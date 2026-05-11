Bill Gates revela los tres empleos que sobrevivirán a la inteligencia artificial

Bill Gates revela los tres trabajos que sobrevivirán al avance de la inteligencia artificial - REUTERS/Denis Balibouse/Fotografía de archivo

El avance sin precedentes de la inteligencia artificial está redefiniendo el panorama laboral global. A medida que la automatización reemplaza tareas rutinarias en una creciente variedad de sectores, la pregunta sobre qué empleos seguirán existiendo en el futuro ha cobrado mayor relevancia que nunca.

Bill Gates, cofundador de Microsoft y referente en innovación tecnológica, ha compartido su perspectiva sobre este tema y señala que solo unos pocos campos profesionales mantendrán su relevancia frente al auge de la IA: el desarrollo de software, la investigación científica y la industria energética.

PUBLICIDAD

La importancia de este análisis radica en el contexto de acelerada transformación digital, donde bancos y organismos internacionales advierten sobre la sustitución masiva de trabajadores por sistemas automatizados, sobre todo en economías avanzadas. Saber cuáles son los trabajos más resilientes a la automatización permite a profesionales y estudiantes tomar decisiones estratégicas para su futuro.

Frente a la automatización masiva, Gates destaca que la supervisión humana en programación, ciencia y energía seguirá siendo clave, mientras intérpretes y escritores enfrentan mayor exposición al reemplazo digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tres trabajos que resistirán el avance de la IA según Bill Gates

1. Desarrollo de software

PUBLICIDAD

Aunque la inteligencia artificial ya puede generar código y automatizar ciertas tareas de programación, Gates considera que los desarrolladores seguirán siendo indispensables. La supervisión humana es esencial para garantizar el correcto funcionamiento, la detección de errores y la optimización de sistemas complejos.

Además, las decisiones estratégicas y el diseño de soluciones tecnológicas requieren intuición, creatividad y juicio humano, capacidades que la IA, por ahora, no puede replicar completamente.

PUBLICIDAD

2. Investigación científica y biología

La investigación científica, especialmente en áreas como la medicina, la biotecnología o la biología, es otro campo donde la IA actúa más como un complemento que como un reemplazo. Los algoritmos pueden procesar enormes volúmenes de datos y acelerar el análisis, pero la formulación de hipótesis innovadoras, el pensamiento crítico y la intuición científica siguen siendo competencias humanas fundamentales.

PUBLICIDAD

La IA puede ayudar a identificar patrones, pero no reemplaza la chispa creativa necesaria para los grandes descubrimientos.

3. Industria energética

PUBLICIDAD

El tercer sector señalado por Gates es el energético, que incluye desde la industria petrolera y nuclear hasta las energías renovables. Estos entornos requieren experiencia práctica, toma de decisiones en tiempo real y una gestión estratégica de la demanda y las crisis.

Los errores pueden tener consecuencias graves para la seguridad y el medio ambiente, por lo que el juicio humano y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas resultan insustituibles.

PUBLICIDAD

Los empleos más expuestos a la automatización

El impacto de la inteligencia artificial en el empleo: las profesiones que sobreviven según Bill Gates - Archivo/EFE/EPA/RAY STUBBLEBINE

En contraste, estudios recientes elaborados por Microsoft identifican a intérpretes y traductores como los profesionales más vulnerables al reemplazo por IA, con un 98% de exposición. Historiadores, matemáticos, editores y escritores también presentan un alto riesgo, aunque esto no implica que desaparecerán.

En muchos casos, las tareas más repetitivas serán absorbidas por sistemas inteligentes, obligando a los profesionales a adaptarse e integrar nuevas herramientas en su práctica diaria.

PUBLICIDAD

El mensaje de Gates es: el futuro del empleo dependerá del equilibrio entre automatización y capacidades humanas. Las habilidades técnicas, la creatividad, el pensamiento crítico y la experiencia práctica seguirán siendo ventajas competitivas frente a la inteligencia artificial.

Para sobrevivir y prosperar en la era digital, la capacidad de adaptación y el aprendizaje continuo se perfilan como competencias esenciales.

PUBLICIDAD

La integración de la inteligencia artificial no solo redefine las competencias necesarias en el entorno laboral, también impulsa la demanda de perfiles capaces de trabajar en conjunto con estas tecnologías. La colaboración entre humanos y máquinas será clave para abordar los retos de las próximas décadas.

El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo está lejos de cerrarse. Mientras algunos sectores enfrentan una transformación acelerada, otros ofrecen mayor resiliencia. Identificar los empleos menos expuestos a la automatización y fortalecer las habilidades humanas se convierte en una necesidad urgente para quienes buscan adaptarse y prosperar en el mercado laboral del futuro.

La visión de Bill Gates, respaldada por tendencias globales, invita a mirar al futuro con realismo y a prepararse para una convivencia inevitable entre talento humano y tecnología avanzada.