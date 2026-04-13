Así serían las gafas inteligentes de Apple para evitar grabaciones sin consentimiento

Apple desarrolla gafas inteligentes con enfoque en privacidad para diferenciarse de las Meta Ray-Ban. (META)

Mientras que las Meta Ray-Ban han protagonizado controversias por la posibilidad de grabar sin consentimiento, Apple estaría desarrollando unas gafas inteligentes que tengan como prioridad cuidar la privacidad de los usuarios.

Según Bloogmberg, la empresa está trabajando en un nuevo dispositivo, y la privacidad sería un tema que abordarían para evitar polémicas, como las vividas por las gafas de Meta.

Un ejemplo, es el caso de una joven que acudió a una clínica de depilación y se encontró con que el trabajador llevaba puestas unas gafas inteligentes. Aunque la persona aseguró que las gafas estaban apagadas, la incertidumbre permaneció.

Cómo Apple reforzaría la privacidad de sus gafas inteligentes

El desarrollo de las gafas inteligentes de Apple, conocidas internamente como N50, apunta a evitar los errores de sus competidores. Según la filtración, la compañía planea lanzar el producto entre 2026 y 2027. La estrategia de Apple se centra en la confianza pública, una meta que busca alcanzar a través de un diseño que haga evidente cuándo el dispositivo está grabando.

La estrategia de Apple prioriza proteger la confianza del usuario implementando mecanismos anti-grabación encubierta en sus gafas inteligentes. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

La gran diferencia respecto a las Meta Ray-Ban radica en el sistema de notificación de grabación. Mientras que las gafas de Meta utilizan pequeños indicadores LED, Apple está experimentando con un sistema de iluminación más vistoso e integrado directamente en el módulo de la cámara.

Esto implica que, cuando las gafas graben o capturen información, una luz claramente visible lo indicará, dificultando el uso encubierto del dispositivo.

Limitaciones y retos de la propuesta de Apple

Aunque la intención de Apple es que la señal luminosa sea inequívoca, surgen dudas sobre si todos los usuarios sabrán interpretar estos indicadores. Las generaciones más jóvenes están más familiarizadas con este tipo de tecnología, pero no sucede lo mismo con personas mayores o ajenas al mundo digital.

Además, existe el antecedente de las Meta Ray-Ban, donde algunos usuarios recurrieron a accesorios, como los llamados “ghost dots”, para disimular o bloquear la luz de grabación.

El sistema de notificación de grabación de Apple supera en visibilidad y seguridad a los pequeños indicadores LED de las Meta Ray-Ban. (REUTERS/Carlos Barria)

Estas soluciones, aunque a menudo ineficaces debido a protecciones internas, reflejan un problema de fondo: la desconfianza generalizada respecto a la posibilidad de ser grabado sin consentimiento.

Si los usuarios buscan activamente ocultar las señales de grabación, la adopción masiva de las gafas inteligentes puede verse comprometida. Apple enfrenta el reto de diseñar un sistema que no pueda ser manipulado fácilmente, algo que aún está por verse.

Características técnicas y diseño de las gafas de Apple

Las gafas inteligentes en desarrollo por Apple se diferenciarán no solo por su enfoque en la privacidad, sino también por su diseño y la integración con el ecosistema de la marca.

El dispositivo funcionará principalmente como complemento del iPhone, permitiendo capturar fotos y videos, realizar llamadas, recibir notificaciones y controlar funciones mediante Siri, el asistente de voz que será mejorado en próximas versiones de iOS.

Apple está trabajando en varios estilos de montura, con al menos cuatro modelos en pruebas: una montura rectangular grande inspirada en las Ray-Ban Wayfarer, una rectangular más delgada similar a la que usa el CEO Tim Cook, y dos versiones ovaladas o circulares, una de ellas más pequeña y refinada. Los materiales seleccionados, como el acetato, prometen mayor durabilidad frente al plástico convencional.

La compañía planea lanzar sus gafas inteligentes entre 2026 y 2027, enfocándose primero en funciones básicas como fotos, video y llamadas. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

La cámara de las gafas de Apple será otro elemento distintivo. A diferencia de las lentes circulares de las Meta Ray-Ban, la compañía empleará lentes ovaladas orientadas verticalmente rodeadas por los mencionados indicadores luminosos. La personalización también será un punto fuerte, con opciones de acabado en negro, azul océano y marrón claro.

Aunque la expectativa es alta, las gafas de Apple aún están lejos de alcanzar el nivel de realidad aumentada ligera y con autonomía que la compañía persigue a largo plazo. La versión inicial, prevista para 2027, se centrará en funcionalidades básicas, con la promesa de evolucionar hacia dispositivos más potentes y discretos a medida que la tecnología lo permita.