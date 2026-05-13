Tecno

Windows 11 estaría preparando una actualización para mejorar hasta un 70% su velocidad

La función activa breves impulsos en la frecuencia del procesador para ejecutar tareas prioritarias más rápido

Guardar
Google icon
Un monitor de ordenador muestra el Explorador de Archivos de Windows 11 con las unidades de disco duro (C: y D:) y las carpetas principales en una mesa de madera.
Windows 11 busca mejorar su respuesta para incentivar a más usuarios a migrar desde Windows 10. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft está trabajando en una nueva actualización para Windows 11 que podría representar un salto significativo en la velocidad del sistema operativo, informó Windows Central. Según este portal especializado, la gigante tecnológica está desarrollando un modo de alto rendimiento denominado Low Latency Profile, que promete acelerar el arranque de aplicaciones e interfaces hasta en un 70%.

¿En qué consiste el nuevo modo?

El Low Latency Profile es una función que aumenta la frecuencia máxima del procesador en ráfagas cortas, permitiendo ejecutar más operaciones por segundo justo en el momento en que el usuario inicia una aplicación o carga una interfaz.

PUBLICIDAD

Las pruebas realizadas por miembros del Windows Insider Program indican que este impulso en el procesador dura entre uno y tres segundos y se activa automáticamente al abrir tareas consideradas prioritarias.

El modo de alto rendimiento será automático y no podrá ser desactivado por el usuario final. (Europa Press)
El modo de alto rendimiento será automático y no podrá ser desactivado por el usuario final. (Europa Press)

El resultado, según los reportes, es una mejora de hasta un 40% en los tiempos de carga de aplicaciones y un 70% en el lanzamiento de interfaces del sistema. El modo de bajo retardo se activa en aplicaciones de Microsoft como Edge y Outlook, así como en menús desplegables como el menú de inicio y también en varias aplicaciones de terceros, aunque todavía no se ha especificado cuál es el criterio para definir esos “procesos prioritarios”.

PUBLICIDAD

Parte del proyecto Windows K2

Esta actualización forma parte del proyecto Windows K2, una iniciativa de Microsoft centrada en aumentar el rendimiento y la capacidad de respuesta de Windows 11. El objetivo es revertir la tibia recepción inicial del sistema operativo y ofrecer a los usuarios motivos de peso para migrar desde versiones anteriores.

Aunque el soporte para Windows 10 finalizará en octubre de 2025, cerca de 1.000 millones de computadoras seguían utilizando esa versión a finales del año pasado, lo que representa aproximadamente el 43% de las máquinas con Windows en todo el mundo. Actualmente, solo el 70% de los dispositivos activos han adoptado Windows 11, según datos de abril de 2026.

El nuevo Low Latency Profile aumentará la velocidad de carga de apps y menús en Windows 11. (Europa Press)
El nuevo Low Latency Profile aumentará la velocidad de carga de apps y menús en Windows 11. (Europa Press)

Seguridad y adopción: los desafíos de Microsoft

El bajo ritmo de adopción de Windows 11 supone un problema de seguridad, ya que los equipos que sigan usando Windows 10 quedarán expuestos a vulnerabilidades que no se corregirán tras el fin del programa de actualizaciones extendidas. Por eso, desde Microsoft se busca incentivar la actualización con novedades que mejoren la experiencia y protejan a los usuarios.

Actualizar a Windows 11, o incluso optar por un sistema operativo alternativo, es la mejor manera de mantener los equipos protegidos y actualizados frente a amenazas emergentes.

Los testers del programa Insider destacan que el Low Latency Profile se activa automáticamente, no es posible desactivarlo manualmente y permanece invisible para el usuario. Según las fuentes consultadas por Windows Central, el impacto sobre la batería y la temperatura del equipo es “mínimo”, ya que el aumento de la frecuencia del procesador solo se mantiene durante unos segundos para ejecutar tareas específicas.

Se estima que aún 1.000 millones de computadoras siguen utilizando Windows 10 pese al fin próximo de su soporte por parte de Microsoft. (Europa Press)
Se estima que aún 1.000 millones de computadoras siguen utilizando Windows 10 pese al fin próximo de su soporte por parte de Microsoft. (Europa Press)

Con esta actualización, Microsoft busca que Windows 11 se perciba como un sistema mucho más ágil y moderno. Si la función cumple con las expectativas, podría marcar la diferencia para millones de usuarios, facilitando la transición desde sistemas operativos anteriores y reforzando la posición de Windows 11 en el mercado.

Temas Relacionados

Windows 11MicrosoftSistema operativoComputadoraTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Google anuncia Googlebook, el sucesor del Chromebook: todo lo que se sabe sobre este portátil con Gemini

Una de las novedades es la función Create your Widget, que permitirá a los usuarios generar widgets personalizados a partir de instrucciones en lenguaje natural

Google anuncia Googlebook, el sucesor del Chromebook: todo lo que se sabe sobre este portátil con Gemini

Resistente a la radiación y 500 veces más potente: así es el nuevo chip que la NASA quiere usar en vuelos espaciales

El procesador permitirá que futuras naves analicen entornos y gestionen emergencias sin depender de la Tierra

Resistente a la radiación y 500 veces más potente: así es el nuevo chip que la NASA quiere usar en vuelos espaciales

Snapseed renace bajo Google: edición inteligente y máscaras automáticas totalmente gratis

Uno de los cambios más destacados en Snapseed 4.0 es la optimización de la interfaz. La app ofrece una respuesta más ágil al abrir archivos

Snapseed renace bajo Google: edición inteligente y máscaras automáticas totalmente gratis

Así es GDo1, el nuevo robot ‘transformer’ listo para ser tripulado

El robot, fabricado en aleación de alta resistencia, pesa 500 kilos e integra tecnología para aplicaciones civiles

Así es GDo1, el nuevo robot ‘transformer’ listo para ser tripulado

Google dice que Chrome te ayuda a navegar: el dato es que ahora lo hace en tu lugar

Auto browse llega a Android en junio y redefine qué es un navegador: ahora reserva, compra y completa tareas por el usuario, en la apuesta más fuerte de Google por la web agéntica

Google dice que Chrome te ayuda a navegar: el dato es que ahora lo hace en tu lugar

DEPORTES

“¡De pedo no se rompió!”: Tagliafico hizo volar una cámara cuando le tocó su figurita del Mundial en una transmisión en vivo

“¡De pedo no se rompió!”: Tagliafico hizo volar una cámara cuando le tocó su figurita del Mundial en una transmisión en vivo

Difundieron el ranking de los salarios más altos de la MLS: en qué puesto se encuentran Messi y De Paul

Los dos gigantes de América que están interesados en Icardi y el plan del Galatasaray para seducirlo

Los convocados de River Plate para los cuartos de final ante Gimnasia: dos ausencias sorpresivas y el posible once inicial

Con 14 jugadores del fútbol argentino, los 55 elegidos de Gustavo Alfaro para la prelista de Paraguay de cara al Mundial

TELESHOW

Zaira Nara confesó la reacción de sus hijos por el rumor de romance con Bauleti: “En la escuela les dicen que es el papá”

Zaira Nara confesó la reacción de sus hijos por el rumor de romance con Bauleti: “En la escuela les dicen que es el papá”

Damián Betular sorprendió contando que colecciona figuritas del Mundial y está a punto de completar el álbum

Santiago del Moro anunció los importantes cambios que se vienen en Gran Hermano: repechaje, eliminados y jugadores nuevos

Yanina Latorre reveló que Wanda Nara tendría un nuevo novio, famoso y más joven que ella

Mica Viciconte cuestionó a Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano: “Es lo menos humilde de la Argentina”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana busca atraer inversiones en el Congreso Mundial de Zonas Francas

República Dominicana busca atraer inversiones en el Congreso Mundial de Zonas Francas

Sobrecarga laboral de enfermeras obliga al gobierno panameño a nombrar más personal

El gobierno de Guatemala presenta a funcionarios dominicanos su política de reintegración con enfoque en derechos humanos

La Unión Europea y el Reino Unido preparan una misión en Ormuz para proteger el flujo mundial de petróleo tras el bloqueo iraní

Estados Unidos elevó a USD 29.000 millones el gasto de la guerra contra Irán y advirtió que la cifra seguirá creciendo