Apple desarrollaría gafas con inteligencia artificial en diversas monturas

Entre los prototipos se encuentran una montura rectangular grande inspirada en las clásicas Ray-Ban Wayfarer. (Fotógrafo: David Paul Morris/Bloomberg)

Apple estaría preparando su entrada al mercado de las gafas inteligentes con una estrategia que apuesta por la personalización y el diseño. Según el periodista Mark Gurman de Bloomberg, la compañía está probando al menos cuatro estilos distintos de montura y planea competir directamente con fabricantes como Meta.

Estas gafas, que contarán con inteligencia artificial integrada, buscan diferenciarse tanto por sus funciones como por su apariencia, en un segmento que muestra un crecimiento acelerado y mucho potencial.

Diversidad de estilos y tecnología en las gafas inteligentes de Apple

El equipo de diseño de Apple estaría trabajando en cuatro estilos de montura, cada uno disponible en varias opciones de color. Entre los prototipos se encuentran una montura rectangular grande inspirada en las clásicas Ray-Ban Wayfarer, una variante rectangular más delgada, un diseño ovalado o circular de mayor tamaño, y una opción ovalada más pequeña.

Apple estaría preparando su entrada al mercado de las gafas inteligentes con una estrategia que apuesta por la personalización y el diseño. REUTERS/Brendan McDermid

Esta variedad permitiría a los consumidores elegir un modelo que se adapte a sus preferencias personales, una apuesta por la personalización que no es común en los productos tecnológicos actuales.

Además del diseño, Apple estaría desarrollando un sistema de cámara innovador para sus gafas inteligentes. Según Gurman, una de las configuraciones incluye lentes ovaladas orientadas verticalmente rodeadas de luces, un detalle pensado para distinguir visualmente el producto frente a rivales como Meta.

Es pertinente señalar que el objetivo es que las gafas sean fácilmente reconocibles y destaquen en un mercado competitivo.

Apple estaría desarrollando un sistema de cámara innovador para sus gafas inteligentes. (Europa Press)

Funciones inteligentes y expectativas en el mercado de gafas con IA

Según los reportes, las gafas inteligentes de Apple estarían equipadas con cámaras para grabar videos y tomar fotos, además de micrófonos y altavoces para gestionar llamadas, escuchar notificaciones y reproducir música.

Se espera también que integren una IA multimodal capaz de responder a comandos mediante Siri, lo que ampliaría significativamente su funcionalidad y utilidad diaria.

El mercado de gafas inteligentes aún está en fase inicial, pero crece rápidamente. De acuerdo con Counterpoint Research, el segmento experimentó un crecimiento interanual del 139% en la segunda mitad de 2025, impulsado principalmente por la oferta de Meta.

Se espera también que integren una IA multimodal capaz de responder a comandos mediante Siri. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple anunciaría sus gafas a finales de este año o principios del próximo, con la intención de iniciar los envíos en 2027, consolidando así su apuesta por la innovación y el diseño en la nueva generación de dispositivos inteligentes.

Gafas inteligentes de Meta disponibles en versiones para lentes con medida

Meta ha presentado dos nuevos modelos de gafas inteligentes Ray-Ban diseñados especialmente para quienes necesitan lentes graduadas. Este lanzamiento responde a una demanda específica de usuarios que requieren corrección visual y buscan aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial en su día a día.

Hasta el momento, las gafas inteligentes desarrolladas junto a EssilorLuxottica SA permitían incorporar cristales con receta, pero no estaban concebidas desde el inicio para este segmento. Ahora, Meta y su socio han creado propuestas que priorizan las necesidades de quienes usan lentes con medida desde el diseño del producto.

Meta ha presentado sus primeras gafas con IA optimizadas para cristales graduados, con los modelos Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) y Ray-Ban Meta Scriber Optics (Gen 2). META

El modelo Blayzer se caracteriza por una forma rectangular y estará disponible en dos tamaños: estándar y grande. Por otro lado, la versión Scriber apuesta por una montura de líneas redondeadas, ampliando así las opciones para distintos gustos y preferencias.

Esta iniciativa no implica la llegada de una nueva generación tecnológica, sino la expansión de la gama actual de gafas inteligentes Ray-Ban. El objetivo es atender a un público que hasta ahora no contaba con alternativas pensadas específicamente para la corrección visual.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, ya había expresado el interés de la compañía en desarrollar productos adaptados para usuarios con lentes graduadas. La meta es fortalecer su presencia en el mercado de wearables inteligentes, donde la integración de inteligencia artificial representa un factor clave de diferenciación.