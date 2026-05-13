Guatemala

Guatemala reporta más 1,080 detenciones en operativos de seguridad durante quinto estado de prevención

Las acciones coordinadas en cinco departamentos durante la fase más reciente del estado de prevención incluyeron allanamientos y capturas, así como la incautación de armas, drogas, vehículos y dinero en efectivo en diferentes puntos del país

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Las autoridades reportaron la captura de más de 7.521 personas en las cinco fases del estado de prevención, incluyendo presuntos extorsionistas y miembros de organizaciones criminales. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)
Las autoridades reportaron la captura de más de 7.521 personas en las cinco fases del estado de prevención, incluyendo presuntos extorsionistas y miembros de organizaciones criminales. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)

Un total de 1,083 personas fueron aprehendidas por distintos delitos durante el quinto estado de prevención implementado por el Gobierno de Guatemala en los departamentos de Guatemala capital, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango. El Ministerio de Gobernación informó que la medida, vigente entre el 21 de abril y el 5 de mayo, permitió la intensificación de acciones de seguridad y el fortalecimiento de la persecución penal en zonas de alta incidencia delictiva.

Durante este periodo, las fuerzas de seguridad desplegaron 772 operativos policiales en rutas, áreas identificadas como críticas y puntos estratégicos de los cinco departamentos intervenidos. Además, se realizaron 393 allanamientos en seguimiento a investigaciones en curso.

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Según el Ministerio de Gobernación, de los 1,083 detenidos, 774 fueron capturados en flagrancia, 255 mediante órdenes judiciales, 39 notificados en centros penitenciarios y 15 menores remitidos a juzgados especializados.

Infografía del estado de prevención en Guatemala con bandera, agentes armados, vehículos y montañas. Detalla 1,083 detenciones, operativos y resultados.
El quinto estado de prevención en Guatemala resultó en 1,083 aprehensiones por diversos delitos en cinco departamentos entre el 21 de abril y el 5 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detenciones e importantes incautaciones

Entre los resultados más relevantes, las autoridades resaltaron la detención de 56 supuestos extorsionistas y 54 presuntos pandilleros, así como la aprehensión de Manuel V. alias “Nacho”, solicitado por la justicia de Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico. La estrategia incluyó la incautación de 121 armas de fuego ilegales, 777 municiones de diferentes calibres y 79 tolvas, según el Ministerio de Gobernación.

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En materia de delitos patrimoniales y crimen organizado, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la consignación de 1,587 motocicletas y 216 vehículos, así como el decomiso de Q465,144.70 en efectivo (más de USD 60,000). T

También se deshabilitaron cinco cámaras de videovigilancia ilegales y se confiscaron 139 dispositivos móviles para su análisis en investigaciones abiertas. Durante la vigencia de la medida se recuperaron 47 motocicletas y 18 vehículos reportados como robados.

Autoridades informaron la recuperación de 47 motocicletas y 18 vehículos reportados como robados durante la vigencia del estado de prevención.(Cortesía: Ministerio de Gobernación)
Autoridades informaron la recuperación de 47 motocicletas y 18 vehículos reportados como robados durante la vigencia del estado de prevención.(Cortesía: Ministerio de Gobernación)

El combate al narcotráfico formó parte de las prioridades operativas. El Ministerio de Gobernación informó sobre la erradicación de 202,978 matas de marihuana en diversas fases de crecimiento y la incautación de 1,269 envoltorios con sustancias ilícitas.

Como parte de los esfuerzos institucionales, se efectuaron 20 requisas en centros penitenciarios y sectores priorizados, en coordinación con el Sistema Penitenciario y el apoyo del Ejército de Guatemala. El resultado incluyó la localización y decomiso de teléfonos celulares, armas blancas, cargadores y drogas en áreas de reclusión.

Actualmente, el Gobierno mantiene un nuevo estado de prevención en los mismos departamentos, vigente hasta el 20 de mayo. Las autoridades aseguraron que estas medidas permiten la continuidad de investigaciones y operativos estratégicos para prevenir el delito, proteger a la ciudadanía y combatir el crimen.

Cinco fases de estados de prevención permitieron más de 7,500 capturas

El Ministerio de Gobernación subrayó que, a través de cinco fases consecutivas de estados de prevención, la PNC reportó una reducción de los índices delictivos en ocho departamentos, incluyendo Petén, Quetzaltenango y Sacatepéquez, además de los cinco inicialmente intervenidos.

En total, las autoridades informaron que las cinco fases ejecutadas permitieron la captura de más de 7,521 personas, entre ellas 252 integrantes de organizaciones criminales y 268 presuntos extorsionistas. Parte de los detenidos contaba con antecedentes penales y figuraba como de alta peligrosidad. Durante estas acciones se decomisaron más de 700 armas de fuego, 10,073 municiones, 714 cargadores y dos artefactos explosivos. Además, se recuperaron 395 vehículos reportados como robados, se consignaron 1,652 vehículos y 7,464 motocicletas, y se decomisaron más de Q1.6 millones en efectivo (más de USD 200,000) y bienes relacionados con actividades ilícitas.

Se incautaron más de Q1.6 millones en efectivo y bienes presuntamente ligados a delitos. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)
Se incautaron más de Q1.6 millones en efectivo y bienes presuntamente ligados a delitos. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)

En la lucha contra el narcotráfico, las autoridades erradicaron 548,773 matas de marihuana y decomisaron 1,094 envoltorios de marihuana, 394 de cocaína y 805 de crack.

Además, se capturaron 17 personas con fines de extradición, se incautaron 54 radios portátiles, 29 cámaras clandestinas de videovigilancia y 1,288 teléfonos celulares.

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