradas. (PlayStation)
  • Football Manager 26 Console para PS5.

Toma el control de tu club y vive una experiencia de gestión futbolística realista, con gráficos avanzados y animaciones detalladas. Dirige cada aspecto del equipo, interviene activamente en partidos y disfruta la Premier League con licencia completa.

  • Warriors: Abyss para PS5 y PS4.

Comanda héroes históricos en este juego de acción roguelite. Enfréntate a hordas de enemigos, supera desafíos en el infierno y crea equipos con más de 100 personajes, combinando habilidades para sobrevivir y vencer.

  • Squirrel with a Gun para PS5.

Conviértete en una ardilla armada y siembra el caos en tu barrio. Resuelve acertijos, enfréntate a agentes y busca bellotas doradas en este juego de acción y plataformas repleto de humor.

Coche deportivo naranja en carretera tropical costera. Otros vehículos, palmeras, mar y montañas bajo cielo azul. Logo The Crew Motorfest
Corre con autos legendarios en un festival automovilístico en Hawái. (PlayStation)
  • The Casting of Frank Stone para PS5.

Sumérgete en una historia de terror interactiva ambientada en el universo de Dead by Daylight. Tus decisiones afectan el destino de los personajes en un pueblo marcado por un oscuro legado.

  • Monster Train para PS5.

Defiende tres campos de batalla a la vez en este roguelike estratégico de cartas. Mejora tu mazo y a tus monstruos, y enfrenta las fuerzas celestiales para restaurar el infierno.

  • Wild Arms 4 para PS5 y PS4.

Embárcate en una nueva aventura en Filgaia, un mundo postguerra. Esta versión mejorada del clásico de PlayStation 2 ofrece gráficos actualizados, retroceso, guardado rápido y filtros personalizados.

Qué es PlayStation Plus

PlayStation Plus es una suscripción de Sony para consolas PlayStation que brinda acceso al modo multijugador en línea, juegos gratuitos mensuales, ofertas especiales en la tienda digital y almacenamiento en la nube para partidas.

Un guerrero con armadura azul y dorado y una lanza se defiende de una multitud de figuras oscuras y manos amenazantes en un entorno púrpura y tenebroso
En este juego, lidera héroes históricos en un juego de acción roguelite. (PlayStation)

El servicio cuenta con distintos niveles, que permiten acceder a catálogos de juegos bajo demanda y pruebas de títulos completos. Está disponible para PS4 y PS5, y amplía las opciones y ventajas para los jugadores de PlayStation.

PlayStation Store cambia su apariencia

Sony ha lanzado una nueva actualización en la PlayStation Store de PS5, junto con recientes cambios en la interfaz de usuario de la consola.

Por ahora, estas modificaciones solo están disponibles para un grupo limitado de usuarios en distintas regiones, y la compañía no ha confirmado si llegarán a todos los usuarios ni cuándo ocurrirá una expansión global. No es una versión beta ni requiere inscripción en programas especiales para probar las novedades.

Entre los cambios más destacados, la pestaña ‘Explorar’ ha sido renovada. Ahora, la sección de ‘Lanzamientos recientes’ aparece en la parte superior y utiliza grandes íconos de video en lugar de las miniaturas habituales de los juegos.

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