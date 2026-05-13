Windows 11 estaría preparando una actualización para mejorar hasta un 70% su velocidad

Windows 11 busca mejorar su respuesta para incentivar a más usuarios a migrar desde Windows 10. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft está trabajando en una nueva actualización para Windows 11 que podría representar un salto significativo en la velocidad del sistema operativo, informó Windows Central. Según este portal especializado, la gigante tecnológica está desarrollando un modo de alto rendimiento denominado Low Latency Profile, que promete acelerar el arranque de aplicaciones e interfaces hasta en un 70%.

¿En qué consiste el nuevo modo?

El Low Latency Profile es una función que aumenta la frecuencia máxima del procesador en ráfagas cortas, permitiendo ejecutar más operaciones por segundo justo en el momento en que el usuario inicia una aplicación o carga una interfaz.

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Las pruebas realizadas por miembros del Windows Insider Program indican que este impulso en el procesador dura entre uno y tres segundos y se activa automáticamente al abrir tareas consideradas prioritarias.

El modo de alto rendimiento será automático y no podrá ser desactivado por el usuario final. (Europa Press)

El resultado, según los reportes, es una mejora de hasta un 40% en los tiempos de carga de aplicaciones y un 70% en el lanzamiento de interfaces del sistema. El modo de bajo retardo se activa en aplicaciones de Microsoft como Edge y Outlook, así como en menús desplegables como el menú de inicio y también en varias aplicaciones de terceros, aunque todavía no se ha especificado cuál es el criterio para definir esos “procesos prioritarios”.

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Parte del proyecto Windows K2

Esta actualización forma parte del proyecto Windows K2, una iniciativa de Microsoft centrada en aumentar el rendimiento y la capacidad de respuesta de Windows 11. El objetivo es revertir la tibia recepción inicial del sistema operativo y ofrecer a los usuarios motivos de peso para migrar desde versiones anteriores.

Aunque el soporte para Windows 10 finalizará en octubre de 2025, cerca de 1.000 millones de computadoras seguían utilizando esa versión a finales del año pasado, lo que representa aproximadamente el 43% de las máquinas con Windows en todo el mundo. Actualmente, solo el 70% de los dispositivos activos han adoptado Windows 11, según datos de abril de 2026.

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El nuevo Low Latency Profile aumentará la velocidad de carga de apps y menús en Windows 11. (Europa Press)

Seguridad y adopción: los desafíos de Microsoft

El bajo ritmo de adopción de Windows 11 supone un problema de seguridad, ya que los equipos que sigan usando Windows 10 quedarán expuestos a vulnerabilidades que no se corregirán tras el fin del programa de actualizaciones extendidas. Por eso, desde Microsoft se busca incentivar la actualización con novedades que mejoren la experiencia y protejan a los usuarios.

Actualizar a Windows 11, o incluso optar por un sistema operativo alternativo, es la mejor manera de mantener los equipos protegidos y actualizados frente a amenazas emergentes.

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Los testers del programa Insider destacan que el Low Latency Profile se activa automáticamente, no es posible desactivarlo manualmente y permanece invisible para el usuario. Según las fuentes consultadas por Windows Central, el impacto sobre la batería y la temperatura del equipo es “mínimo”, ya que el aumento de la frecuencia del procesador solo se mantiene durante unos segundos para ejecutar tareas específicas.

Se estima que aún 1.000 millones de computadoras siguen utilizando Windows 10 pese al fin próximo de su soporte por parte de Microsoft. (Europa Press)

Con esta actualización, Microsoft busca que Windows 11 se perciba como un sistema mucho más ágil y moderno. Si la función cumple con las expectativas, podría marcar la diferencia para millones de usuarios, facilitando la transición desde sistemas operativos anteriores y reforzando la posición de Windows 11 en el mercado.

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