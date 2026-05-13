Aumentan las ofertas para comprar un auto 0 km: una por una, todas las opciones de financiación a tasa 0%

La caída de ventas de abril motivó que las automotrices salgan a ofrecer mayores plazos y montos para comprar con financiación a tasa 0%. (Imagen ilustrativa Infobae)

La baja del 13,6% en las ventas de autos 0 km registrada en abril motivó que la mayoría de las automotrices argentinas se vean obligadas aumentar su presupuesto destinado a promover las operaciones e intentar recuperar el impulso que se había visto en marzo, el único mes de este año con cifras mejores que las de 2025.

Una gran parte de esa inversión que hacen las marcas está puesta en mantener las listas de precios sin aumentos a pesar de la inflación todavía cercana a los 3 puntos, o incluso a bajar el precio de algunos modelos como viene ocurriendo en los últimos tres meses, especialmente después de la eliminación del impuesto interno.

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Sin embargo, una de las herramientas que mayores ventas tracciona actualmente es la financiación de una porción considerable del precio de los vehículos con tasas subsidiadas, comúnmente conocidas como “tasa cero” aunque también las hay con tasas menores a las del mercado financiero, lo que insume un aporte de capital por parte de fabricantes y concesionarios para hacer más accesible la compra de un vehículo nuevo a los usuarios.

El Fiat Cronos es uno de los modelos que tiene el mayor volumen de unidades vendidas por financiación prendaria de la marca

Las ofertas de mayo

Stellantis fue una de las automotrices que amplió sus ofertas. En la marca Fiat, con dos financiaciones destacadas: una con una TNA del 0% a 18 meses y un monto máximo de financiación de $18.000.000, y otra a 12 meses, con un monto máximo mayo de $24.000.000. También se ofrece una alternativa con créditos UVA a 36 meses con tasa 0%, que permite financiar hasta 30.000.000 de pesos.

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Independientemente de esos planes generales, para los modelos Cronos, Pulse, Fastback y Toro, se pueden financiar hasta $28.000.000 a 18 meses con una TNA del 0%, para el Fiat 600 Hybrid dos opciones distintas. Una de $20.000.000 a 24 meses y la segunda, de hasta $30.000.000 a 12 meses. Finalmente, para la pickup Titano hay una línea de crédito especial a tasa fija, con financiación de hasta $35.000.000 a 12 meses y una TNA del 0 por ciento.

Peugeot, por su parte, tiene la conocida Tasa Express del 0% hasta 18 meses, con un monto máximo financiable de $16.000.000 disponible para toda la gama de productos, o la opción de Créditos UVA, disponibles a 24 meses con tasa 0% para financiar hasta 24.000.000 de pesos. Como complemento, los Peugeot 208 y 2008 tienen una Tasa Exclusiva del 0% hasta 24 meses con un monto máximo de financiación de 20.000.000 de pesos.

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Citroën es la marca de Stellantis que tiene los planes con mayor monto y plazo de pago financiado

Citroën comparte el mismo esquema que Peugeot en relación con la Tasa Express, aunque en esta marca el monto es más elevado y llega hasta los $18.000.000, y en la opción de crédito UVA amplía sus plazos y montos, alcanzando los 36 meses (3 años) y hasta 30.000.000 de pesos. La Tasa Exclusiva, en tanto, tiene una alternativa TNA 0% a 18 meses para financiar hasta un máximo de $20.000.000 para los modelos Basalt Dark Edition y Basalt Shine, Aircross Shine y Aircross XTR.

En las otras marcas de Stellantis, Jeep y RAM ofrecen una financiación con una tasa fija de 0% a 12 meses hasta $24.000.000, y a 18 meses con un monto máximo de 18.000.000 de pesos. La opción de préstamos UVA tiene disponible con una tasa del 0% a 12 meses y un monto financiable de hasta 30.000.000 de pesos.

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Sin embargo, este mes hay una bonificación adicional para algunos modelos específicos. El Jeep Renegade Longitude con un precio de $43.500.000 (precio de lista $50.910.000), el Renegade Serie S en $44.500.000 (lista de $52.060.000), el Jeep Compass Blackhawk en $64.300.000 ($72.930.000 precio oficial) y el Jeep Commander Limited en $59.900.000 (en lista es de $68.500.000).

El Jeep Renegade Serie S es uno de los modelos que, además de financiación, tiene una bonificación de precio en mayo

RAM, por su lado, tiene también una oferta especial para la pickup Dakota, que tiene una bonificación de $1.700.000 este mes y se ofrece una financiación exclusiva de hasta $35.000.000 con tasa fija 0% a 12 meses. Mientras que la pickup compacta Rampage tiene un beneficio de $8.000.000 aplicable a todas sus versiones.

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General Motors amplió también su oferta de financiación a tasa 0%, sumando a las ofertas que ya tenía en Onix, Onix Plus y Tracker, los modelos Spin y S10, Montana, Trailblazer y Captiva PHEV. Los montos y plazos para mayo son variables en cada modelo.

Onix y Onix Plus ofrecen financiación en 12, 18 y 24 meses a tasa 0% por montos de $25.000.000, $22.000.000 y $20.000.000, con la posibilidad de pagar la primera cuota a los 60 días para el primer caso. Tracker también tiene planes a un año, un año y medio y dos años de plazos con montos de $27.000.000, $23.000.000 y $16.000.000 respectivamente con la alternativa del diferimiento mencionado en el plan más corto.

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Chevrolet aumentó la oferta de modelos y plazos para financiar sin interés toda la gama de su portafolio

Para los Chevrolet Spin y Montana tienen financiación a 12 y 18 meses y la primera cuota diferida. En el caso de Spin son $20.00.000 y $18.000.000 respectivamente y en Montana son 30.000.000 y 18.000.000 de pesos. La pickup S10 y Trailblazer tienen también esos mismos plazos pero con montos máximos distintos según la versión en el caso de las camionetas.

En tanto que los autos electrificados se pueden comprar financiando $15.000.000 en 12 meses para el Spark EUV, y con mayores opciones para el Captiva PHEV, ya que se pueden financiar en 12 y 18 meses por montos que van desde los $30.000.000 y los $26.500.000 respectivamente. Por último, la pickup Chevrolet Silverado se puede comprar financiando hasta $20.000.000 en 12 meses de plazo.

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Renault es otra de las marcas que subió su oferta de financiación en mayo. Una de sus opciones es la de su compañía financiera Mobilize Financial Services, con cuotas fijas en pesos y a tasa 0%, de acuerdo al siguiente detalle según el plazo:

El nuevo Renault Boreal es el modelo más reciente de la marca. Se financia en planes de 12 y 18 meses, pero otros modelos alcanzan los dos años de plazo

A 12 meses se puede comprar el Renault Boreal Evolution & Techno financiando hasta $30.000.000, el Boreal Iconic con un monto máximo de 25.000.000 de pesos. Arkana hasta $27.000.000, Kardian hasta $24.000.000, Kangoo VU hasta $20.000.000, Kwid hasta $18.000.000, Kangoo VP $17.000.000, Oroch $16.000.000, Logan, Sandero y Stepway $15.000.000, y Renault Duster hasta 15.000.000 de pesos.

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En plazo de 18 meses, Boreal Evolution & Techno pueden financiar hasta $22.000.000, Boreal Iconic hasta $18.000.000, Arkana $22.000.000, Kardian $20.000.000, Kangoo VU $18.000.000, Kwid hasta $16.000.000, Oroch $16.000.000, Kangoo VP $15.000.000, Logan $15.000.000 y Duster hasta 15.000.000 de pesos.

Finalmente, en un plazo de dos años se pueden comprar los Renault Kardian con hasta $20.000.000 de financiación, Oroch hasta $16.000.000, Kangoo VU $16.000.000, Arkana $15.000.000, Kwid $14.000.000 y Kangoo VP hasta 13.000.000 de pesos.

En el Renault Store (e-commerce oficial), se puede financiar Renault Boreal por un monto de $17.000.000 en 18 meses, Kardian y Renault Duster hasta $17.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas a tasa 0%, Renault Kwid hasta $14.000.000 en 12 o 18 cuotas, y Arkana hybrid E-Tech hasta $17.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas a tasa 0% (TNA).

Ford ofrece comprar la línea nacional de pickup Ranger con dos opciones diferentes de financiación

Ford ofrece en mayo también mayores planes de financiación. En la línea nacional de la pickup Ranger se puede financiar hasta el 25% del valor en 12 meses con tasa 0%, o hasta $30.000.000 en un plazo de 18 meses.

Por otro lado, la Ford Territory Híbrida se puede comprar financiando $15.000.000 en 18 meses, y las Titanium financiando $25.000.000 en 18 meses. La pickup Maverick XLT y Tremor hasta $15.000.000 en 18 meses, y la Ford Everest con un plazo de 18 meses y $30.000.000 también a tasa 0 por ciento.

Toyota mantiene su filosofía de no apostar fuerte a la financiación subsidiada por la marca en función de entender que es preferible mejorar los precios generales y no sólo para determinadas operaciones. Por ese motivo, tiene un cupo limitado de unidades con tasa 0% con planes de 12 meses con un monto máximo de $15.800.000 para todos los modelos de la gama. En crédito UVA también hay alternativas financiando hasta $28.000.000 en 12 cuotas sin interés.

Por último, Nissan también publicó su política comercial de mayo con ampliación de promociones, incorporando una nueva campaña que permite financiar hasta $30.000.000 en 12 meses tasa 0% para Nuevo Kicks y Sentra.

Esto se suma al plan anterior de un monto hasta $24.000.000 en 24 meses para Nuevo Kicks, Kait, Versa, Sentra y X-Trail. Mientras que en la categoría de las pickup se suma la versión Frontier S a la campaña existente de Tasa 0% en 24 meses hasta $22.000.000 que era válida para las versiones XE, X-Gear, Platinum y PRO-4X (MY25) y para X-Gear (MY26).