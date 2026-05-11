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Por qué es importante limpiar la lavadora y cómo hacerlo según los fabricantes

Descubre cómo limpiar el tambor, el filtro y el cajón del detergente, y aprovecha los tips de los fabricantes para evitar obstrucciones y garantizar ciclos de lavado perfectos

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Lavadora moderna abierta con vinagre, espray, bicarbonato, paño y cepillo sobre el suelo, sin personas
Así debes limpiar tu lavadora para evitar malos olores, moho y averías en casa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavadora es uno de los electrodomésticos más usados en el hogar, pero rara vez recibe la atención que merece en términos de limpieza y mantenimiento. Con el tiempo, la acumulación de residuos de detergente, suciedad, pelusas y humedad puede provocar olores desagradables, moho y hasta averías.

De acuerdo con información de soporte técnico de fabricantes como LG, Whirlpool o Haceb, limpiar tu lavadora regularmente no solo mejora su rendimiento y prolonga su vida útil, también asegura que tu ropa salga siempre fresca y libre de bacterias. Por eso, seguir las recomendaciones de los fabricantes es esencial para conservar el buen estado de este aparato indispensable.

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Más allá de la higiene, un mantenimiento adecuado previene obstrucciones y problemas técnicos, como drenaje lento o fallos en los ciclos de lavado. Una lavadora limpia requiere menos energía, reduce el riesgo de manchas en la ropa y evita gastos innecesarios en reparaciones o reemplazos prematuros.

Mujer tapándose la nariz frente a una lavadora abierta con humo simbolizando mal olor
¿Tu lavadora huele mal? Aprende a limpiarla y olvídate de moho y suciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué debes limpiar la lavadora?

Aunque su función es limpiar la ropa, la lavadora no se limpia sola. Los residuos de detergente, suavizante, suciedad y pelusas se acumulan en el tambor, las juntas de goma y los dispensadores, lo que puede generar malos olores, bacterias y moho.

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Además, la acumulación puede reducir la eficiencia del aparato, provocar obstrucciones y, en casos extremos, dañar componentes internos.

¿Cada cuánto tiempo se recomienda limpiarla?

Los fabricantes sugieren limpiar la lavadora cada pocos meses, dependiendo de la frecuencia de uso. Una limpieza regular evita la acumulación de residuos y mantiene el rendimiento óptimo del electrodoméstico.

Si el aparato se usa diariamente o para cargas grandes, conviene limpiar el tambor, el cajón del detergente y los filtros al menos una vez al mes.

Cómo limpiar la lavadora paso a paso

Primer plano de una persona limpiando el cajón abierto del detergente de una lavadora blanca con un cepillo. El cajón muestra acumulación de suciedad y moho.
Realiza una rutina mensual de limpieza, revisa el filtro y ventila el tambor para prolongar la vida útil de tu equipo y evitar gastos innecesarios en reparaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Limpia el cajón del detergente

Sácalo y remójalo en agua caliente con un poco de jabón para lavavajillas o vinagre. Usa un cepillo de dientes para eliminar los restos adheridos. Limpia también el compartimento antes de volver a colocarlo.

2. Revisa el filtro de drenaje

Ubica el filtro (normalmente en la parte baja frontal), retíralo y límpialo bajo el grifo para eliminar restos de detergente, pelusa y suciedad. Vacía el interior del filtro antes de volver a instalarlo.

3. Limpia el tambor

Rocía el tambor con vinagre blanco y pasa un paño de microfibra para eliminar residuos y olores. Evita aplicar vinagre directamente sobre el empaque de goma con demasiada frecuencia para prevenir el desgaste.

4. Desinfecta la junta de goma

La goma de la puerta suele acumular humedad y suciedad. Limpia con agua tibia y jabón, y ejecuta un ciclo de lavado vacío con bicarbonato y agua caliente para eliminar malos olores y bacterias.

Una mujer de mediana edad con camisa vaquera vierte vinagre blanco en el dispensador de una lavadora que contiene toallas.
Usa vinagre, bicarbonato y agua caliente para desinfectar el tambor y las juntas, y mantén la puerta abierta tras cada uso para asegurar la frescura y el buen funcionamiento del aparato - (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Limpia el exterior

Pasa un paño con vinagre blanco o un spray antibacteriano por la superficie externa. Si tienes una lavadora de acero inoxidable, usa productos específicos para un acabado brillante.

Consejos adicionales de fabricantes

  • Usa vinagre blanco y bicarbonato de sodio para combatir olores y moho.
  • No abuses del blanqueador, ya que puede dañar componentes internos.
  • Utiliza detergentes de alta calidad y en la cantidad recomendada.
  • Ventila el tambor dejando la puerta abierta tras cada lavado.
  • Realiza inspecciones periódicas de mangueras y conexiones para evitar fugas.

Diferencias entre lavadoras de carga frontal y superior

  • Carga frontal: Limpia el cajón, el filtro y la goma de la puerta regularmente. Ejecuta un ciclo de limpieza especial (Tub Clean) si tu modelo lo permite.
  • Carga superior: Usa el ciclo más caliente, agrega vinagre y pausa para remojar. Completa la limpieza con bicarbonato para eliminar residuos y olores.

Mantener limpia la lavadora no es solo una cuestión de higiene, sino de eficiencia y durabilidad del electrodoméstico. Un aparato bien cuidado consume menos energía, evita reparaciones y asegura que cada lavado sea realmente efectivo. Adoptar estos hábitos de limpieza según las pautas de los fabricantes es la mejor inversión para cuidar tu equipo y tu ropa en el día a día.

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