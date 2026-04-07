Modelos Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) y Ray-Ban Meta Scriber Optics (Gen 2). META

Por fin unas gafas con IA pensadas para quienes usan lentes con medida, lo promete Meta. La compañía lanzó dos nuevos modelos de gafas inteligentes Ray-Ban especialmente diseñados para usuarios que requieren lentes graduadas.

Meta y EssilorLuxottica apuestan por las gafas inteligentes para usuarios con receta

Hasta ahora, las gafas inteligentes desarrolladas por Meta en colaboración con EssilorLuxottica SA ya admitían la posibilidad de incorporar lentes graduadas. Sin embargo, esta es la primera ocasión en la que ambas firmas lanzán modelos Ray-Ban pensados desde el inicio para quienes necesitan corrección visual.

El modelo Blayzer presenta una forma rectangular y se ofrecerá en tamaños estándar y grande, mientras que el Scriber destaca por su montura de líneas redondeadas.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ya había anticipado el interés de la compañía en gafas para usuarios que usan lentes con medida. REUTERS/Carlos Barría

Este movimiento no representa una nueva generación de gafas inteligentes de Meta, sino una expansión de su oferta orientada a un segmento que, hasta ahora, no contaba con productos diseñados específicamente para sus necesidades.

La estrategia busca consolidar la posición de Meta en el mercado de wearables inteligentes, donde la integración de inteligencia artificial se convierte en un elemento diferencial.

Los modelos enfocados en usuarios con receta, identificados bajo los nombres en clave Scriber y Blayzer, salieron a la luz tras su aparición en documentos presentados ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, según informó The Verge. Hasta el momento, no se habían revelado detalles específicos sobre su diseño ni sobre el enfoque en usuarios con lentes graduadas.

Meta ha anunciado el lanzamiento de las nuevas gafas inteligentes Ray-Ban Meta Blazer y Scriber. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ya había anticipado el interés de la compañía en este segmento. En una reciente conferencia sobre resultados, subrayó la magnitud del mercado potencial: “Miles de millones de personas usan gafas o lentes de contacto para corregir la visión”, y agregó que “es difícil imaginar un mundo dentro de unos años donde la mayoría de las gafas que use la gente no sean gafas con inteligencia artificial”.

Pertenecientes a la segunda generación, ambos modelos incorporan bisagras de sobreextensión, puntas de patillas ajustables y plaquetas nasales intercambiables, lo que permite un ajuste personalizado y cómodo para distintos tipos de rostro.

Competencia y futuro de las gafas inteligentes con IA

Meta ya ha logrado un éxito inicial con sus anteriores lanzamientos en la categoría de gafas inteligentes, una tendencia que otras empresas tecnológicas buscan emular. Apple, por ejemplo, planea lanzar sus propias gafas el próximo año, aunque en una primera etapa serán modelos sin pantalla ni funciones de realidad aumentada, de acuerdo con Bloomberg News.

Con la llegada de estos nuevos modelos, Meta refuerza su apuesta por la integración de la inteligencia artificial en productos cotidianos y adapta su catálogo a las necesidades de un público amplio y diverso.

Mark Zuckerberg es un programador y empresario estadounidense, mundialmente conocido por ser el cofundador y CEO de Meta. REUTERS/Carlos Barria

Las Ray-Ban Meta representan la nueva generación de gafas inteligentes creadas en conjunto por Meta (la compañía detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp) y EssilorLuxottica, fabricantes de la reconocida marca Ray-Ban. A diferencia de las voluminosas gafas de realidad virtual, estos dispositivos mantienen la estética clásica de unas gafas de sol o de vista, como el icónico modelo Wayfarer, pero incorporan tecnología avanzada discretamente en su estructura.

Entre sus principales innovaciones destaca una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles, ubicada en las esquinas de la montura. Esta permite capturar imágenes de alta calidad y grabar videos en resolución 1080p de hasta 60 segundos, todo desde la perspectiva del usuario.

El sistema de audio abierto está integrado en las patillas, con pequeños altavoces direccionales que ofrecen sonido nítido sin aislarte del entorno, permitiendo escuchar música, podcasts o llamadas sin dejar de oír lo que sucede alrededor.

Las gafas de sol Ray-Ban Meta se presentaron en el evento anual Meta Connect, celebrado en la sede de la compañía en Menlo Park, California. REUTERS/Manuel Orbegozo

Para asegurar una comunicación clara, las gafas incluyen cinco micrófonos que captan la voz de manera precisa, incluso en ambientes ruidosos o con viento, y graban audio envolvente para tus grabaciones.

Uno de los mayores avances es la integración de inteligencia artificial multimodal a través de Meta AI. El asistente de voz incorporado no solo responde a comandos de voz, sino que también analiza lo que el usuario está viendo. Puedes, por ejemplo, enfocar un cartel en otro idioma y pedir una traducción, consultar una receta a partir de ingredientes que tienes frente a ti o identificar monumentos, recibiendo la respuesta directamente en tu oído.

Otras funciones relevantes incluyen la capacidad de transmitir video en vivo a Instagram o Facebook, con la opción de escuchar los comentarios de los seguidores leídos por la IA en tiempo real. Además, las Ray-Ban Meta permiten incorporar lentes graduados, adaptándose a recetas para miopía, astigmatismo o lentes de transición que se oscurecen con el sol.