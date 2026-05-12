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De TikTok al imperio empresarial digital: la historia de Khaby Lame, el influencer que triunfó sin decir una palabra

El creador senegalés-italiano inspiró a millones con su humor universal y selló un acuerdo de 900 millones de dólares; ahora, su “gemelo digital” impulsado por IA multiplica su presencia global

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De viral a empresario: Khaby Lame y la revolución del influencer que cruzó fronteras sin hablar - REUTERS/Eric Gaillard
De viral a empresario: Khaby Lame y la revolución del influencer que cruzó fronteras sin hablar - REUTERS/Eric Gaillard

La revolución digital ha dado lugar a nuevas formas de éxito y modelos de negocio impensados hace solo una década. Khaby Lame es el mejor ejemplo de cómo la viralidad y la creatividad pueden transformar a un joven desempleado en el epicentro de un imperio digital multimillonario, todo sin pronunciar una sola palabra. Su ascenso es un caso emblemático que ilustra el poder de la simplicidad y la universalidad en la era de las redes sociales.

La historia de Khaby importa hoy porque marca un antes y un después en la percepción de la fama online. En un entorno donde millones buscan destacar, él lo hizo con un formato minimalista que derribó barreras culturales y lingüísticas, mostrando que el talento puede surgir de la autenticidad y la inteligencia estratégica.

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El salto a la fama: un gesto viral en tiempos de pandemia

Con más de 160 millones de seguidores, Khaby demuestra que la inteligencia estratégica y la constancia pueden convertir la viralidad en un legado sostenible y en nuevas oportunidades de negocio - RICH SPARKLE HOLDINGS
Con más de 160 millones de seguidores, Khaby demuestra que la inteligencia estratégica y la constancia pueden convertir la viralidad en un legado sostenible y en nuevas oportunidades de negocio - RICH SPARKLE HOLDINGS

Khaby Lame nació en Dakar, Senegal, y creció en Italia desde pequeño. Durante la pandemia de Covid-19, comenzó a publicar en TikTok vídeos donde desmontaba tutoriales absurdos y mostraba soluciones sencillas con una expresión cómplice y humor sin palabras. En poco tiempo, sus gestos y mirada se convirtieron en un fenómeno global, acumulando más de 160 millones de seguidores y generando una audiencia transversal a países y edades.

El éxito de Khaby radicó en su habilidad para conectar con la frustración cotidiana de la gente ante complicaciones innecesarias, usando recursos visuales universales y una actitud desenfadada.

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De la viralidad al negocio: una marca sin fronteras

Lejos de conformarse con colaboraciones puntuales o ingresos publicitarios, Khaby Lame comprendió que su fama era solo el punto de partida. Fundó Step Distinctive Limited, una empresa encargada de gestionar acuerdos comerciales, campañas de marketing, productos de merchandising y comercio electrónico bajo su marca personal.

Este enfoque empresarial permitió a Khaby convertir su popularidad en ingresos sostenibles y escalables, un reto que pocos influencers logran superar. La profesionalización de su negocio sentó las bases para nuevas oportunidades, como la creación de un “gemelo digital” con IA capaz de producir contenido en varios idiomas y formatos, multiplicando su presencia global.

Un acuerdo histórico: Khaby Lame y el salto al gran capital

De TikTok al gran capital: Khaby Lame marca el rumbo de la nueva generación de creadores - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
De TikTok al gran capital: Khaby Lame marca el rumbo de la nueva generación de creadores - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

El gran punto de inflexión llegó en enero de 2026, cuando Khaby cerró un acuerdo con la firma estadounidense Rich Sparkle Holdings valorado en unos 900 millones de dólares. Parte de su empresa pasó a manos del conglomerado, que obtuvo derechos exclusivos sobre la explotación global de la marca Khaby Lame durante tres años. Lo novedoso del acuerdo es que Khaby no solo vendió, sino que se convirtió en accionista mayoritario de la nueva estructura, asegurando su papel activo en el futuro de su imperio.

Este movimiento redefine el valor de la “marca personal” en la economía digital y sienta un precedente para otros creadores que buscan trascender la fugacidad de la viralidad.

La historia de Khaby Lame demuestra que la viralidad puede ser solo el comienzo. Su caso enseña que entender el propio público, profesionalizar la gestión y diversificar los ingresos es clave para transformar seguidores en un negocio sostenible. En un mercado saturado de contenidos, Khaby demostró que la creatividad simple, la constancia y la visión estratégica pueden generar oportunidades reales.

Consejos para crecer en TikTok y replicar el éxito de Khaby

  • Conoce a tu audiencia: Interactúa con seguidores, revisa analíticas y adapta el contenido según los intereses detectados.
  • Publica contenido de calidad regularmente: Usa herramientas como TikTok Studio y apuesta por videos de más de un minuto para aumentar la retención.
  • Explora la monetización: Participa en programas oficiales, investiga formas de ingresos y utiliza las herramientas de Creator Academy.
  • Colabora con otros creadores: Amplía tu alcance a través de duetos, retos y colaboraciones que sumen valor a ambas audiencias.

Khaby Lame se ha convertido en el rostro de una generación que entiende la fama y el negocio digital de forma diferente. Su historia es inspiración para creadores emergentes y un recordatorio de que, en internet, reinventarse y profesionalizarse puede marcar la diferencia entre un éxito efímero y un verdadero legado digital.

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