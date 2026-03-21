Rechazar o ignorar llamadas no evita el spam: expertos explican cómo protegerse de las llamadas no deseadas

Las llamadas spam son intentos no solicitados de contacto, generalmente con fines comerciales o fraudulentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si recibes llamadas spam con frecuencia y ya has intentado rechazarlas, ignorarlas o contestar sin hablar, pero estas persisten, existe un método que, según expertos, es verdaderamente efectivo para detener este tipo de comunicaciones.

Kaspersky, la empresa de ciberseguridad, indica que la única alternativa eficaz es bloquear estos números telefónicos.

Evitar la interacción con llamadas spam, y sobre todo impedir que lleguen a tu dispositivo, es fundamental por tres motivos: reduce el riesgo de estafas y delitos, impide que tu número se difunda aún más y ahorra tiempo y estrés.

Por qué es más efectivo bloquear las llamadas spam

Bloquear los números de llamadas no deseadas es fundamental para proteger tanto la seguridad personal como la tranquilidad diaria, explica la compañía de ciberseguridad mencionada.

Este tipo de llamadas puede provenir de números desconocidos o identificados como “no deseados”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque se tenga precaución con el uso del teléfono y la actividad en línea, existen múltiples formas en que los spammers pueden obtener un número: desde la suscripción a servicios, el llenado de formularios en línea, hasta la compraventa de datos o la infección de dispositivos con malware.

La importancia de bloquear estos números radica en tres aspectos clave. En primer lugar, reduce el riesgo de estafas y delitos, ya que limita las oportunidades de los ciberdelincuentes para realizar fraudes, intentos de phishing, monitoreo no autorizado o robo de identidad a través de llamadas.

En segundo lugar, impide que el número siga circulando entre redes de estafadores, quienes suelen compartir listas de teléfonos receptivos a llamadas no deseadas.

En Android, los usuarios pueden escoger bloquear este tipo de llamadas. REUTERS/Bruna Casas

Finalmente, ahorra tiempo y disminuye el estrés, al evitar interrupciones constantes y la preocupación de ser contactado por personas con intenciones maliciosas.

Cómo bloquear llamadas spam o no deseadas

Para detener las llamadas no deseadas en un iPhone, puedes activar la función Silenciar llamadas desconocidas, que envía directamente al buzón de voz las llamadas de números no guardados en tus contactos.

Para habilitar esta opción, accede a la sección Teléfono en la configuración del dispositivo y activa el interruptor Silenciar llamadas desconocidas. Además, es recomendable revisar periódicamente la lista de Recientes para asegurarte de que no se hayan filtrado llamadas legítimas.

En diversos sistemas operativos, los usuarios pueden optar por reducir este tipo de comunicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En dispositivos Android, es posible bloquear números individuales desde la pestaña Recientes: toca el avatar del remitente (evita presionar el ícono del teléfono para no devolver la llamada), selecciona los tres puntos en la esquina superior derecha y elige Bloquear números en el menú desplegable.

También puedes informar el número como spam en este proceso. Para una protección más amplia, activa las funciones de identificación de llamadas y protección contra spam en la configuración de la aplicación Teléfono.

Estas incluyen “Ver identificador de llamadas no deseadas” para identificar números sospechosos y “Filtrar llamadas no deseadas” para evitar que lleguen a tu dispositivo; las llamadas bloqueadas seguirán apareciendo en el historial, pero no interrumpirán.

Esta configuración es recomendada si se desea reducir el spam telefónico. (Apple)

Qué otras medidas tomas para evitar las llamadas spam o no deseadas

Aunque las funciones integradas de bloqueo ayudan a reducir las llamadas no deseadas, ninguna garantiza una protección total. Para mayor eficacia, es recomendable combinar varias estrategias.

Primero, activa los servicios de filtrado de llamadas que ofrecen los operadores de telefonía móvil; suelen ser gratuitos y añaden una capa adicional de protección basada en la experiencia del proveedor.

Segundo, registra tu número en los listados nacionales de “no llamar”, lo que limita la cantidad de llamadas legales de telemarketing y organizaciones autorizadas, aunque no elimina por completo el spam.

Registrar el número en listas nacionales de “no llamar” puede limitar el contacto de vendedores autorizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no es tan útil rechazar o ignorar las llamadas spam

Rechazar o ignorar las llamadas spam no es suficiente para detener este tipo de comunicaciones porque, al hacerlo, el número sigue recibiendo intentos de contacto.

Los sistemas automáticos utilizados por los spammers pueden interpretar que la línea está activa, lo que incentiva a continuar llamando o incluso a compartir el número con otras redes de estafadores.

Además, simplemente ignorar la llamada no elimina la posibilidad de recibir nuevas llamadas desde diferentes números.