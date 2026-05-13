Google anuncia Googlebook, el sucesor del Chromebook: todo lo que se sabe sobre este portátil con Gemini

Googlebook se plantea como un punto de encuentro entre el universo Android y la experiencia basada en navegador propia de ChromeOS. GOOGLE

Google ha dado a conocer su nuevo portátil, Googlebook, que representa la próxima etapa tras la línea Chromebook, integrando el sistema Gemini y fusionando lo mejor de Android, ChromeOS y hardware de alta gama.

Este anuncio revela la intención de la compañía de redefinir el concepto de portátil, apostando por una experiencia que va más allá del navegador y los servicios en la nube, tradicionalmente asociados a los Chromebook. Aunque aún faltan detalles clave sobre el dispositivo, la información publicada permite anticipar cómo buscará Google posicionar a Googlebook como un referente en innovación tecnológica.

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Características principales de Googlebook y su integración con Gemini

El nuevo Googlebook se plantea como un punto de encuentro entre el universo Android y la experiencia basada en navegador propia de ChromeOS. Los usuarios tendrán acceso a aplicaciones de Google Play, a la vez que podrán disfrutar de un sistema operativo que incorpora de forma transversal la inteligencia artificial Gemini.

Pantalla de una computadora con el sistema operativo ChromeOS, donde se observa la aplicación Duolingo abierta. (Google)

Este sistema promete ofrecer funciones inteligentes en cada rincón del dispositivo, mejorando la interacción y la personalización de la experiencia.

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Uno de los aspectos más destacados es la introducción de funciones avanzadas facilitadas por Gemini. Entre ellas se encuentra Magic Pointer, una herramienta que responde al movimiento del cursor del ratón mostrando sugerencias contextuales inteligentes de acuerdo a los elementos sobre los que el usuario posa el puntero.

Cabe señalar que esto representa un salto en la asistencia digital, ya que la información relevante aparece de manera proactiva y personalizada.

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La conectividad entre Googlebook y los teléfonos Android es otro de los elementos innovadores de la propuesta. (Google)

Otra novedad es la función Create your Widget, que permitirá a los usuarios generar widgets personalizados mediante instrucciones en lenguaje natural. Estos widgets estarán diseñados para ofrecer información en tiempo real, como datos sobre vuelos, reservas de hotel y restaurantes, y otros servicios útiles en el día a día.

Este nivel de personalización apunta a facilitar las tareas cotidianas y agilizar la consulta de datos relevantes sin cambiar de aplicación.

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Enlace entre Googlebook y dispositivos Android: funciones de conectividad

La conectividad entre Googlebook y los teléfonos Android es otro de los elementos innovadores de esta propuesta. Google introduce la función Cast My Apps, que permite usar aplicaciones del teléfono directamente desde el portátil. Esto supone una integración total entre dispositivos, ampliando las posibilidades de trabajo y entretenimiento, y evitando la necesidad de alternar constantemente entre distintos equipos.

Además, la función Quick Access hará posible ver, buscar y copiar archivos alojados en el teléfono desde el explorador de archivos del Googlebook. Estas capacidades buscan simplificar la gestión de documentos e imágenes, facilitando el acceso rápido a los contenidos personales y profesionales almacenados en múltiples dispositivos.

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Google introduce la función Cast My Apps, que permite usar aplicaciones del teléfono directamente desde el portátil. REUTERS/Annegret Hilse

Diseño, fabricantes y detalles pendientes sobre Googlebook

Aunque Google no ha difundido todavía especificaciones técnicas completas ni el precio de los nuevos portátiles, sí ha confirmado la colaboración con importantes fabricantes como Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo. Los Googlebook estarán disponibles en diferentes formatos, apostando por materiales de alta calidad y una estética distinguible.

Entre los elementos de diseño que marcarán la diferencia destaca la inclusión de la glowbar, una barra luminosa destinada a notificaciones, que se perfila como un rasgo visual único de estos portátiles.

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Este detalle visual no solo cumple una función práctica, sino que también refuerza la identidad del producto y su posicionamiento en el segmento prémium.

La línea Chromebook integrará el sistema Gemini. (Google)

El futuro de los portátiles según Google

Con el lanzamiento de Googlebook, la empresa busca inaugurar una nueva categoría de portátiles que trasciende el enfoque tradicional centrado en el navegador y la nube.

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La integración de Android, ChromeOS y Gemini, junto a la colaboración con grandes marcas de hardware, apunta a ofrecer una experiencia fluida, personalizada y potente, orientada tanto a usuarios particulares como a profesionales.

La compañía aún mantiene en reserva el nombre definitivo del sistema operativo que impulsará estos dispositivos, mientras circula el nombre en clave AluminiumOS. Según declaraciones de Peter Du del equipo de comunicación global de Google, este nombre no será el oficial y se anunciará más adelante.

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El anuncio de Googlebook, realizado durante el Android Show de 2026, marca un cambio de rumbo en la estrategia de la empresa en el ámbito de los portátiles, apostando por la innovación en IA, la conectividad y el diseño distintivo. A la espera de más detalles sobre especificaciones y precios, Googlebook se perfila como el próximo gran paso en la evolución del ecosistema de portátiles de Google.