Tecno

Apple desarrollaría gafas con inteligencia artificial en diversas monturas

El equipo de diseño de la compañía estaría trabajando en cuatro estilos de montura, cada uno disponible en varias opciones de color

Guardar
Apple - gafas inteligentes - inteligencia artificial - montura - tecnología - 12 de abril
Entre los prototipos se encuentran una montura rectangular grande inspirada en las clásicas Ray-Ban Wayfarer. (Fotógrafo: David Paul Morris/Bloomberg)

Apple estaría preparando su entrada al mercado de las gafas inteligentes con una estrategia que apuesta por la personalización y el diseño. Según el periodista Mark Gurman de Bloomberg, la compañía está probando al menos cuatro estilos distintos de montura y planea competir directamente con fabricantes como Meta.

Estas gafas, que contarán con inteligencia artificial integrada, buscan diferenciarse tanto por sus funciones como por su apariencia, en un segmento que muestra un crecimiento acelerado y mucho potencial.

Diversidad de estilos y tecnología en las gafas inteligentes de Apple

El equipo de diseño de Apple estaría trabajando en cuatro estilos de montura, cada uno disponible en varias opciones de color. Entre los prototipos se encuentran una montura rectangular grande inspirada en las clásicas Ray-Ban Wayfarer, una variante rectangular más delgada, un diseño ovalado o circular de mayor tamaño, y una opción ovalada más pequeña.

Apple estaría preparando su entrada al mercado de las gafas inteligentes con una estrategia que apuesta por la personalización y el diseño. REUTERS/Brendan McDermid
Apple estaría preparando su entrada al mercado de las gafas inteligentes con una estrategia que apuesta por la personalización y el diseño. REUTERS/Brendan McDermid

Esta variedad permitiría a los consumidores elegir un modelo que se adapte a sus preferencias personales, una apuesta por la personalización que no es común en los productos tecnológicos actuales.

Además del diseño, Apple estaría desarrollando un sistema de cámara innovador para sus gafas inteligentes. Según Gurman, una de las configuraciones incluye lentes ovaladas orientadas verticalmente rodeadas de luces, un detalle pensado para distinguir visualmente el producto frente a rivales como Meta.

Es pertinente señalar que el objetivo es que las gafas sean fácilmente reconocibles y destaquen en un mercado competitivo.

Apple estaría desarrollando un sistema de cámara innovador para sus gafas inteligentes. (Europa Press)
Apple estaría desarrollando un sistema de cámara innovador para sus gafas inteligentes. (Europa Press)

Funciones inteligentes y expectativas en el mercado de gafas con IA

Según los reportes, las gafas inteligentes de Apple estarían equipadas con cámaras para grabar videos y tomar fotos, además de micrófonos y altavoces para gestionar llamadas, escuchar notificaciones y reproducir música.

Se espera también que integren una IA multimodal capaz de responder a comandos mediante Siri, lo que ampliaría significativamente su funcionalidad y utilidad diaria.

El mercado de gafas inteligentes aún está en fase inicial, pero crece rápidamente. De acuerdo con Counterpoint Research, el segmento experimentó un crecimiento interanual del 139% en la segunda mitad de 2025, impulsado principalmente por la oferta de Meta.

Ilustración realista de una computadora portátil en un escritorio con "IA" en rojo en la pantalla, junto a código desordenado y símbolos de advertencia.
Se espera también que integren una IA multimodal capaz de responder a comandos mediante Siri. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple anunciaría sus gafas a finales de este año o principios del próximo, con la intención de iniciar los envíos en 2027, consolidando así su apuesta por la innovación y el diseño en la nueva generación de dispositivos inteligentes.

Gafas inteligentes de Meta disponibles en versiones para lentes con medida

Meta ha presentado dos nuevos modelos de gafas inteligentes Ray-Ban diseñados especialmente para quienes necesitan lentes graduadas. Este lanzamiento responde a una demanda específica de usuarios que requieren corrección visual y buscan aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial en su día a día.

Hasta el momento, las gafas inteligentes desarrolladas junto a EssilorLuxottica SA permitían incorporar cristales con receta, pero no estaban concebidas desde el inicio para este segmento. Ahora, Meta y su socio han creado propuestas que priorizan las necesidades de quienes usan lentes con medida desde el diseño del producto.

Meta ha presentado sus primeras gafas con IA optimizadas para cristales graduados, con los modelos Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) y Ray-Ban Meta Scriber Optics (Gen 2). META
Meta ha presentado sus primeras gafas con IA optimizadas para cristales graduados, con los modelos Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) y Ray-Ban Meta Scriber Optics (Gen 2). META

El modelo Blayzer se caracteriza por una forma rectangular y estará disponible en dos tamaños: estándar y grande. Por otro lado, la versión Scriber apuesta por una montura de líneas redondeadas, ampliando así las opciones para distintos gustos y preferencias.

Esta iniciativa no implica la llegada de una nueva generación tecnológica, sino la expansión de la gama actual de gafas inteligentes Ray-Ban. El objetivo es atender a un público que hasta ahora no contaba con alternativas pensadas específicamente para la corrección visual.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, ya había expresado el interés de la compañía en desarrollar productos adaptados para usuarios con lentes graduadas. La meta es fortalecer su presencia en el mercado de wearables inteligentes, donde la integración de inteligencia artificial representa un factor clave de diferenciación.

Temas Relacionados

AppleGafas inteligentesInteligencia artificialLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Ventajas ocultas de los auriculares con cable: cinco argumentos para preferirlos

Según la IA de Google, hay razones técnicas, económicas y prácticas que explican por qué estos auriculares se mantienen como una opción relevante

Ventajas ocultas de los auriculares con cable: cinco argumentos para preferirlos

¿Enlace dudoso? Así puedes comprobar si es seguro antes de ingresar

Es posible inspeccionar el código fuente de la web para analizar cómo está construido el enlace

¿Enlace dudoso? Así puedes comprobar si es seguro antes de ingresar

PlayStation Store recibe ajustes visuales tras el lanzamiento de la nueva interfaz de PS5

Ahora, la categoría “Lanzamientos recientes” se ubica en la parte superior y presenta grandes iconos de video en lugar de las miniaturas de juegos tradicionales

PlayStation Store recibe ajustes visuales tras el lanzamiento de la nueva interfaz de PS5

Qué significa mirar el celular frecuentemente durante día, según la IA

Según Gemini, no se trata solo de falta de fuerza de voluntad o “adicción” en el sentido estricto

Qué significa mirar el celular frecuentemente durante día, según la IA

La tecnología solar que aprovecha la lluvia: paneles que producen energía con gotas

Cada vez que una gota impacta la superficie del módulo solar, se genera una pequeña descarga eléctrica

La tecnología solar que aprovecha la lluvia: paneles que producen energía con gotas
DEPORTES
La contundente respuesta de Gustavo Costas sobre la expulsión de Marcos Rojo en la derrota de Racing ante River

La contundente respuesta de Gustavo Costas sobre la expulsión de Marcos Rojo en la derrota de Racing ante River

13 frases de Coudet tras la victoria ante Racing: qué le falta a River, elogio a Costas y la rotación antes de jugar con Boca

Los mejores memes del triunfo de River ante Racing: de las rachas de Coudet y Beltrán a la nueva expulsión de Marcos Rojo

El termómetro del Cilindro durante Racing-River: la reacción del público hacia Coudet y Moreno, y el cántico para Acuña y Salas

Tras el triunfo de River sobre Racing, así quedaron las tablas del Torneo Apertura

TELESHOW
Anunciaron a la actriz de telenovelas de fama internacional que llegará a Gran Hermano en el lugar de Andrea del Boca

Anunciaron a la actriz de telenovelas de fama internacional que llegará a Gran Hermano en el lugar de Andrea del Boca

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira celebraron el segundo cumpleaños de su hijo Beltrán con una fiesta soñada

La tajante decisión que tomó Paula Chaves después de su pelea con Zaira Nara: “Una de mis hijas era su ahijada”

La euforia de Tini Stoessel por el show de Justin Bieber en Coachella: el video de su reacción

Mirtha Legrand recordó su pelea con Andrea del Boca y cuestionó la actitud que tuvo con ella en el entierro de Romina Yan

INFOBAE AMÉRICA

El cambio en las Américas solo se consolida con la terminación de las dictaduras

El cambio en las Américas solo se consolida con la terminación de las dictaduras

El precio del petróleo subió y supera los 100 dólares tras las fallidas negociaciones entre EEUU e Irán

Péter Magyar aseguró que Hungría volverá a ser un fuerte aliado de la Unión Europea y la OTAN tras su victoria electoral

El obispo nicaragüense Silvio Báez denunció desde el exilio que los regímenes que obligan al destierro “son enemigos de la paz”

Estados Unidos iniciará el lunes el bloqueo de todos los puertos iraníes