Steam regala dos nuevos juegos gratis por tiempo limitado: cómo reclamarlos antes del 13 de mayo

Steam regala dos juegos esta semana: cómo descargarlos gratis y sumarlos a tu biblioteca digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El catálogo de juegos gratuitos en Steam continúa creciendo y, esta semana, la plataforma sorprende con la oferta de dos nuevos títulos sin costo para todos los usuarios. Just Move Fall Dungeon Endless Abyss y Living Battle están disponibles para su descarga permanente, pero solo por tiempo limitado: el primero puede reclamarse hasta el 13 de mayo y el segundo hasta el 12 de mayo.

La relevancia de estas campañas radica en que permiten acceder a títulos de calidad de forma legal y sencilla, fomentando la experimentación y el apoyo a estudios emergentes. Además, el formato digital elimina barreras geográficas y hace que más jugadores puedan disfrutar de lanzamientos globales en simultáneo.

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Cuáles son los juegos gratis en Steam esta semana

Añade a tu biblioteca dos experiencias únicas, sigue la guía paso a paso y comparte las promociones con amigos para disfrutar juntos del gaming sin costo alguno y apoyar la diversidad en la industria

Living Battle: inspirado en la fórmula de mundo abierto y acción de GTA, Living Battle permite a los jugadores explorar la ciudad, robar vehículos, participar en tiroteos y cumplir misiones variadas. Es una propuesta que combina conducción, caos y libertad para afrontar desafíos a tu ritmo. Solo estará disponible gratis hasta las 19:00 del 12 de mayo.

Just Move Fall Dungeon Endless Abyss: este juego tipo roguelike sigue la estela de Vampire Survivors. El reto es avanzar por una mazmorra, enfrentando oleadas de enemigos y sobreviviendo el mayor tiempo posible. Su jugabilidad directa y adictiva lo convierte en un título ideal para quienes disfrutan de la acción y la progresión constante. La promoción estará activa hasta las 19:00 (hora peninsular española) del 13 de mayo.

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Cómo descargar los juegos gratuitos en Steam: guía paso a paso

Accede a tu cuenta de Steam: Ingresa en la aplicación de Steam en tu PC o a través de store.steampowered.com. Busca los juegos gratuitos: Utiliza la barra de búsqueda para localizar cada título o explora la sección de juegos gratuitos y novedades. Añade los juegos a tu biblioteca: Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” mientras el precio esté en 0,00 euros o dólares. Confirma la adquisición: Tras este paso, el juego quedará guardado de forma permanente en tu biblioteca y podrás instalarlo cuando desees, incluso después de que finalice la promoción.

Consejos para aprovechar al máximo las promociones de Steam

Para no perder oportunidades, revisa periódicamente la sección de juegos gratuitos y las ofertas especiales, ya que algunas promociones pueden cambiar sin previo aviso y títulos gratuitos pueden pasar a ser de pago en cualquier momento. Activa las notificaciones en Steam para recibir alertas inmediatas sobre nuevos lanzamientos y campañas de descuento, asegurando que no se te escapen ofertas interesantes.

Aprovecha la oferta digital, prueba títulos independientes y mantente atento a las actualizaciones para no perderte ninguna oportunidad de ampliar tu catálogo de videojuegos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explora títulos recomendados y juegos relacionados, ya que muchas veces una promoción viene acompañada de descuentos adicionales en otros juegos del mismo desarrollador o género.

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Compartir estas promociones con amigos puede hacer la experiencia más divertida, permitiendo descubrir juntos propuestas que tal vez no habrías probado por iniciativa propia.

El auge del formato digital y el cambio de paradigma en gaming

El éxito del formato digital en la industria del videojuego se debe a la inmediatez, la accesibilidad global y la rentabilidad para empresas y usuarios. La posibilidad de predescargar títulos, acceder a un catálogo infinito sin las limitaciones físicas de una tienda y recibir actualizaciones constantes ha revolucionado los hábitos de consumo.

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Plataformas como Steam, además, han popularizado modelos de suscripción y servicios como Game Pass, donde el usuario paga por acceso y no por propiedad.

No te pierdas los juegos gratis de la semana en Steam: acción y mundo abierto al alcance de un clic - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, este modelo tiene su contracara. Al adquirir un juego digital, se compra una licencia de uso, no el producto en sí. Si la tienda cierra, pierde la licencia o la cuenta es baneada, la biblioteca puede desaparecer. Además, no hay valor de reventa y la preservación digital depende de los servidores y las políticas de cada plataforma.

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La publicación frecuente de juegos gratuitos en Steam impulsa la experimentación y apoya a estudios independientes. Reclamar estos títulos es una forma inteligente de diversificar tu catálogo, probar nuevas mecánicas y mantener la experiencia de gaming dinámica y enriquecedora.

Antes del 13 de mayo, revisa tu cuenta y añade estos juegos gratis para disfrutar de nuevas aventuras en tu PC sin gastar dinero. Steam sigue siendo el referente para quienes buscan variedad, creatividad y acceso global en el mundo de los videojuegos digitales.

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